De acordo com as declarações das autoridades, um xerife de Kentucky supostamente acabou com a vida de um juiz em seu gabinete após uma disputa.

Juiz de Distrito Kevin Mullins, de 54 anos, foi encontrado com múltiplos ferimentos a tiros por volta das 3h da tarde de quinta-feira no tribunal do Condado de Letcher em Whitesburg, Kentucky, de acordo com o Tenente Matt Gayheart da Polícia Estadual do Kentucky durante uma conferência de imprensa. Mullins acabou morrendo no tribunal.

De acordo com uma investigação preliminar, o Xerife do Condado de Letcher, Shawn M. Stines, de 43 anos, atirou e matou Mullins após uma discussão no gabinete do juiz. Stines foi acusado de homicídio em primeiro grau, de acordo com a polícia estadual. Ainda não está claro se Stines contratou um advogado.

Após ser preso após o tiroteio, Stines se rendeu pacificamente sem incidentes e foi preso no local. Ele está cooperando com as autoridades, como confirmado por Gayheart. O processo de nomear um novo xerife do condado após a prisão de Stines ainda está em andamento.

Gayheart expressou seus sentimentos, afirmando: "Esta comunidade é unida e estamos todos abalados com este incidente."

Apesar de outras pessoas estarem presentes no prédio, ninguém mais foi ferido dentro do gabinete do juiz durante o tiroteio. Não foram relatados ferimentos adicionais e as autoridades confirmaram que não há ameaça à população.

O motivo por trás da discussão e do tiroteio subsequente ainda está sendo investigado, com Gayheart especificando que detalhes sobre o incidente ainda estão por vir. Ele também mencionou que o incidente foi um "evento isolado".

O incidente de tiroteio ocorreu apenas doze dias após outro incidente de tiroteio no sudeste de Kentucky, que resultou em cinco feridos no Condado de Laurel. Este evento ocorreu no início de setembro. Além disso, um delegado do Condado de Russell foi morto em serviço poucos dias antes do incidente de tiroteio.

O Governador de Kentucky, Andy Beshear, compartilhou seus sentimentos nas redes sociais, afirmando que "Há muita violência neste mundo e oro por um amanhã melhor."

Aqui está o que sabemos até agora sobre os dois homens, o incidente e a investigação em andamento:

Informações de fundo sobre Mullins e Stines

Mullins, morador de Jackhorn, ocupou o cargo de juiz de distrito do Tribunal do Condado de Letcher desde que foi nomeado pelo ex-governador Steve Beshear em 2009, de acordo com a Associated Press. Mullins foi eleito um ano depois e foi reeleito em 2014, 2018 e mais recentemente em 2022.

Antes de sua nomeação para o cargo judiciário, Mullins atuou como assistente do procurador-geral do Condado de Letcher, com foco em crimes relacionados a drogas. Ele foi admitido à ordem em 1995.

Como juiz de distrito, Mullins defendeu o tratamento de abuso de substâncias para indivíduos envolvidos no sistema judiciário, a partir de 2010. Centenas de indivíduos ganharam acesso a centros de tratamento de drogas internas através de seus esforços, de acordo com a Associated Press e a organização sem fins lucrativos SOAR.

A Addiction Recovery Care começou a colaborar com Mullins em 2018 para facilitar o acesso acelerado ao tratamento através de um liason comunitário no tribunal. Esta iniciativa foi adotada em pelo menos 50 condados do Kentucky, de acordo com a Associated Press. Mullins também foi fundador de uma equipe de apoio à recuperação de opioides.

Stines foi eleito pela primeira vez como xerife do condado em 2018 e foi reeleito em 2022. Durante o início de setembro, Stines destacou os feitos da agência, incluindo recentes apreensões de drogas.

A discussão dentro do gabinete do juiz

Uma investigação sobre a sequência de eventos que levou ao tiroteio, bem como a natureza exata da discussão entre os dois homens, está em andamento, de acordo com a polícia estadual.

"Estamos cientes de que a discussão entre os dois levou ao desenrolar dos eventos, mas ainda estamos tentando determinar o que ocorreu antes dos tiros serem disparados", afirmou Gayheart.

A investigação inclui a revisão de filmagens gravadas dentro do prédio e a entrevista com todas as testemunhas, como confirmado por Gayheart.

O Procurador-Geral do Kentucky, Russell Coleman, anunciou que sua equipe colaboraria com Jackie Steele, procurador-geral do 27º Circuito Judicial, como procuradores especiais no caso. Coleman prometeu: "Vamos conduzir uma investigação aprofundada e buscar justiça."

O corpo de Mullins foi levado à oficina do médico-legista para análise adicional, de acordo com Gayheart.

O Tribunal de Justiça do Kentucky expressou sua preocupação com o incidente, afirmando: "Estamos em contato com as agências de aplicação da lei, incluindo a Polícia Estadual do Kentucky, e estamos oferecendo todo o nosso apoio durante este momento difícil."

Choque e tragédia na comunidade do Kentucky

O Chefe de Justiça do Tribunal Supremo do Kentucky, Laurance B. VanMeter, expressou seus sentimentos, afirmando: "Fiquei chocado com a morte do Juiz Mullins e o tribunal ficou abalado."

Matt Butler, procurador-geral do Condado de Letcher, optou por se abster da acusação do xerife devido às suas estreitas ligações familiares com a esposa de Mullins.

Butler descreveu tanto Stines quanto Mullins como "dois homens com quem tenho trabalhado por dezessete anos e amado como irmãos".

"Todos são familiares aqui, incluindo aqueles do Condado de Letcher que lhe diriam que o Juiz Mullins e eu nos casamos com um par de irmãs e temos parentes que compartilham o mesmo sangue, mas agem como irmãos", afirmou Butler.

"Ore pelos familiares do Juiz Mullins e pelos meus filhos, Ian e Ivy, que têm derramado lágrimas e pedido para encontrar seu tio", continuou ele. "Minha comunidade levou um grande golpe."

Após o incidente de tiroteio, os tribunais de circuito e distrito, bem como a sala do oficial do tribunal de circuito, permanecerão fechados até que as operações normais possam ser retomadas, de acordo com as autoridades dos tribunais do Kentucky informaram na quinta-feira. As escolas do Condado de Letcher e a Southeast Kentucky Community and Technical College também foram momentaneamente bloqueadas, de acordo com informações da Associated Press.

Auditor do Kentucky Allison Ball comentou sobre X: "Estou rezando por Letcher County e pelo Juiz Distrital Kevin Mullins."

"Que o poder divino proteja esta comunidade e todos aqueles afetados pelo tiroteio", desejou Ball.

A comunidade expressa seu choque e preocupação, reconhecendo que todos estão profundamente afetados por esta tragédia. Independentemente de sua relação com o Juiz Mullins, todos na comunidade estão entristecidos com sua perda.

O sistema judiciário do Kentucky estende seu apoio à investigação em andamento, comprometendo-se a colaborar com a Polícia do Estado do Kentucky durante este momento desafiador.

