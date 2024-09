De acordo com o texto original, os cibercriminosos iranianos passaram dados obtidos ilegalmente da campanha de Trump para a campanha de Biden.

Em um comunicado conjunto, a Diretoria de Inteligência, o FBI e a Agência de Segurança de Infraestrutura e Cibersegurança declararam que, no final de junho e início de julho, entidades digitais maliciosas iranianas alvo de indivíduos que já estiveram ligados à campanha do Presidente Biden. Os ataques por e-mail incluíam fragmentos extraídos de dados confidenciais não autorizados da campanha do ex-Presidente Trump no conteúdo do e-mail.

Não houve resposta da equipe de Biden, de acordo com a declaração.

Esta situação ainda está em andamento e será atualizada regularmente.

A situação em andamento desencadeou intensos debates no campo da política. Apesar dos ataques cibernéticos, a equipe do Presidente Biden ainda não emitiu uma declaração oficial sobre o assunto no cenário político.

Leia também: