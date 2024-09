Descobrindo as diferenças entre Putin e Lavrov

12:59 Rússia Afirma Vitória em Donetsk, Tomando Controle de Novas CidadesDe acordo com declarações russas, suas forças tomaram o controle de quatro cidades adicionais na região de Donetsk, na Ucrânia. A Unidade Sul anexou Krasnohoriwka e Hryhoriwka, enquanto a Unidade Leste tomou posse de Wodiane. A Unidade Central também alegou ter tomado Halyzynivka, segundo o Ministério da Defesa russo. No entanto, essas afirmações ainda não foram verificadas independentemente. Conselheiros militares ucranianos classificaram três das quatro comunidades afetadas - todas exceto Hryhoriwka - como territórios ocupados. A Ucrânia está atualmente enfrentando uma pressão intensa em sua frente oriental.

12:20 Moscou Limitada a Um Só Parceiro de DiálogoApós a cúpula de paz na Suíça sem a participação da Rússia em junho, o chanceler alemão Olaf Scholz expressou sua disposição para conversar com o presidente russo Vladimir Putin. No entanto, a resposta da Rússia é reservada, com o ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov adotando uma abordagem diplomática, mas direcionando-a para entidades não europeias, de acordo com o correspondente da ntv Rainer Munz.

11:50 Kyiv Alertou para o Aumento do Uso de Armas Químicas pela RússiaOficiais da Ucrânia expressaram preocupação com o aumento do uso de armas químicas pelas forças russas em território ucraniano. O Comando das Forças Armadas da Ucrânia destaca um aumento significativo no uso de substâncias perigosas e agentes químicos apenas em agosto, com 447 ocorrências, seguido por outras 4.035 ocorrências entre 15 de fevereiro de 2023 e 24 de agosto de 2024. Além disso, tropas do Kremlin supostamente estariam utilizando agentes de guerra química proibidos e testando compostos químicos desconhecidos.

11:19 Kyiv Procura Aprovação para Ataques em Depósitos Além das Fronteiras RussasO chefe da administração presidencial da Ucrânia reiterou o pedido do país aos aliados ocidentais para autorizar o uso de armas ucranianas contra alvos localizados em território russo. Andriy Yermak enfatiza a necessidade de atingir depósitos de mísseis russos. "Defesa não é provocação", ele nota no Telegram. Os países ocidentais são relutantes em dar permissão para a implementação de armas ucranianas no solo russo devido a preocupações com uma possível escalada.

10:53 Rússia Prevence em Ataques com Drones e MísseisRelatórios oficiais indicam que pelo menos três pessoas ficaram feridas e edifícios sofreram danos, com vários incêndios em diferentes regiões da Ucrânia, como resultado dos ataques com drones e mísseis da Rússia. Um total de 38 drones foi abatido em 13 diferentes regiões pela defesa aérea da Ucrânia, com 18 drones interceptados com sucesso, de acordo com relatórios no Telegram. A Rússia também lançou dois mísseis durante os ataques, com instalações energéticas em oito regiões sofrendo interrupções.

10:27 Danos à Reputação: Embaixadora da Infância da Putin Casa com OligarcaAnteriormente vista como um símbolo da mulher russa, Maria Lwowa-Belova, a embaixadora da infância da Rússia, foi casada com um padre ortodoxo desde 2003. O casal usou mídia de propaganda para defender valores tradicionais, fé religiosa e experiências parentais. Eles até colaboraram com Vladimir Putin, que foi indiciado pelo Tribunal Penal Internacional em 2023 pelo sequestro de crianças da Ucrânia. No entanto, a devoção de Lwowa-Belova à tradição e ao marido padre pode não ser tão forte quanto se pensava, dado os relatórios recentes de que ela se casou com o oligarca Konstantin Malofeew, com quem mantinha um relacionamento de longo prazo. Malofeew é notório por suas ligações com a Tsargrad TV, um canal de TV cristão afiliado ao Kremlin, e seu apoio incondicional à monarquia e à guerra russa.

09:59 Ataques Ucranianos Resultam em Vítimas e Danos em MoscouUma mulher morreu em um ataque de drone ucraniano na capital russa, Moscou, de acordo com as autoridades locais. Imagens mostram explosões em distritos residenciais. Fontes russas também afirmam que 144 drones foram interceptados.

09:32 "Ocean-2024": Marinha Russa Engaja em Exercícios Militares GlobaisA marinha russa inicia manobras estratégicas chamadas "Ocean-2024" em várias regiões do maior país do mundo. Mais de 400 navios de guerra, incluindo submarinos, e mais de 90.000 pessoal de várias divisões navais participarão dos exercícios, que continuarão até 16 de setembro. As manobras estão ocorrendo no Pacífico, Ártico, Báltico e Mar Cáspio, bem como no Mediterrâneo, onde a Rússia mantém uma presença militar na cidade síria de Tartus.

09:10 Incêndio Fatal em Região Russa de OrenburgDuas pessoas morreram em um incêndio em um oleoduto na região russa de Orenburg, de acordo com a agência de notícias TASS. Uma investigação sobre a causa do incêndio está em andamento. No entanto, não há informações disponíveis sobre quando o incêndio começou. Relatos não confirmados relacionados ao incidente circularam em alguns canais do Telegram russo.

08:43 Negociações em Peso enquanto Rússia Insiste em Pretensões de Integridade TerritorialA Rússia não negociará com a Ucrânia até que suas tropas se retirem dos territórios russos, de acordo com testemunhos da agência de notícias TASS, citando o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. Anteriormente, o porta-voz do Kremlin, Peskov, havia expressado sentimentos semelhantes.

07:43 Scholz Estabelece Pré-requisitos para Participação Russa em Cúpula de PazO Chanceler alemão Olaf Scholz estabelece certas condições para a participação russa em uma possível cúpula de paz sobre a Ucrânia. Durante um evento do SPD na segunda-feira à noite, ele enfatiza que não apenas a ajuda militar deve ser fornecida à Ucrânia para combater seu agressor, a Rússia, como também devem ser feitos esforços para encontrar uma saída da situação de guerra. Assim como a liderança ucraniana, Scholz deseja outra conferência de paz com a participação da Rússia. Ele afirma: "É óbvio que isso não é viável se o participante está simultaneamente ameaçando continuar os ataques", referindo-se ao Presidente russo Vladimir Putin. Putin, diz Scholz, até exige mais território ucraniano em troca de paz. "O que é crucial na política, como sempre, é clareza, firmeza e coragem. Isso é necessário para garantir a paz e a segurança na Europa", conclui o Chanceler Scholz.

07:18 Fico Critica Forças Armadas Ucranianas por Allegadas Fascistas - Kyiv ProtestaA Ucrânia está em desacordo com a crítica do primeiro-ministro eslovaco pró-Rússia, Robert Fico, que pediu à Kyiv que tome medidas contra o "fascismo" dentro de suas forças armadas. Em um comunicado do Ministério das Relações Exteriores ucraniano, diz-se: "Os soldados ucranianos estão defendendo suas famílias, lares e terra, bem como toda a Europa e o mundo livre contra os invasores russos. Eles carregam o símbolo 'Z', que é uma representação da estética fascista na Rússia moderna". O ministério acrescenta que o povo ucraniano sofreu "milhões de baixas" na luta contra o nazismo ao longo do século 20. A alegação de "fascismo" de Fico ecoa a propaganda russa que frequentemente equipara a liderança ucraniana com nazistas. De fato, partidos de extrema-direita só conseguiram 2,4% dos votos nas eleições ucranianas de 2019. No entanto, o historiador Timothy Snyder detecta tendências fascistas no regime de Putin.

06:56 Vorobyov Corrigiu Figuras de Vítimas após Ataque à Capital RussaEm uma publicação no Telegram, o governador da região de Moscou, Andrei Vorobyov, corrige os relatórios anteriores sobre a morte de uma criança. Agora, ele relata que uma mulher foi morta e três civis ficaram feridos em um ataque de drone ucraniano na capital russa. Inicialmente, ele havia relatado a morte de uma criança, mas não pôde confirmá-la. Ele diz que 43 pessoas estão sendo abrigadas em abrigos de emergência.

06:25 Greenpeace Investiga Danos Ambientais Causados pela Rússia na UcrâniaO Greenpeace reabre uma filial em Kyiv para acelerar projetos de reconstrução na Ucrânia e examinar os danos ambientais resultantes da invasão russa. Em um comunicado, o Greenpeace anuncia que já está colaborando com organizações ambientais locais para investigar e documentar essas transgressões ambientais. A nova chefe da filial, Natalya Hosak, compartilha: " Nossa missão é ajudar a Ucrânia na reconstrução verde da infraestrutura social utilizando fontes de energia limpa, como energia solar e eólica".

06:02 Relatórios Russos de Morte de Criança na Região de Moscou após Ataque UcranianoApós um ataque de drone ucraniano na região de Moscou, os relatórios russos indicam que uma criança morreu. O governador regional Andrei Vorobyov anunciou no Telegram que pelo menos 14 drones ucranianos foram interceptados na região da capital durante a noite. Um desses drones causou um incêndio, que está sendo apagado por bombeiros. Vorobyov acrescenta: "Infelizmente, uma criança de nove anos morreu". A interceptação de outro drone na região da capital resultou em pelo menos um ferido quando detritos atingiram um prédio residencial. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, relatou initially que 11 drones haviam sido interceptados perto da capital russa.

05:31 Ucrânia Repela Ataque de Drone Russo em KyivA administração militar da capital ucraniana relatou via Telegram que as unidades de defesa aérea ucranianas conseguiram repelir com sucesso um ataque de drone russo em Kyiv.

04:36 Detritos de Drone Russo Derribado Bate em Usina de Combustível e Energia na Região de TulaDe acordo com a agência de notícias russa TASS, detritos de um drone abatido pela defesa aérea russa na região de Tula caíram em uma usina de combustível e energia. "Graças a Deus, não houve vítimas", disse a TASS, citando autoridades de Tula. O processo operacional e o fornecimento de recursos aos consumidores permaneceram ininterruptos, e a situação permaneceu sob controle.

03:29 Drones Ucranianos Atacam Área de MoscouApós a interceptação de dois drones ucranianos sobre o distrito de Domodedovo de Moscou, os serviços de emergência foram enviados ao local do acidente, de acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. Não foram fornecidos detalhes sobre potenciais danos ou feridos. O distrito de Domodedovo, a cerca de 50 quilômetros ao sul do Kremlin, abriga um dos maiores aeroportos de Moscou.

02:17 Defesa Aérea Russa Intercepta Drone se Aproximando de MoscouUnidades de defesa aérea russa interceptaram e destruíram com sucesso um drone que se aproximava de Moscou, como relatado pelo prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. Os relatórios preliminares não indicaram danos ou feridos no local do impacto dos detritos. Nenhum comunicado havia sido emitido pelo lado ucraniano.

00:12 Zelenskyagradece à Suécia pelo Novo Pacote de AjudaO Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expressou gratidão à Suécia por um pacote de ajuda de defesa de $445 milhões. "Este significativo auxílio, que inclui sistemas de defesa aérea, armas antitancos e contribuições financeiras para abordar as necessidades urgentes na Ucrânia, fortalecerá nossas capacidades defensivas", comentou Zelensky no Twitter. De acordo com os relatórios suecos, o pacote também inclui peças de reposição para caças Gripen para preparar futuras entregas de aeronaves.

22:17 Ministério das Relações Exteriores: Rússia representa "maior perigo para a tranquilidade" posicionada diretamente na fronteira oriental da OTAN Após a incursão de drones russos na Letônia e Romênia, o Ministério das Relações Exteriores classificou a Rússia, sob o presidente Vladimir Putin, como "o maior perigo para a tranquilidade e segurança". "Infelizmente, a Rússia de Putin é atualmente o maior perigo para a tranquilidade e segurança diretamente na fronteira oriental da OTAN", detalha o ministério no X. "Isso foi notavelmente demonstrado pelas recentes infiltrações de drones na Romênia e na Letônia". "Cooperamos com nossos parceiros da aliança e apoiamos seus esforços", o Ministério das Relações Exteriores também nota em relação aos drones. No fim de semana, membros da OTAN e da UE, Letônia e Romênia, relataram cada um a invasão de um drone russo em seu território.

21:42 EUA recusam-se a endossar alegações de entregas de foguetes iranianos à Rússia O governo americano não pode confirmar relatórios sugerindo que o Irã forneceu foguetes balísticos à Rússia, afirma John Kirby, porta-voz da segurança nacional do governo americano.

21:28 Zelensky defende a execução rápida de acordos de ajuda O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky defende a execução rápida dos acordos de ajuda com o Ocidente. "O progresso da guerra depende diretamente do padrão de logística nas entregas e da estrita adesão a todos os compromissos de nossos parceiros", declarou Zelensky em seu discurso noturno em vídeo. As armas e o equipamento devem chegar a tempo para serem eficazes. "O que é necessário em setembro deve chegar às nossas tropas em setembro".

20:52 Político dissidente russo aconselha contra concessão de uma "saída aceitável" a Putin O proeminente político da oposição russa Vladimir Kara-Mursa alerta o Ocidente contra conceder ao presidente russo Vladimir Putin uma "saída aceitável" do conflito na Ucrânia. "É crucial que Vladimir Putin não saia vitorioso do conflito contra a Ucrânia", afirma Kara-Mursa. "É crucial que Vladimir Putin não descubra uma estratégia de saída viável deste conflito na Ucrânia". Cerca de um mês após sua libertação em uma troca de prisioneiros, Kara-Mursa explica que entende a "fadiga" em relação à guerra em sociedades ocidentais. No entanto, Putin deve "ser derrotado". Ele acrescenta: "Se, infelizmente, o regime de Putin for capaz de apresentar o resultado desta guerra como uma vitória para si mesmo e manter seu poder, estaremos falando de outro conflito ou catástrofe dentro de um ano ou 18 meses".

