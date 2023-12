Desde a proibição de cuidados de saúde de afirmação do género até ao aumento do salário mínimo, estas novas leis entram em vigor a 1 de janeiro

Enquanto muitos estados liderados por democratas e republicanos aprovaram medidas para aliviar os efeitos da inflação, uma vez que a economia continua a ser uma das principais preocupações dos eleitores antes das eleições de 2024, os estados dividiram-se ao longo das linhas partidárias em questões marcantes como o direito ao aborto e os cuidados de afirmação do género para menores.

Eis algumas das medidas estatais e federais que entram em vigor a 1 de janeiro.

Cuidados de afirmação do género

Uma das questões marcantes nas legislaturas estaduais em 2023 foi o cuidado de afirmação de gênero para menores, com vários estados liderados pelos republicanos movendo-se para promulgar restrições.

Os cuidados de afirmação de género abrangem uma série de tratamentos e abordagens baseados em evidências que beneficiam pessoas transgénero e não binárias. Os tipos de cuidados variam consoante a idade e os objectivos do beneficiário e são considerados o padrão de cuidados por muitas associações médicas tradicionais.

Entre os estados que se mobilizaram para aprovar a proibição de tais tratamentos para menores encontram-se o Idaho e o Louisiana, e as proibições entrarão em vigor na segunda-feira.

De acordo com a lei do Idaho, os médicos ou profissionais que administrem medicamentos para bloquear a puberdade, cirurgias de afirmação do género ou outros tratamentos a menores podem ser sujeitos a uma multa de 5.000 dólares e a uma acusação de crime.

No Louisiana, os menores de 18 anos serão impedidos de receber cirurgias de afirmação do género, medicamentos bloqueadores da puberdade e tratamentos hormonais, e os profissionais de saúde que os fornecerem poderão ser punidos com a revogação da sua licença por um período mínimo de dois anos.

Por outro lado, Maryland foi um dos vários estados liderados pelos democratas que aprovaram protecções para os cuidados de afirmação do género para todas as idades. A partir de segunda-feira, o Estado exigirá que o Medicaid ofereça cobertura para esses cuidados.

Protecções contra o aborto

Embora várias proibições quase totais em estados liderados pelos republicanos tenham entrado em vigor em 2023, muitos estados azuis aprovaram leis que protegem o direito ao aborto, incluindo duas que entrarão em vigor na segunda-feira.

Uma lei do estado de Washington tenta tornar os procedimentos de aborto mais acessíveis com mudanças na cobertura do seguro. Qualquer plano de seguro de saúde emitido ou renovado a partir de 1º de janeiro será proibido de exigir divisão de custos para abortos, o que geralmente inclui custos diretos, como franquias e coparticipações.

Entretanto, na segunda-feira, entrará em vigor na Califórnia uma lei de proteção que protegerá os prestadores de cuidados de saúde locais de litígios fora do Estado, caso prestem serviços de aborto a pacientes de Estados com leis restritivas em matéria de aborto. A proteção também se estenderá àqueles que prestam cuidados de afirmação do género a pacientes de fora do estado.

Aumento do salário mínimo

Quase metade dos estados dos EUA aumentará o seu salário mínimo em 2024.

Os aumentos entrarão em vigor nos seguintes estados a 1 de janeiro: Alasca, Arizona, Califórnia, Colorado, Connecticut, Delaware, Havai, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nova Jérsia, Nova Iorque, Ohio, Rhode Island, Dakota do Sul, Vermont e Washington, mais Washington, DC.

Alguns estados, como o Nevada e o Oregon, têm aumentos previstos para 1 de julho. O salário mínimo da Flórida será aumentado em 30 de setembro.

Com o aumento, Washington continuará a ter o salário mínimo mais elevado de todos os estados, com $16,28, contra $15,74. Entretanto, o Havai registará o maior aumento no seu salário mínimo - de $12 para $14.

No entanto, Washington, DC, continuará a ter o salário mínimo mais elevado do país, com $17,05, um ligeiro aumento em relação ao verão passado, quando foi aumentado para $17. Está previsto para julho outro aumento salarial em Washington, DC.

Empréstimos a estudantes, 401(k) e ajuda financeira

Os pagamentos de empréstimos a estudantes podem afetar o montante que as pessoas conseguem poupar para a reforma, mas a partir de 1 de janeiro, uma nova lei da reforma permitirá que os pagamentos de empréstimos a estudantes aumentem os 401(k) para alguns trabalhadores. De acordo com a nova lei, Secure 2.0, os empregadores podem igualar os pagamentos de empréstimos estudantis qualificados de seus funcionários com uma contribuição para a conta de aposentadoria patrocinada pelo empregador do funcionário.

O Departamento de Educação também actualizou recentemente o Free Application for Federal Student Aid, mais conhecido como FAFSA. O formulário é utilizado para determinar a elegibilidade para ajuda financeira para o ano letivo de 2024-2025, e a versão actualizada, que deverá ser lançada no domingo, é mais curta e mais fácil de preencher. Espera-se também que muitos mutuários com baixos rendimentos sejam elegíveis para mais ajuda financeira.

