Descobrir o facto de a greve não conseguir gerar progresso no conflito trabalhista.

Discover Airlines, uma subsidiária da Lufthansa, mantém sua posição contra as demandas dos sindicatos Vereinigung Cockpit (VC) e UFO, apesar de seis dias de greve de parte de seus funcionários. De acordo com o CEO da empresa, Bernd Bauer, "Não vimos a necessidade de ceder às pressões políticas e aos jogos sindicais do setor".

A empresa está aderindo aos acordos coletivos assinados com o sindicato rival Verdi, permitindo que os funcionários desfrutem rapidamente dos benefícios das melhorias negociadas. Devido ao empenho de muitos trabalhadores, uma média de quatro em cinco voos conseguiu decolar, e o impacto da greve foi mantido em um nível mínimo.

Enquanto isso, o VC afirmou um "resultado positivo" da greve que terminou no domingo, que foi realizada em conjunto com a Organização Independente de Comissários de Bordo (UFO). O VC e o UFO estão pressionando a Discover para concordar com acordos coletivos de trabalho pela primeira vez. Há uma disputa entre os três sindicatos sobre quem tem mais membros e, portanto, o direito de representação.

"Só haverá tranquilidade na empresa quando os interesses dos membros do VC forem abordados por meio de seus próprios acordos coletivos de trabalho e melhores condições de trabalho", declarou o presidente do VC, Andreas Pinheiro. "Estamos apenas começando. No final, nós venceremos."

A disputa entre o VC e o UFO, que buscam acordos coletivos de trabalho da Discover Airlines, chegou à Justiça para solução devido às discordâncias sobre a representação sindical. Apesar dos processos legais em andamento, a Discover Airlines continua a cumprir seus acordos existentes com o sindicato rival Verdi.

