De uma residência opulenta a uma residência confinada: um olhar sobre o encarceramento que Sean "Diddy" Combs vive atualmente.

Quando ele acorda, está de frente para paredes de blocos de cimento bege-claro em vez da decoração que enfeitava suas mansões luxuosas, como Michael Cohen, ex-advogado do presidente Donald Trump, contou à CNN na quarta-feira.

Cohen está familiarizado com o local. Ele é um dos vários presos de alta perfil que já cumpriram pena na prisão metropolitana de Nova York, famosa por já ter abrigado temporariamente o cantor R. Kelly, "Pharma Bro" Martin Shkreli, a socialite Ghislaine Maxwell, o ex-empreendedor de criptomoedas Sam Bankman-Fried e o rapper Fetty Wap. Atualmente, o suposto líder do cartel Ismael “El Mayo” Zambada Garcia está lá, à espera de seu julgamento por acusações de assassinato e tráfico de drogas.

Um juiz federal rejeitou o pedido de fiança de Combs na quarta-feira, afirmando que a proposta apresentada por sua equipe jurídica não abordava adequadamente as preocupações do tribunal em relação a possível manipulação de testemunhas ou obstrução. O juiz Andrew Carter expressou que nenhuma condição poderia diminuir o risco no caso de Combs, então ele permanecerá na custódia federal até seu julgamento por conspiração de racketeering e tráfico sexual.

Apesar de uma data de julgamento não ter sido confirmada, é incerto por quanto tempo Combs ficará atrás das grades na prisão de Brooklyn após a negação da fiança na quarta-feira.

Nenhum toque suave na prisão

Famosa por suas más condições de vida, falta de pessoal, agressões entre presos e quedas de energia, a prisão de Brooklyn é o único centro de correção federal que atende à população de Nova York. Após o fechamento do complexo de Manhattan do Bureau of Prisons após o suicídio do financista milionário Jeffrey Epstein em 2019, este é atualmente a única opção da cidade.

Durante a audiência de quarta-feira, o advogado de Combs, Marc Agnifilo, argumentou que as condições da prisão tornariam difícil para seu cliente se preparar para o julgamento.

Construída nas décadas de 1990 para lidar com a superlotação nas prisões de Nova York, a Prisão Metropolitana abriga presos à espera de julgamento nos tribunais federais de Brooklyn e Manhattan.

“Ele está dormindo em uma cama de aço com um colchão de 1,5 polegada, sem travesseiro, em uma cela de 8 x 10 pés que não está nada limpa”, contou Cohen à CNN na quarta-feira. Cohen, que esteve na Unidade de Habitação Especial da prisão em 2020, explicou que os presos têm um espaço de 3 x 5 pés para se movimentar em suas celas.

“No momento, não há livros disponíveis, o que torna isso ainda mais difícil para ele”, descreveu Cohen os primeiros dias de Combs na prisão.

Prisão pintada como “Inferno na Terra”

Em junho, um preso à espera de julgamento por porte de arma, Uriel Whyte, foi esfaqueado até a morte por outro preso, segundo um comunicado do Bureau of Prisons. Um mês depois, o preso Edwin Cordero foi gravemente ferido em uma briga dentro da prisão, deixando seu advogado descrever a Prisão Metropolitana como “uma prisão federal superlotada, substaffada e negligenciada que é um inferno na Terra” em um relatório ao The New York Times.

Em janeiro de 2019, uma queda de energia que durou uma semana deixou a instalação correcional em crise, deixando os presos na quase escuridão e os expondo a temperaturas congelantes no Nordeste. O incidente desencadeou uma investigação do Departamento de Justiça para avaliar se o Bureau of Prisons tinha planos de contingência adequados para lidar com as condições dos presos. Como resultado, uma ação judicial movida em nome dos presos alegou que os presos foram forçados a ficar em suas celas por longos períodos, enfrentar vasos sanitários com defeito e enfrentar outras condições insalubres.

O Bureau of Prisons resolveu a ação judicial do verão passado ao compensar aproximadamente 1.600 presos com um total de cerca de $10 milhões pelos transtornos sofridos devido à queda de energia.

Cohen contou à CNN que está passando por condições semelhantes às de Combs, dormindo em uma cama de aço com um colchão fino em uma cela pequena e não muito limpa.

