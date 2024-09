Desvelada a alegada tentativa de assassinato de Trump: Outra incerta reviravolta política dos eventos.

A situação atual coloca ambas campanhas opostas em um ponto semelhante após o que parece ser uma segunda tentativa de eliminar o candidato republicano Donald Trump durante o mais recente turno de uma temporada política que está a quebrar todas as normas e destacar a extensa polarização política americana.

Duas vezes em dois meses, o país escapou por pouco do sofrimento de testemunhar um importante figura política se tornar vítima de assassinato durante a temporada eleitoral — e os emocionais caóticos que tal tragédia poderia desencadear em uma nação repleta de intensas discordâncias partidárias.

O fato de tais ocorrências acontecerem aponta para a persistente corrente de violência que paira sobre a política americana, um elemento que é exacerbado pelo fácil acesso a armas de fogo. Ambos os candidatos atualmente se dirigem a audiências ao ar livre atrás de escudos que podem parar balas. Agora, haverá crescentes apreensões de que o período tumultuado que leva ao Dia da Eleição pode levar o país ainda mais por um caminho escuro.

Após vários anos sem uma tentativa de assassinato contra um alto funcionário da executiva, uma realidade assombrosa ressurgiu este ano: que aqueles que buscam o cargo mais alto põem suas vidas em risco.

Reações imediatas dos apoiadores e inimigos de Trump

A vice-presidente Kamala Harris, sua companheira de chapa, o governador de Minnesota Tim Walz, e o presidente Joe Biden relataram rapidamente alívio por um homem suspeito de planejar atacar Trump em um de seus campos de golfe na Flórida ter sido preso antes de poder puxar o gatilho e que o ex-presidente estava ileso. Harris compartilhou essa informação através das redes sociais, dizendo: "Eu estou grato que ele está seguro. A violência não tem lugar na América."

Apesar da inapropriadez de pesar as implicações políticas imediatamente após uma aparente tentativa de assassinato, tudo na América é politizado em questão de minutos — especialmente nos 50 dias restantes antes de uma eleição apertada.

Trump — que rapidamente se levantou e declarou "lutar, lutar, lutar", segundos após sobreviver à sua primeira tentativa de assassinato extremamente próxima em Butler, Pensilvânia, em 13 de julho — lançou rapidamente um e-mail de arrecadação de fundos no domingo à tarde que dizia "Eu estou seguro e bem!"

"Nada vai me desacelerar. Eu NUNCA DESISTIREI!" Trump escreveu no e-mail, que direcionava os apoiadores a um site onde eles poderiam fazer doações.

Um dos aliados mais próximos de Trump, a representante dos EUA Elise Stefanik, também lançou um comunicado comparando a sobrevivência de Trump à proteção divina, um tema que foi frequentemente mencionado durante a Convenção Nacional Republicana. A presidente da conferência republicana da Câmara sugeriu que, à luz dos eventos, a América agora tinha uma obrigação moral de apoiar Trump. "Graças a Deus, Ele continua a proteger o presidente Trump. Como americanos, devemos nos unir atrás dele em novembro para proteger a nossa república e restaurar a paz no mundo", disse ela.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, após visitar o ex-presidente em sua residência Mar-a-Lago no domingo, também sugeriu que Trump estava sob proteção divina e entrou na narrativa de que Trump era invencível. "Nenhum líder (na) história americana enfrentou mais ataques e permaneceu tão forte e resiliente. Ele é imparável."

Essa crença na proteção divina animando os apoiadores de Trump deriva da sua convicção de que ele está destinado à vitória. No entanto, essa crença foi temperada quando Biden desistiu de sua candidatura à reeleição, permitindo que Harris entrasse na disputa e transformasse a corrida.

Mais questionamentos para a Secret Service

O indivíduo detido na aparente tentativa de assassinato foi identificado pela Secret Service enquanto o ex-presidente estava jogando golfe no Trump International Golf Club em West Palm Beach, Flórida. Eles estavam separados por vários buracos.

Stefanik questionou como "um assassino foi permitido se aproximar do presidente Trump novamente?" Ela escreveu: "Esperamos uma explicação transparente sobre o que aconteceu hoje na Flórida, dada às circunstâncias preocupantes na Pensilvânia." A inquirição da republicana de Nova York à Secret Service provavelmente vai desencadear uma discussão sobre as medidas de segurança do ex-presidente — especialmente à luz do incidente na Pensilvânia.

Trump já sugeriu, no entanto, que a administração Biden e Harris estavam conspirando na tentativa de assassinato na Pensilvânia porque ele alega que eles utilizaram o Departamento de Justiça contra ele. No entanto, todos os problemas legais de Trump avançaram pelos tribunais de maneira regular, e não há evidências de que a Casa Branca tenha qualquer envolvimento no assunto.

A segunda aparente tentativa de assassinato ocorre no contexto de uma campanha eleitoral tumultuada que está se desviando da tradição e das previsões. Pela primeira vez desde 1968, um presidente em exercício desistiu de sua candidatura à reeleição cedo, permitindo que seu vice-presidente concorra para se tornar a primeira mulher negra e sul-asiática presidente em comando. O candidato republicano tem um histórico criminal e enfrenta várias acusações decorrentes de seus esforços sem precedentes para manter o poder após sua derrota eleitoral. Se ele for reeleito para a Casa Branca, Trump se tornaria apenas o segundo presidente a perder a reeleição e, em seguida, garantir um segundo mandato não consecutivo.

As ações do ex-presidente nos próximos dias serão monitoradas de perto. Após a primeira tentativa de assassinato, o ex-presidente pediu ao país que se unisse. No entanto, seu apelo à unidade não durou muito tempo, já que seu discurso na Convenção Nacional Republicana rapidamente se transformou no discurso divisivo que caracterizou sua carreira política.

Trump tem repetidamente ignorado o conselho de republicanos seniores e sua equipe de campanha para se concentrar em uma argumentação clara e concisa contra Harris. Eles gostariam que ele enfatizasse o papel dela na política econômica da administração Biden em um momento em que muitos eleitores ainda lutam com os preços altos, apesar da queda na taxa de inflação. Portanto, mesmo que seus conselheiros o incentivem a renovar seu apelo à unidade, não há garantia de que ele o fará ou considere isso em seu interesse político.

Após uma experiência próxima à morte ou ferimento grave na Pensilvânia devido a um tiro que raspou sua orelha, o ex-presidente parece ter se tornado temporariamente mais contido. No entanto, ele já voltou a ser seu eu barulhento de sempre e até intensificou sua retórica extrema. Ele vem ameaçando seus adversários políticos com ações legais, prometendo prendê-los caso acredite que fraude eleitoral ocorreu, e insistindo continuamente que a eleição anterior foi manipulada.

Imediatamente após um incidente recente, a principal preocupação dos oponentes de Trump era manter a calma em uma situação volátil. A violência não tem lugar em uma sociedade democrática para silenciamento de figuras políticas. No entanto, à medida que os dias passam, haverá discussões sobre o papel do ex-presidente no agravamento das divisões do país.

Por exemplo, no fim de semana, o ex-presidente e seu companheiro de chapa, o senador de Ohio JD Vance, contribuíram para a tensão política aumentada. Eles promoveram alegações infundadas sobre refugiados haitianos em Springfield, Ohio, supostamente roubando e comendo animais de estimação. Críticos alertaram que a demagogia racista de Trump poderia colocar vidas em perigo.

Durante uma entrevista intensa no "State of the Union" da CNN no domingo, Vance defendeu as alegações infundadas sobre os migrantes haitianos, que estão legalmente nos EUA, citando reclamações de seus constituintes. Apesar de testemunhos contraditórios de Numerous officials locais confirmando a fabricação do boato, Vance descartou veementemente sugestões de que as ameaças de bomba contra a cidade estavam relacionadas à sua e à escalada de Trump das alegações. Ele aconselhou Dana Bash: "Esta cidade sofreu muito sob as políticas de Kamala Harris."

O governador republicano Mike DeWine, quando questionado no ABC no domingo se tinha alguma evidência apoiando os rumores sobre pets, respondeu: "Não, absolutamente não." DeWine também confirmou que os migrantes haitianos, que Trump ameaçou deportar para a Venezuela, estavam no país legalmente.

Em circunstâncias normais, uma tentativa de assassinato de um candidato presidencial poderia desencadear uma onda de solidariedade que poderia fortalecer o apoio político. No entanto, a última tentativa de Trump ocorre em um momento em que sua corrida contra Harris está virtualmente empatada. Enquanto ambos os candidatos competem por um número relativamente pequeno de eleitores indecisos em estados-chave, remains incerteza sobre quanto progresso resta para modificar as percepções sobre Trump, que tem sido uma figura polarizadora desde o lançamento de sua campanha em 2015.

Trump provavelmente usará os últimos eventos para fortalecer sua alegação infundada de ser vítima de perseguição para impedi-lo de alcançar o poder. No entanto, é prematuro prever se a segunda aparente tentativa de assassinato terá um impacto político mais pronunciado do que a primeira.

No final, a responsabilidade por navegar nesta temporada de campanha imprevisível e perigosa recai sobre os eleitores.

