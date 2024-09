Depois de experimentar outro revés significativo em sua campanha, Trump e Harris retomaram suas atividades políticas.

Kamala Harris participará em uma entrevista com a Associação Nacional de Jornalistas Negros em Filadélfia, um evento importante não ensaiado para uma candidata que geralmente fica fiel à sua mensagem. Anteriormente, Trump afirmou erroneamente durante uma discussão com o mesmo grupo que Harris só recentemente se transformou em uma pessoa negra.

A situação ocorre após a Secret Service ter impedido um potencial atirador de alvejar Trump em seu campo de golfe em West Palm Beach. Isso poderia ter sido o segundo atentado contra a vida do ex-presidente. Esse incidente estabelece como a campanha iminente pode se desenrolar, especialmente para Trump, que deve comparecer a um evento em Michigan com o objetivo de criticar o registro de Biden e Harris em um estado crucial.

Trump atacou na segunda-feira, acusando Harris e Biden de fomentar a última ameaça à sua vida. Ele afirmou ao Fox News Digital que sua retórica estava causando alvos contra ele e os rotulou como a verdadeira ameaça. Ele também condenou o presidente e vice-presidente democratas em seu site Truth Social.

Após o primeiro atentado, Biden admitiu que foi um erro encorajar apoiadores a colocar um 'alvo' em Trump, mas nem ele nem Harris pareceram recuar de seus avisos sobre os riscos que Trump representa para a democracia. Durante o debate, Harris utilizou o ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, os distúrbios em Charlottesville e a previsão de Trump de um 'banho de sangue' caso perdesse como exemplos de sua retórica perigosa.

A vice-presidente democrata defendeu a superação desse assunto durante o debate, afirmando: "Vamos virar a página nisso".

Trump tem uma história de linguagem inflamatória e imagem violenta, um fato reconhecido por alguns democratas. A representante democrata de Michigan, Debbie Dingell, durante um evento de campanha para a candidatura de Harris, afirmou que Trump "agita medo e ansiedade" entre o público.

Dingell enfatizou a necessidade de entender o papel de Trump nessa violência e sua escalada, afirmando: "Essa violência deve cessar, mas também precisamos compreender quem e o que ele é e até que ponto ele está contribuindo para ela".

A campanha de Harris tentou evitar discutir o aparente atentado em um contexto político na segunda-feira. Apesar da afirmação de Trump de que o aparente atirador na Flórida foi motivado por sua retórica, poucos assessores acreditaram em suas afirmações.

À medida que Biden e Harris prosseguiram com seus planos após o incidente na Flórida, eles exibiram um contraste nítido com sua resposta à primeira ameaça de atentado contra Trump no verão.

Situação atual da corrida de 2024

A situação é delicada para a campanha de Trump, com as primeiras cédulas sendo distribuídas em um momento em que sua vantagem inicial diminuiu e sua vantagem em arrecadação de fundos desapareceu.

Harris saiu do último debate com ímpeto, com 63% dos telespectadores avaliando seu desempenho como superior ao de Trump, de 37%, de acordo com uma pesquisa da CNN realizada pela SSRS.

Um sinal de alerta para Trump surgiu no domingo, quando uma pesquisa do Des Moines Register/Mediacom Iowa Poll, realizada pela Ann Selzer, revelou que sua vantagem em Iowa havia diminuído para 47% contra 43% de Harris. Em junho, segundo a mesma pesquisa, observou-se uma vantagem de 50% a 32% para Biden.

Iowa, que Trump venceu por 8 pontos percentuais em 2020, não foi considerada um estado competitivo. No entanto, a pesquisa observou um aumento na probabilidade de voto entre vários grupos que inclinam para os democratas, incluindo mulheres, iowanos com ensino superior, moradores urbanos e aqueles com menos de 45 anos.

Uma pesquisa da ABC News e Ipsos divulgada no domingo colocou Harris à frente de Trump nacionalmente, com 52% de apoio entre os eleitores prováveis em comparação com os 46% de Trump. Também destacou uma clara lacuna de gênero, com mulheres apoiando fortemente Harris (55% a 44%), enquanto os eleitores masculinos prováveis estavam divididos igualmente (49% para cada um).

Resposta de Trump no domingo

Após o aparente atentado, Trump passou o dia conversando com assessores e aliados, inclusive durante seu confinamento no Trump International Golf Course. Várias fontes relataram que Trump parecia estar de bom humor, até brincando que estava dois abaixo do par durante o tiroteio e comentando animadamente sobre seu bem-sucedido "jogo de golfe".

Ao ser questionado sobre a cobertura da mídia do aparente segundo atentado, Trump pediu atualizações sobre a situação. Uma terceira fonte confirmou que Trump estava determinado em sua crença de que emergiria vitorioso nas eleições de novembro.

A rapidez da resposta da Secret Service ao incidente na Flórida, em contraste com sua resposta tardia ao tiroteio em Butler, Pensilvânia, foi destacada. Enquanto alguns próximos a Trump expressaram choque inicial ao saber do tiroteio, eles foram rapidamente tranquilizados sobre a segurança de Trump. A Secret Service prontamente briefou os membros da campanha de Trump sobre a situação enquanto ele ainda estava em confinamento, de acordo com duas fontes.

No entanto, a maneira como Trump passou a atacar politicamente após o incidente na Flórida contrastou nitidamente com sua resposta inicial ao tiroteio em Pensilvânia.

Após o tiroteio na Pensilvânia, o ex-presidente defendeu a união, pulando os rápidos ataques políticos que fez anteriormente.

Esse incidente ocorreu durante a campanha de Biden, um momento em que ele lutava para superar seu pobre desempenho no debate de junho. Alguns dias depois, Biden renunciou, Harris assumiu a nomination democrata e a vantagem de Trump desapareceu.

Preocupações com a segurança de Harris

O aparente atentado contra Trump do fim de semana, que provocou uma condenação bipartidária generalizada da violência política, parece aumentar os temores pela segurança de Harris durante sua campanha.

A equipe recebeu sugestões de vários apoiadores e aliados nos últimos tempos para desistir de comícios ao ar livre, considerando-os mais difíceis de assegurar. A preocupação decorre da crença de que eventos internos são mais gerenciáveis quando se trata de segurança, de acordo com uma fonte.

Até agora, os comícios de Harris foram principalmente eventos internos, exceto por duas ocasiões em Wisconsin e New Hampshire. O evento em New Hampshire foi particularmente exposto, exigindo uma grande barreira de vidro protetora em torno do pódio. Embora comícios ao ar livre não tenham sido completamente descartados, a campanha espera continuar hospedando a maioria de seus eventos em locais fechados, de acordo com uma fonte.

A campanha está vigilante para evitar qualquer aparência de politizar o incidente anterior. A equipe está ciente da retórica que poderia ser vista como incitar violência contra o ex-presidente.

Em um evento de campanha no verão em Michigan, após a primeira tentativa contra a vida de Trump, Harris reconheceu o delicado equilíbrio que as campanhas devem manter em meio à retórica política exacerbada.

"Na noite de domingo, nosso Presidente Joe Biden chamou por união, e a união deve incluir a crença de que, embora a história política de nosso país tenha sido marcada por violência, a violência nunca é aceitável. Não deve haver espaço para ambiguidade quanto a isso", declarou no evento.

"Ao mesmo tempo, a essência da democracia americana - a essência de qualquer democracia - gira em torno de uma acirrada competição de ideias, políticas e uma visão para o futuro. Assim como devemos rejeitar a violência política, também devemos defender discussões abertas sobre as apostas desta eleição", acrescentou.

CNN's Kristen Holmes, Priscilla Alvarez, MJ Lee, Kate Sullivan, Ali Main e Jennifer Agiesta contribuíram para esta reportagem.

Em luz da entrevista da National Association of Black Journalists, Kamala Harris pode discutir a importância do discurso político responsável para evitar linguagem inflamatória e imagens violentas que poderiam potencialmente incitar danos, referindo-se a recentes comentários controversos feitos por políticos.

Dadas as preocupações de segurança aumentadas após a suposta tentativa de assassinato do ex-Presidente Trump, a campanha de Kamala Harris está ativamente considerando a realização de mais eventos internos para seus comícios para reforçar as medidas de segurança, evitando qualquer aparência de politizar os incidentes.

