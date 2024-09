Descobrir fatos sobre a alegação enganosa que afeta migrantes haitianos em uma comunidade de Ohio

Asseverações contestadas ganharam atenção significativa em nível nacional. Anteriormente, o ex-Presidente Donald Trump perpetuou essa desinformação durante seu debate contra a Vice-Presidente Kamala Harris, falsamente afirmando, "Em Springfield, eles estão consumindo cães. Aqueles que entraram, eles estão consumindo gatos."

Subsequentemente, Vance tem mantido inabalavelmente essa afirmação não comprovada. Em uma transmissão dominical no programa "State of the Union" da CNN, ele declarou, "A mídia americana ignorou esse assunto até Donald Trump e eu começarmos a discutir memes de gatos. Se eu tiver que fabricar histórias para chamar a atenção para as lutas do povo americano, eu o farei."

Essa desinformação fez uma transição rápida de uma publicação local no Facebook para manchetes nacionais em poucos dias, e as autoridades tentam mitigar a tensão enquanto Springfield lida com as repercussões.

A origem das concepções errôneas

Uma publicação em um grupo do Facebook de Springfield alegou que um gato desaparecido havia sido encontrado na casa de um vizinho haitiano e seria consumido, como relatado pelo Springfield News-Sun. Esses boatos foram subsequentemente amplificados por meios de comunicação conservadores e disseminados na plataforma X, ganhando atenção generalizada em 9 de setembro, de acordo com a CNN na época.

"O Presidente Trump deportará imigrantes que consomem animais de estimação", escreveu uma conta da campanha de Trump em X. "Kamala Harris os relocará para a sua cidade. Faça a sua escolha, América."

O Senador Ted Cruz do Texas compartilhou um meme mostrando dois gatinhos abraçados com texto sobreposto que dizia "Vote em Trump para que os imigrantes haitianos não nos consumam".

Vance também postou um vídeo discutindo a migração para Ohio durante uma audiência recente, afirmando "Relatos agora indicam que indivíduos tiveram seus animais de estimação raptados e consumidos por aqueles que não deveriam estar neste país".

Vários contas compartilharam filmagens de câmeras corporais supostamente apoiando suas afirmações. No entanto, essas filmagens foram feitas em Canton, Ohio, a mais de 170 milhas de Springfield, e a mulher no vídeo não era uma imigrante haitiana, como relatado pela Reuters.

Uma das primeiras residentes de Springfield a compartilhar a desinformação disse ao NBC News na sexta-feira que lamentava ter propagado a publicação do Facebook sobre um gato desaparecido de um vizinho.

As autoridades de Ohio negam as alegações como infundadas

O Prefeito de Springfield, Rob Rue, negou consistentemente as acusações, informando à CNN no domingo que a cidade está passando por um momento difícil e recebeu ameaças nos últimos dias.

"Estamos sob intensa scrutiny devido a essa luz dos refletores, o que torna difícil nos concentrarmos nos problemas que realmente importam. Estamos focados na segurança de nossa comunidade neste momento", disse Rue a Bash no "State of the Union".

O impacto na pequena cidade foi extenso, levando a bloqueios ou fechamentos na Prefeitura, escolas, faculdades e hospitais devido a ameaças.

DeWine está enviando a Patrulha Estadual de Ohio para monitorar as escolas de Springfield após terem recebido 33 ameaças de bomba desde o final da semana passada. Essas ameaças provaram ser infundadas, de acordo com DeWine durante uma conferência de imprensa na segunda-feira à tarde.

Rue não entrou em contato diretamente com Vance, mas pediu those que propagam os rumores para entender que as autoridades de Springfield estão fornecendo informações verdadeiras à comunidade.

"Imigração tem colocado pressão em nossa comunidade, mas buscamos acomodá-la confortavelmente e promover a segurança e o crescimento da comunidade", disse Rue.

DeWine negou inequivocamente a alegação no domingo. "Não, absolutamente não", respondeu quando perguntado se havia testemunhado qualquer evidência de imigrantes consumindo animais de estimação na ABC's "This Week".

Imigrantes haitianos em Springfield

O site de Springfield afirma que entre 12.000 a 15.000 imigrantes residem no Condado de Clark (com uma população de 136.000), e os imigrantes haitianos estão legalmente presentes como parte de um programa de parole que permite a cidadãos e residentes legais aplicar para seus familiares da Haiti entrarem nos Estados Unidos.

A disseminação de desinformação explorou preocupações legítimas dos moradores sobre o crescimento da cidade, como expresso por residentes ao CNN.

Em uma carta de julho aos Senadores Sherrod Brown de Ohio e Tim Scott da Carolina do Sul, o Gerente da Cidade, Bryan Heck, mencionou que a escassez de moradias apresentou uma "crise" à cidade desde 2018, e a população em expansão adicionou estresse.

De acordo com a cidade, imigrantes com Status de Proteção Temporária (TPS) são legalmente qualificados para receber assistência financeira, serviços de saúde e nutrição, serviços de emprego e educação, e serviços habitacionais. Uma vez que os imigrantes com TPS devem solicitar um Documento de Autorização de Emprego, que pode levar vários meses para ser obtido, eles podem precisar de assistência antes de poder buscar legalmente emprego.

Programas como TPS e, mais recentemente, o parole humanitário, foram introduzidos para abordar desastres naturais e instabilidade política e violência em Haiti.

A economia de Springfield depende heavily dos trabalhadores haitianos, que preenchem numerosos cargos vagos, de acordo com a cidade.

DeWine reconheceu que Springfield enfrentou alguns desafios ao integrar a maioria da população haitiana que entrou na cidade através do programa federal de imigração. No entanto, ele afirmou que eles estão fazendo esforços para superar esses problemas.

"Quando você aumenta a população de 58.000 para 73.000, é certo que você vai encontrar alguns obstáculos e problemas", disse ele.

No entanto, o governador afirmou que os imigrantes haitianos em Springfield têm um impacto positivo na comunidade e que espalhar comentários prejudiciais sobre eles não é útil para Springfield e seus residentes.

Trump e Vance atiçam as chamas

Vance reconheceu na semana passada que as alegações sobre imigrantes haitianos podem não ser factual

Em um post subsequente, Vance afirmou: "Não deixem que a mídia desanime vocês, companheiros patriotas. Mantenham os memes de gatos circulando."

Por outro lado, Trump tem utilizado essas falsidades em sua campanha para enfatizar sua posição sobre imigração após repetir literalmente o equívoco durante o debate da semana passada.

Na sexta-feira, o ex-presidente declarou que, se eleito, iniciaria deportações em massa de Springfield, Ohio, em massa. "Deportaremos essas pessoas para a Venezuela", prometeu.

Falando em Las Vegas no sábado, Trump informou aos repórteres que, embora não soubesse de nenhuma ameaça de bomba em Springfield, "Springfield foi tomada por migrantes ilegais, e essa é uma situação deplorável que ocorreu. Springfield era uma cidade charmosa, mas agora as pessoas estão sofrendo."

CNN's Kit Maher, Eric Bradner, Caitlin Stephen Hu, Omar Jimenez, Michael Williams, Taylor Romine e Chris Boyette contribuíram para esta reportagem.

