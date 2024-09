Desvendando o processo de criação da Força de Guerra de Propaganda Secreta de Putin

Na Rússia, uma geração inteira de indivíduos está sendo treinada como "repórteres de guerra" em uma escola específica, destinada ao deployment nas território ocupados da Ucrânia. Esses indivíduos, disfarçados de jornalistas, são parte de uma rede de propaganda em expansão rápida, manipulando diligentemente tanto a população russa quanto a ucraniana.

A guerra da Rússia não é apenas física; também é travada na esfera da informação. Quando as forças russas assumem o controle dos territórios ucranianos, também assume a liberdade de imprensa e a própria existência de mídia independente. Em cidades ocupadas como Luhansk, Donetsk e Saporischschja, assim como partes de Kherson, a batalha pela domínio no campo de informação é travada por um exército diferente - uma nova geração de propagandistas que vendem narrativas apoiadas pelo Kremlin disfarçadas de jornalistas.

Esses propagandistas estão atualmente aperfeiçoando suas habilidades em centros de treinamento especializados na Rússia e territórios ocupados. Um desses estabelecimentos é a "Escola de Correspondentes de Guerra" (ou "Shkola Voenkora") em Moscou. Recentemente, anúncios do segundo turno do programa surgiram em canais do Telegram russo, inclusive em Saporischschja ocupada. O público-alvo são jovens jornalistas, blogueiros, diretores, profissionais da mídia e estudantes. Eles aprenderão a disseminar propaganda nos territórios ocupados durante essa educação online gratuita. Os melhores formandos então desfrutarão de um "curso intensivo com correspondentes de guerra ativos" e uma visita às áreas de retaguarda da zona SVO, o termo russo para sua operação militar especial.

Financiamento financeiro pesado para a "Escola de Correspondentes de Guerra"

Uma fotografia no site da "Escola de Correspondentes de Guerra" mostra os formandos do primeiro ano, de várias regiões russas, posando diante de um edifício danificado nos territórios ocupados da Ucrânia. Um vídeo na plataforma de vídeo russa Rutube mostra-os em uma "turnê de imprensa" de duas semanas em Mariupol, Luhansk e outras áreas ocupadas em abril. "Muitos pensam que é longe. Não, está aqui conosco, em nosso país", explica Sergey Trofimow, que se professa jornalista. A crença de que os territórios ocupados são intrinsecamente russos é uma verdade auto-evidente frequente na mídia estatal.

O segundo ano começa em 1º de outubro. Mas quem está financiando essa máquina de propaganda? O projeto recebeu financiamento parcial do "Fundo Presidencial para Iniciativas Culturais" da Rússia como parte de uma competição - que também inclui projetos com o objetivo de integrar o Donbass e os territórios libertados em um único espaço cultural, educacional e civilizacional. O presidente Putin considerou a promoção da cultura nos territórios ocupados como uma missão especial para a fundação, estabelecida por um decreto do presidente russo em 2021.

Enquanto a fundação de Putin assumiu a responsabilidade pelo financiamento parcial do projeto da escola, metade dos 9,2 milhões de rublos (aproximadamente 95.000 euros) do custo total era esperada para ser coberta pelos iniciadores do projeto. A "Escola de Correspondentes de Guerra" foi fundada pela Vera Gennadeeva Kironenko, de 26 anos, da vila rural de Kuskovo, no centro da Rússia. Seu perfil do Instagram apresenta uma jovem esbelta. Kironenko não parece postar conteúdo patriótico.

Anna K., uma opositora russa com um pseudônimo diferente, revelou em seu canal do Telegram que Kironenko é graduada na faculdade de jornalismo da Universidade Técnica de Estado (TSU) em Tomsk e uma "fã" do escritor Sachar Prilepin. Prilepin é um nacionalista renomado, defensor de Putin, defensor da guerra e oficial militar não reconhecido internacionalmente da "República Popular de Donetsk" em 2017.

De acordo com Anna K., Kironenko participou de um workshop liderado por Prilepin em 2022. O projeto "Escola de Correspondentes de Guerra" estava originalmente programado para ocorrer de novembro de 2023 a abril de 2024. Seu objetivo era treinar jornalistas aspirantes e praticantes, bem como estudantes interessados em jornalismo de guerra, com uma componente prática nas "Repúblicas Populares de DNR e LNR" ocupadas. A descrição do projeto no site do "Fundo Presidencial" sugeria que o compartilhamento de experiências jornalísticas entre a Rússia e o Donbass garantiria a objetividade jornalística.

Jeanne Cavelier, chefe da mesa da Europa Oriental e Ásia Central da Repórteres Sem Fronteiras (RSF), explicou que a finalidade dessas escolas é disseminar mensagens alinhadas com o Kremlin sob a aparência de princípios jornalísticos. "É isso que torna tão perigoso da nossa perspectiva, porque torna tudo ainda mais confuso", disse ela. Enquanto a Rússia treina um "exército de propagandistas" para operar nos territórios ocupados da Ucrânia, as forças russas continuam a sufocar vozes dissidentes e alvo aqueles que se recusam a colaborar nas áreas ocupadas. A RSF condena essas táticas para impor a narrativa do Kremlin.

Nataliya Wyhowska, que monitora o sistema de propaganda da Rússia em Saporischschja ocupada para o Instituto Ucraniano de Informação de Massa, observou que todos os meios de comunicação ucranianos foram "russificados" sob a ocupação. Pelo menos 300 redações em Saporischschja, Kherson e Luhansk foram afetadas.

Anna K., que estudou na mesma faculdade que Kironenko, informou à ntv que Kironenko era motivada pela convicção. "Ela realmente acredita no que está fazendo", escreveu Anna K. em uma postagem no Telegram. "Como graduada em jornalismo da TSU Tomsk, você tem duas opções: tornar-se jornalista na Mediazona ou tornar-se propagandista. Não há uma terceira opção."

Adicionalmente, Wyhowska informou que há eventos patrióticos planejados, atraindo indivíduos devido às perspectivas de negócios lucrativos. Ela declarou: "Essa propaganda gera uma receita massiva". Atualmente, uma rede de mídia de propaganda está sendo construída, com financiamento de Moscou. A Rússia planeja alocar 63,6 milhões de rublos (aproximadamente 600.000 euros) para 110 eventos semelhantes de caráter militante e patriótico, de acordo com a revelação de Wyhowska.

O grupo ucraniano OPORA informou que o Fundo Presidencial financiou 181 projetos nas terras ucranianas anexadas desde o início da invasão em fevereiro de 2022 até o final do primeiro trimestre deste ano, totalizando mais de 11 milhões de euros. Desde então, o projeto escolar de Kironenko recebeu mais apoio da fundação, totalizando quase 55.000 euros até 2025.

Ao examinar a lista de palestrantes, fica evidente a ligação profunda do projeto com a máquina de propaganda controlada pelo Kremlin: além do proeminente blogueiro militar e fundador do grande canal Telegram WarGonzo, Semjon Pegov, e "repórteres de guerra" para os meios de comunicação estatais RT, "Komsomolskaya Pravda" e "Izvestia", também é mencionado Alexander Malkevich. Ele ganhou reconhecimento como presidente da rede de propaganda administrada pelo chefe do Wagner, Yevgeny Prigozhin. Devido às suas ligações com a rede Wagner, Malkevich foi incluído na lista de sanções dos EUA.

A RSF descobriu as atividades de Malkevich e a rede de propaganda que ele construiu no sudeste da Ucrânia. Em um curto período, o grupo de mídia "ZaMedia" apareceu na "Novorossiya" - o termo russo para o sudeste e leste da Ucrânia - ao lado de canais do Telegram e jornais pró-russos que saturaram o vazio informativo com narrativas do Kremlin. Uma "escola de jornalismo" para 100 jovens ucranianos foi estabelecida na cidade ocupada de Saporischschja para "melhorar a qualidade e quantidade de conteúdo da mídia". O fato de Malkevich agora estar instruindo "correspondentes de guerra" como professor deixa sua intenção clara, de acordo com Cavelier da RSF. "Nenhuma escola de jornalismo convidaria alguém como ele."

"Todos esses palestrantes estão simplesmente propagando uma ideologia e podem, por exemplo, incitar o ódio contra os ucranianos ao rotulá-los como nazistas. Eles não estão fornecendo informações, mas tentando imitar os padrões jornalísticos." Em resposta às acusações da RSF em seu site, é afirmado: "A escola de correspondentes de guerra agradece à RSF pela atenção. No entanto, gostaríamos de esclarecer que, durante este período, não foram apenas mil, mas cinco mil pessoas que foram estudantes." Cavelier acredita que a correspondência entre a RSF e os propagandistas sugere que eles estão explorando organizações internacionais de direitos humanos para aumentar seu perfil: "Eles querem participar dessa guerra informativa que Putin está liderando. Ser mencionados por uma ONG internacional só fortalece ainda mais sua imagem perante o regime."

Os primeiros "relatórios de guerra" dos graduados já foram lançados, como a matéria "A vida continua em Mariupol" em um portal online regional da região central russa de Saratov. Um graduado entrevistou prisioneiros de guerra ucranianos para o pequeno portal de notícias "Your News", que tem 96.000 assinantes no YouTube. É notável que três dos quatro prisioneiros parecem intimidados, recusando-se a olhar para o "correspondente" ou a câmera.

Eles aspiram a retratar: "Nós somos superiores." Em suas perguntas, a graduada entrelaça verdade e ficção: ela pergunta sobre o incêndio no edifício do sindicato de Odessa em maio de 2014, onde morreram 48 ativistas principalmente pró-russos, e sobre "prisioneiros russos a quem os ucranianos submetem frequentemente a crueldade bestial". Um relatório da ONU sobre a situação dos direitos humanos durante a guerra na Ucrânia contradiz as insinuações da graduada de que os prisioneiros de guerra russos estão sendo maltratados. Ela pergunta casualmente: "Eles afirmam coisas diferentes sobre o exército ucraniano. Por exemplo, sobre valores europeus, a promoção de relacionamentos homossexuais entre soldados. São rumores ou isso realmente está acontecendo?"

A dra. Wyhowska, do Instituto de Mídia de Massa, que analisa o conteúdo da propaganda, explica que seu alvo principal é a audiência russa. "As pessoas nas nossas terras ocupadas são conscientes da verdade. Mas parece-me que todos esses temas, todas essas notícias sobre a vida ideal nas nossas terras ocupadas são destinadas à Rússia e à comunidade internacional. Eles são destinados a transmitir: Nós somos excelentes."

