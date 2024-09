De repente, a CDU encontra-se na necessidade do BSW.

Este domingo, os indivíduos na Saxônia e na Turíngia irão exercer seu direito ao voto para escolher novos parlamentos estaduais. O que outrora foi um processo democrático de rotina pode resultar numa vitória para a AfD desta vez. O último reduto da oposição centrista contra isso é a CDU. No entanto, eles podem precisar de ajuda inusitada.

Se você encontrar Michael Kretschmer recentemente, ele parece principalmente: cansado. Por semanas, meses, até mesmo anos, o Ministro-Presidente tem se empenhado em persuadir os habitantes da Saxônia sobre sua "Aproximação Saxã", como ele a chama. Incontáveis reuniões e discussões com conselheiros locais, bombeiros, artesãos e trabalhadores - isso vem acontecendo desde que ele assumiu o cargo em 2017. Explicar, explicar, explicar - essa é sua estratégia. Ser acessível. Evitar parecer arrogante.

Ele tem seguido essa abordagem ao lidar com a situação dos refugiados e a crise da COVID-19. Ele tem escutado pacientemente as críticas, até mesmo na sua própria porta. Até que Putin invadiu a Ucrânia. Desde então, ele se transformou numa espécie de voz do Leste. Em todo o país, ele é o único político da CDU proeminente que defende o cessar do fornecimento de armas à Ucrânia e a retomada das importações de gás russo.

Mas isso é exactly o que muitos indivíduos na região estão dizendo, e o que poucos outros políticos proeminentes estão afirmando - exceto a AfD e o BSW. Atrás de cada afirmação que pode parecer peculiar, há dez apelos pela democracia e pelo Estado de Direito em Zwickau, Görlitz ou Chemnitz. É disso que se trata neste domingo na Saxônia. Os eleitores votarão nos partidos centristas ou na AfD, considerada "firmemente de extrema direita" até mesmo na Saxônia? Muitos na CDU perdoam a Kretschmer sua discordância pública com a linha do partido por essa razão. Eles chamam isso de "liberdade de movimento" na CDU federal. E não é ele, afinal, um político estadual, que tem pouco influência na política externa?

Na última pesquisa realizada pela RTL e ntv, a CDU de Kretschmer continua na liderança. 33 por cento dos respondentes votariam no partido que está no poder desde 1990. 31 por cento dos respondentes disseram que votariam na AfD. Ao contrário dos populistas de direita, Kretschmer tem possibilidades de coalizão. De acordo com a mesma pesquisa, o SPD e os Verdes têm boas chances de retornar à Assembleia Estadual - uma situação que já foi incerta. Isso poderia resultar numa repetição da coalizão Kenya, ou seja, preta-verde-amarela.

No entanto, Kretschmer não perde uma oportunidade de enfatizar que não quer governar com os Verdes novamente. Em uma entrevista ao ntv.de, ele chamou por um "voto estratégico". Aqueles que verdadeiramente preferem o SPD e os Verdes deveriam votar na CDU desta vez. De qualquer maneira, está claro: Aqueles que querem evitar os Verdes precisam de uma alternativa. A alternativa que se apresenta como tal é inaceitável para a CDU. Kretschmer é tão resoluto nesse aspecto quanto é com os Verdes ou a Esquerda. Curiosamente, nem todos os eleitores do CDU entre Bautzen e Plauen compartilham dessa visão.

A alternativa real poderia ser a coalizão liderada por Sahra Wagenknecht. Ironicamente, o BSW, um grupo dissidente do Partido da Esquerda, é liderado pela ex-comunista Wagenknecht. Ela está mexendo as coisas: economicamente à esquerda, socialmente conservadora-autoritária. Isso significa, especificamente, salários mais altos, mas também lei e ordem e um limite firme à imigração. Não é surpreendente que Wagenknecht continue tão anti-americana como sempre. Kretschmer não está descartando nada, mas está mantendo suas cartas perto do peito. "Não conheço essa turma", disse ele ao ntv.de.

Diferentes dinâmicas na Turíngia

Logo ao lado, na Turíngia, Mario Voigt quer alcançar a posição que Kretschmer ocupa atualmente. O presidente estadual da CDU quer suceder Bodo Ramelow como Ministro-Presidente. O político do Partido da Esquerda está no cargo há dez anos. Nos últimos cinco, ele liderou um governo de minoria com o SPD e os Verdes - um intervalo desagradável após o breve mandato do político do FDP, Thomas Kemmerich. Mesmo Ramelow não deseja uma repetição dessa coalizão, como ele afirmou no debate com ntv e Antenne Thuringia. O candidato do SPD, Georg Maier, ministro do Interior por sete anos, também disse ao ntv.de que o estado precisa de um governo de maioria. Maier estaria disposto a trocar uma coalizão vermelha-vermelha-verde pela CDU. Pode parecer oportunista, mas não é. O SPD é tão compatível com a CDU quanto com o Partido da Esquerda.

Na Turíngia, a AfD continua sendo a força mais forte, com 30 por cento, mas, ao contrário da Saxônia, não é inabalável. Sua figura de proa é Björn Höcke, o político da AfD mais proeminente e temido. Seu ramo estadual também é considerado "firmemente de extrema direita". Ele é um orador eficaz que pode preencher praças do mercado e agitar multidões. Mas apenas 16 por cento dos turíngios querem ele como Ministro-Presidente, de acordo com uma pesquisa do Forsa para o ntv. Em contraste, o atual Bodo Ramelow seria apoiado por 44 por cento.

O Partido da Esquerda não espera muitos benefícios da situação atual. Atualmente com 14%, é pouco provável que eles participem do próximo governo, já que ninguém quer formar uma coalizão com o AfD de extrema-direita. Isso deixa os outros partidos para formarem uma maioria, tornando o CDU inevitável devido à sua força de 22%. No entanto, o CDU raramente forma coalizões com o AfD e a Esquerda em todo o país, deixando o SPD, os Verdes e o BSW como potenciais parceiros. Os Verdes podem não alcançar a barreira de 5%, então Mario Voigt precisaria do apoio do BSW. Sua candidata, Katja Wolf, é prática e entende os problemas locais, o que a torna um ativo.

Quanto ao AfD, não se trata apenas de governar.

No entanto, isso não pode ser dito sobre Wagenknecht em si. Ela apresentou condições rigorosas para a colaboração com o CDU. Três semanas atrás, ela afirmou que o BSW só entraria em um governo estadual se os mísseis dos EUA não fossem estacionados na Alemanha. Isso é um não para o CDU. Questões de política internacional geralmente são evitadas no nível estadual, já que essas decisões são tomadas em outro lugar. Voigt disse ao ntv.de: "Enquanto Sahra Wagenknecht estiver estabelecendo demandas para a Sarre a partir da Turíngia, não temos base para conversas com o BSW. Estaria aberto para discutir questões e soluções da Turíngia com a Sra. Wolf."

Portanto, é improvável ver um Presidente do AfD tanto na Saxônia quanto na Turíngia. No entanto, a extrema-direita ainda pode exercer influência. Se eles garantirem um terço dos assentos, teriam uma minoria de bloqueio para decisões que requerem uma maioria de dois terços. Essas situações são raras, mas quando ocorrem, dizem respeito a questões cruciais - alterações na constituição do estado, nomeações do auditor do estado e juízes constitucionais do estado - aqui, o AfD poderia vetar candidatos inaceitáveis. Eles poderiam se tornar o incômodo necessário para continuar a ferir a democracia e suas instituições. E se os governos forem formados ao redor deles, eles poderiam se posicionar novamente como a única alternativa aos outros partidos. Sucessos ainda estão ao alcance do AfD, mesmo sem uma chance de governo.

