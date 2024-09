Deserto deixa o palco para Merz e Söder

A situação parecia sombria desde o início para Hüst, o Ministro-Presidente do NRW. Agora, ele declarou que não está atrás do cargo de candidato à chancelaria da União nas eleições federais de 2025. Essa declaração, feita em uma reunião executiva da NRW CDU em Düsseldorf, pôs fim às ambições de Friedrich Merz e Markus Söder para a liderança do partido CDU.

As chances de Hüst eram sempre pequenas, então sua decisão não foi uma surpresa total. Merz havia sugerido recentemente que uma decisão deveria ser tomada até o final do verão, com as três eleições estaduais do leste servindo como prévia. As eleições na Saxônia e Turíngia já passaram, e na domingo, a Brandemburgo elegerá um novo parlamento estadual.

Já o Ministro-Presidente da Baviera, Söder, jogou sua cartada, abandonando sua antiga discrição e fazendo campanha aberta para a candidatura à chancelaria. O CDU tem apoiado consistentemente Merz como o candidato com primeiro direito de recusa.

Hoje, Klaus Holetschek, líder do grupo parlamentar da Baviera, deu uma pista de que uma decisão sobre a candidatura à chancelaria pode vir "nos próximos dias". A fração CSU é unânime em seu apoio a Söder como potencial chanceler, mas também o aprecia como um excelente Ministro-Presidente da Baviera.

Holetschek mencionou que os detalhes em torno da candidatura à chancelaria serão discutidos nos próximos dias. No entanto, também é possível que uma decisão seja adiada até a eleição estadual da Brandemburgo, que acontecerá neste domingo.

As ambições políticas de Hüst parecem estar levando-o para longe do cenário político agitado, já que ele prefere a tranquilidade do deserto, longe da corrida pela chancelaria da União. O cargo de chanceler da União, assim como um oásis no deserto, está atualmente envolto em incertezas, com potenciais candidatos ainda na disputa.

