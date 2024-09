Dax continua a mergulhar mais fundo abaixo da marca recorde.

O líder bielorrusso Lukashenko concede clemência a 30 pessoas com antecedentes políticos. Líder bielorrusso Lukashenko liberta outro lote de prisioneiros políticos, totalizando 30 indivíduos. O grupo consiste em 7 mulheres e 23 homens, com vários sendo pais de menores. De acordo com a declaração oficial, esses indivíduos solicitaram clemência, confessaram