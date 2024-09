Diddy, também conhecido como Sean Combs, planeja contestar a rejeição da fiança na quarta-feira em relação ao julgamento por acusações de conspiração de extorsão e tráfico sexual.

Até sua aparição em tribunal perante o Juiz Andrew Carter às 3:30 p.m. ET, Combs será mantido em isolamento na Unidade de Habitação Especial do Centro de Detenção Metropolitano em Brooklyn, de acordo com uma fonte da lei. Carter é esperado para supervisionar o caso de Combs até seu término.

Em uma segunda-feira à noite, Combs, sujeito a várias ações judiciais de assédio sexual e uma investigação federal de tráfico humano nos últimos doze meses, foi preso no Hotel Park Hyatt em Manhattan pela Investigação de Segurança Interna, como uma fonte familiar com as negociações de rendição revelou à CNN.

Na terça-feira, em um tribunal de Nova York, a Juíza Robyn Tarnofsky ordenou que Combs permaneça sob custódia enquanto enfrenta acusações. Se condenado, a pena pode ser uma sentença de prisão perpétua.

De acordo com a acusação federal, Combs, de 54 anos, estabeleceu e gerenciou uma "empresa criminal" através do seu império empresarial, cometendo crimes como tráfico sexual, trabalho forçado, sequestro, incêndio criminoso, suborno e obstrução da justiça.

A acusação alega que Combs "explorou, intimidou e coagiu mulheres e outros próximos a ele para satisfazer seus desejos sexuais, proteger sua reputação e ocultar suas ações" por mais de uma década.

Especificamente, a acusação acusa Combs de colaborar com cúmplices e empregados, realizar "sessões selvagens" com vítimas e trabalhadoras sexuais, e documentar casos de abuso físico e sexual.

No tribunal, os promotores argumentaram contra a libertação de Combs, citando seu contato anterior com testemunhas e vítimas. Por outro lado, a equipe jurídica de Combs propôs detenção domiciliar com uma fiança de $50 milhões garantida por sua propriedade em Miami, de acordo com um pedido de fiança.

A Juíza Tarnofsky informou a Combs que não havia condições para garantir suas aparições em tribunal se libertado. Sua preocupação é que os atos criminosos frequentemente ocorrem em privado, mesmo com supervisão pré-julgamento.

Se o recurso de fiança for rejeitado, Combs será devolvido ao centro de detenção. O advogado de Combs, Marc Agnifilo, revelou à CNN's Kaitlan Collins na terça-feira à noite que Combs é improvável de aceitar um acordo de culpa.

"I believe he’s innocent of the allegations, and he plans to fight in court, where I believe he’ll prevail," Agnifilo afirmou.

Promotores chamam Combs de 'abusador e obstrucionista serial'

No tribunal na terça-feira, a Assistente do Procurador dos EUA Emily Johnson defendeu a detenção de Combs devido à sua reputação como um "abusador e obstrucionista serial", também apoiada pelas recomendações de serviços pré-julgamento para detenção.

Por outro lado, Agnifilo argumentou que o caso gira em torno de "uma vítima". Os promotores federais opuseram-se fortemente a essa visão, enfatizando: "This is not a case about one victim. There are multiple victims."

Desde novembro, Combs enfrentou um total de 10 ações judiciais - nove acusando-o diretamente de assédio sexual.

“Members and associates of the Combs Enterprise engaged in, and attempted to engage in, among other activities, sex trafficking, forced labor, interstate transportation for purposes of prostitution, coercion and enticement to engage in prostitution, narcotics offenses, kidnapping, arson, bribery, and obstruction of justice,” a acusação diz.

Durante a audiência de detenção de Combs, os promotores federais afirmaram que pelo menos uma dúzia de pessoas tinha testemunhado pessoalmente a violência de Combs contra mulheres ou suas lesões. Os promotores também compartilharam que algumas vítimas e testemunhas foram intimidadas por Combs.

Agnifilo relatou à CNN na terça-feira à noite que tinha viajado pelo país para entrevistar várias testemunhas supostamente e manteve que os "freak offs" - descritos na acusação como "elaborados e produzidos" atos sexuais em que vítimas foram coagidas a realizar atos prolongados com trabalhadores sexuais masculinos - eram consensuais.

“Nobody was too drunk. Nobody was too high,” ele afirmou.

Acusação de tráfico sexual baseada em vídeo de 2016

A acusação acusa Combs de anos de abuso, alguns dos quais foram verbais, emocionais, físicos ou sexuais. A acusação nota que Combs "engajou-se em um padrão persistente e pervasivo de abuso em relação às mulheres e outros indivíduos."

Johnson informou ao juiz na terça-feira que a investigação descobriu evidências de Combs supostamente estrangulando, batendo, chutando e arrastando vítimas.

O abuso físico foi "recorrente e amplamente conhecido" e ocorreu em "múltiplas ocasiões" entre 2009 e continuou por anos, a acusação indica.

A acusação de tráfico sexual baseia-se em acusações contra uma única mulher não identificada, "Victim-I", de cerca de 2009 a cerca de 2018, a acusação diz.

A acusação destaca um incidente de março de 2016, "que foi gravado em vídeo e posteriormente tornado público", mostrando Combs agredindo uma mulher ao chutá-la, arrastá-la e esmagar um vaso. Quando a equipe interveio, Combs tentou suborná-los para mantê-lo em silêncio, a acusação acrescentou.

Os detalhes correspondem ao relato de maio da CNN sobre o vídeo mostrando Combs agredindo sua então namorada Casandra Ventura em um hotel de Los Angeles, que não foi nomeada na acusação.

Em novembro de 2023, Ventura processou Combs e acusou-o de estupro e anos de abuso. O advogado de Combs afirmou que "veementemente nega essas alegações escandalosas". Eles chegaram a um acordo na ação judicial no dia em que foi apresentada.

O advogado Douglas Wigdor, que representa Ventura, recusou-se a comentar a acusação de terça-feira.

O vídeo de vigilância explosivo foi contra as afirmações anteriores de Combs de inocência, levando-o a publicar um vídeo do Instagram pedindo desculpas alguns dias depois, que foi removido. No vídeo, ele reconheceu suas ações no vídeo como completamente indefensáveis.

"My conduct in that video is inexcusable. I fully accept accountability for my actions during that incident," ele declarou.

Seu representante jurídico argumentou que o incidente de 2016 não deve ser interpretado como prova de tráfico sexual, como a acusação sugeriu, mas sim como prova da participação de Combs em um relacionamento romântico com várias parceiras e ter sido pego.

Esta foi uma situação de humilhação pessoal. As partes envolvidas estavam em um relacionamento de 10 anos que foi desafiador às vezes, tóxico às vezes, mas mútuo, explicou Agnifilo durante uma entrevista da CNN na noite de terça-feira.

O advogado de P. Diddy assegura ao tribunal que ele não fugirá e conquistou sua confiança

Agnifilo pediu ao tribunal na terça-feira para manter Combs sob fiança até o julgamento, afirmando que não tinha intenção de desertar e tinha "merecido" a confiança do tribunal.

Ele acrescentou que havia apreendido os passaportes de Combs, junto com os de seus familiares, e relatado todos os seus deslocamentos domésticos desde o início da investigação, como uma demonstração aos promotores de que estavam levando o caso a sério. Além disso, Combs tem comparecido à terapia e ao tratamento, argumentou Agnifilo, o que o tornaria um candidato adequado para liberação.

Agnifilo revelou que estava ciente da aparição de Combs no tribunal marcada para 25 de março, após as tentativas de busca de suas residências em LA e Miami pela agência de Investigações de Segurança Interna. As buscas resultaram na apreensão de armas, munição, drogas e um estoque extraordinário de óleo para bebês e lubrificante, de acordo com a acusação. A acusação alegou que Combs usava armas de fogo para intimidar e ameaçar outros.

Até setembro, Agnifilo revelou, previa uma acusação dentro de algumas semanas ou meses, o que o levou a aconselhar Combs a viajar para Nova York. Agnifilo afirmou que se aproximou dos promotores federais e revelou que seu cliente estava disposto a se render.

Quando questionado sobre como a equipe de defesa de Combs garantiria ao tribunal que ele não se absentaria ou interferiria com testemunhas, como a acusação argumentou na terça-feira, Agnifilo enfatizou: "O fator mais importante, além do passaporte, é que o Sr. Combs chegou em Nova York em 5 de setembro".

Agnifilo prometeu reiterar esses pontos na quarta-feira e "insistir até que consigamos sua liberação".

Emma Tucker, Eric Levenson, John Miller, Laura Dolan, Elise Hammond e Kara Scannell da CNN colaboraram para esta reportagem.

