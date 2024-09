Descobertos corpos de mulheres encontrados em concreto de varanda na Coreia do Sul

16 anos após o incidente, um indivíduo foi preso na Coreia do Sul pelo homicídio de sua namorada. O corpo dela foi encontrado envolto em cimento no balcão dele. As autoridades da província de Gyeongnam anunciaram que ele será acusado de assassinato.

O homem, agora com mais de 50 anos, escondeu o corpo da mulher em uma grande mala após o incidente e a cobriu com pilhas de tijolos no balcão. Em seguida, ele aplicou uma camada de cimento de dez centímetros em cima.

A mulher não foi relatada como desaparecida por três anos, já que não tinha contato com sua família. A investigação subsequente fez com que ele informasse à polícia em 2011 que eles haviam terminado. O caso permaneceu irresolvido.

Este ano, o homem foi preso por uso de narcóticos. Em agosto, o corpo foi encontrado quando um trabalhador de manutenção estava examinando a propriedade em busca de possíveis vazamentos de água no imóvel vazio. A vítima foi identificada e, durante o interrogatório, o homem confessou o crime.

A mala que continha a vítima tinha uma seção circular devido às restrições do espaço de armazenamento do homem. Após investigação adicional, descobriu-se que a camada de cimento no balcão também tinha uma seção circular, que combinava com a mala.

