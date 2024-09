Descoberto: Menino desaparecido do Wisconsin, Elijah Vue, visto pela última vez em fevereiro, numa região densamente florestada

O corpo sem vida de uma criança, posteriormente identificada como Elijah, foi encontrado em 7 de setembro em uma área florestal densa por um caçador que preparava sua terra para a próxima temporada de caça. O descoberta foi feita a aproximadamente 3,2 quilômetros a noroeste do local inicial do desaparecimento da criança, de acordo com Benjamin Meinnert, chefe de polícia de Two Rivers.

A localização havia sido vasculhada várias vezes desde o desaparecimento de Elijah em fevereiro, de acordo com seu cuidador, Jesse Vang, que mantinha um relacionamento com sua mãe, Katrina Baur.

A análise de DNA realizada pelo Laboratório de Crimes do Wisconsin confirmou que os restos pertenciam a Elijah.

"Este não é o desfecho que esperávamos", disse Meinnert. "A família, a comunidade, estamos todos devastados."

O quarto aniversário de Elijah teria sido em 25 de agosto, de acordo com os registros do departamento de polícia.

Vang relatou o desaparecimento de Elijah às autoridades em fevereiro, afirmando ter notado a ausência da criança ao acordar de uma soneca em sua residência compartilhada. Vang e Baur se declararam inocentes de acusações de negligência infantil e outros delitos relacionados a incidentes ocorridos antes do desaparecimento de Elijah, de acordo com os registros do tribunal.

Em março, o cobertor vermelho e branco xadrez de Elijah foi encontrado a aproximadamente 3,7 quilômetros de seu último local conhecido relatado.

"O que começou como uma busca por uma criança desaparecida agora se transformou em uma investigação de morte", observou Meinnert. "Enquanto entendemos sua ansiedade por informações, temos que preservar a integridade da investigação, e, portanto, não podemos compartilhar todos os detalhes."

A investigação sobre a morte de Elijah é liderada pela Divisão de Investigação Criminal do Departamento de Justiça do Wisconsin, revelou Meinnert. O alerta Amber emitido para a criança foi cancelado.

Ao longo dos meses seguintes ao desaparecimento de Elijah, o departamento de polícia de Two Rivers forneceu atualizações regulares sobre seus esforços para localizar o toddler desaparecido. Esses esforços incluíram a revisão de mais de 10.000 arquivos de vídeo, buscas extensivas em terra, ar e água, entrevistas com inúmeras pessoas e a perseguição de incontáveis pistas, Meinnert havia dito anteriormente à afiliada da CNN, WLUK.

"Elijah era um menino pequeno", acrescentou a assistente chefe de polícia de Two Rivers, Melissa Wiesner, na conferência de imprensa. "Mas o impacto que deixou em todos nós é imenso."

A CNN Alisha Ebrahimji contribuiu para esta reportagem.

