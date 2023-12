DeSantis diz que as acusações contra Trump "sugaram muito oxigénio" da corrida às primárias

DeSantis disse numa entrevista à CBN News, divulgada na quinta-feira, que acredita que as acusações de que Trump é alvo o ajudaram na corrida e também "sugaram muito oxigénio" do resto do campo.

"Se eu pudesse mudar uma coisa, diria que gostaria que Trump não tivesse sido acusado de nada disso. Sinceramente, acho que desde Alvin Bragg, critiquei os casos. Acho que alguém como Bragg não teria apresentado esse caso se não fosse Donald Trump e, portanto, alguém assim está a distorcer a justiça, o que é mau. Mas também acho que distorceu as primárias, e acho que tem sido - esses têm sido os principais problemas que aconteceram", disse DeSantis.

Quando lhe perguntaram especificamente se acha que as acusações ajudaram Trump, DeSantis disse que acha que "é tanto isso" como o facto de a notícia de um antigo presidente ter sido acusado dominar a conversa em torno das primárias.

"É tanto isso como o facto de as notícias sobre a acusação de um antigo presidente terem dominado as conversas em torno das primárias.

DeSantis disse que, embora Trump possa beneficiar das acusações nas primárias, os democratas poderiam usar as acusações do ex-presidente em seu benefício numa eleição geral.

"Agora, numa eleição geral, acho que os democratas têm um plano para isso", disse DeSantis. "Acho que se chegar ao ponto em que daqui a seis meses, Trump é o candidato presuntivo e ele está tendo que passar por tudo isso, eles têm um plano de como vão superar isso.

Os comentários sinceros de DeSantis sugerem a dinâmica subjacente que está a conduzir as primárias republicanas até agora, onde os rivais que procuram reunir o apoio dos eleitores que abandonaram Trump estão a lutar para reduzir a liderança do ex-presidente. As sondagens divulgadas após as acusações de Trump sugerem que o seu apoio se solidificou na sequência das mesmas, complicando ainda mais a dinâmica das primárias.

Nas sondagens nacionais, Trump detém uma enorme vantagem sobre os seus concorrentes à nomeação presidencial do Partido Republicano. Também mantém uma vantagem significativa entre os prováveis eleitores nas primárias presidenciais republicanas de New Hampshire, de acordo com uma sondagem da CNN realizada no mês passado pela Universidade de New Hampshire. A sua vantagem em New Hampshire fica aquém do apoio maioritário que recolhe nas primárias a nível nacional, com 42% dos prováveis eleitores a dizerem que optariam por Trump.

DeSantis tem denunciado repetidamente as acusações contra Trump.

O antigo Presidente está envolvido em quatro acusações este ano. Foi acusado pela primeira vez em março pelo procurador distrital de Manhattan por acusações estatais relacionadas com um pagamento de dinheiro obscuro a uma estrela de filmes para adultos em 2016.

Trump foi novamente acusado em junho por um grande júri federal em Miami por ter levado documentos confidenciais de defesa nacional da Casa Branca depois de ter deixado o cargo e por ter resistido às tentativas do governo de recuperar os materiais.

As outras duas acusações resultaram da investigação do conselheiro especial Jack Smith sobre os alegados esforços do ex-presidente e dos seus aliados para anular as eleições de 2020 e como resultado de uma investigação abrangente liderada pelo procurador distrital do condado de Fulton, Fani Willis, que cobriu alguns dos esforços mais evidentes do ex-presidente e dos seus aliados para se intrometerem nas eleições presidenciais de 2020.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com