Data prevista das eleições na Turíngia

O Dia D se aproxima: Quem vai dominar a Turíngia?

No dia 1º de setembro, o futuro da Turíngia, um estado alemão com cerca de 2,1 milhões de residentes, está em jogo. A pergunta é: A AfD, liderada por Björn Höcke, vai se tornar a força mais influente na Turíngia?

Deslocamentos políticos na Turíngia livre: Mais de 1,66 milhão de cidadãos são convocados para redistribuir o poder e as maiorias no parlamento de Erfurt. Essas eleições podem potencialmente remodelar o cenário político da Turíngia.

Nos últimos meses, a AfD mostrou números impressionantes nas pesquisas na Turíngia, frequentemente liderando com uma vantagem considerável. Björn Höcke, candidato principal da AfD, tem grandes chances de se tornar a força mais forte da Turíngia, com sua filial regional sendo rotulada como "rigidamente de extrema direita" pelas pesquisas. O CDU da Turíngia é atualmente projetado para terminar em segundo lugar, com a recém-formada "Aliança pelo Progresso e Renovação" (APB) liderada por Sahra Wagenknecht ficando em terceiro.

Nota: Os infográficos incorporados mostram os resultados das últimas pesquisas até o dia da eleição e serão atualizados regularmente.

As partidos incumbentes devem sofrer grandes perdas. O Esquerda da Turíngia, atualmente ocupando a posição de Ministro-Presidente no governo de coalizão vermelho-vermelho-verde, está sendo pesquisado entre 11 e 16 por cento, uma queda significativa em comparação com a eleição estadual de 2019.

O SPD da Turíngia também pode enfrentar um revés sério. Desde 2014, o SPD tem sido um parceiro júnior no governo, ao lado do Esquerda e dos Verdes. Nas últimas pesquisas, o SPD está entre seis e nove por cento. Nas eleições estaduais de 2019, o SPD recebeu 8,2 por cento de apoio no segundo voto. O candidato principal do SPD, Georg Maier, visa "ajudar a Turíngia a obter um governo majoritário democrático".

Os Verdes, também parte do governo da Turíngia, estão surpreendentemente mal nas pesquisas e podem não conseguir garantir uma vaga no parlamento de Erfurt desta vez. Nas eleições de 2019, os Verdes mal ultrapassaram a barreira de cinco por cento com 5,2 por cento dos votos. Atualmente, eles estão sendo pesquisados entre três e cinco por cento. Os Verdes estão apresentando o duo Madeleine Henfling e Bernhard Stengele como seus candidatos principais.

O FDP na Turíngia está apostando em um milagre. As pesquisas preveem que os Liberais, liderados por Thomas Kemmerich, receberão apenas entre dois e quatro por cento dos votos. Isso pode significar que o FDP não cruzará a barreira crítica desta vez. Nas eleições estaduais de 2019, o FDP da Turíngia mal conseguiu entrar no parlamento estadual com 5,01 por cento dos votos. Em muitas pesquisas, o FDP da Turíngia agora está listado como "Outro".

Já está claro que formar um governo na Turíngia será uma tarefa complexa. A composição do futuro parlamento estadual permanece incerta, com previsões variando de cinco a sete partidos representados. Sem os Verdes, a atual coalizão teria apenas 20 dos 88 assentos, de acordo com as pesquisas atuais. A influência dos não-votantes também pode jogar um papel significativo - se eles decidirem votar no dia da eleição.

A participação eleitoral em 2019 foi de 64,9 por cento. Isso significa que mais de um terço dos eleitores aptos (35,1 por cento) escolheu não participar na redistribuição do poder político no parlamento estadual da Turíngia naquela época.

Mesmo no caso de uma vitória da AfD, é pouco provável que haja um governo de direita na Turíngia com Höcke como Ministro-Presidente. Os outros partidos já descartaram coalizões com a AfD. Isso deixa os populistas de direita sem um parceiro de coalizão e ainda sem uma maioria suficiente.

Permanece completamente incerto se o popular Ramelow pode continuar servindo como chefe de governo. Como foi o caso cinco anos atrás, um governo de minoria é teoricamente possível - no entanto, a Esquerda não está mais em primeiro lugar em termos de apoio dos eleitores na Turíngia, mas sim atrás do CDU e provavelmente também atrás do BSW.

Se os democratas cristãos de fato receberem mais votos, será desafiador para Ramelow. O candidato principal da CDU, Mario Voigt, já está reivindicando a posição de Ministro-Presidente. O quadragenário líder de facção e da CDU do estado da Turíngia tem vasta experiência, mas provavelmente também precisará de parceiros de coalizão.

Pergunta de coalizão: As novas dinâmicas na Turíngia

Voigt tem um diploma em política e direito público e é membro do parlamento estadual da Turíngia desde 2009. Ele é mais jovem do que Ramelow e Höcke e é da Turíngia. A colaboração potencial com o BSW - que poderia se tornar a nova terceira força mais forte no parlamento estadual - teria a aprovação do chefe da CDU, Friedrich Merz.

Em termos de números, uma coalizão com BSW e o SPD é teoricamente viável. No entanto, mesmo nesse caso, Voigt teria apenas uma maioria apertada de 45 mandatos com base nas pesquisas atuais.

Grupos de eleitores individuais podem provar ser decisivos no resultado da eleição: Com uma participação de 51,3 por cento, mais da metade dos aproximadamente 1,66 milhões de eleitores aptos na Turíngia são mulheres. Além disso, de acordo com dados do supervisor eleitoral do estado, pouco mais de um quarto de todos os potenciais votantes têm 70 anos ou mais.

Dica: Este mapa mostra os resultados da última eleição estadual de 2019 na Turíngia.

Jovens eleitores, especialmente os novos ou jovens, parecem estar subrepresentados em comparação aos eleitores mais velhos em Turíngia. Cerca de 79.000 indivíduos em Turíngia poderão votar pela primeira vez nas eleições estaduais de 1º de setembro devido à sua idade. Juntando-se ao grupo etário de 23 a 29 anos, a população com menos de 30 anos em Turíngia representa cerca de 10,5% do total de eleitores.

Todos os residentes de Turíngia com pelo menos 18 anos no dia da eleição, registrados em seu local de residência primária ou secundária em Turíngia e não desqualificados para votar por motivos legais são elegíveis para votar. O número exato de eleitores aptos é determinado pela contagem das listas de eleitores no dia da eleição, como menciona o supervisor eleitoral.

Essas serão as oitavas eleições estaduais em Turíngia desde sua fundação, com eleições ocorrendo a cada cinco anos. O parlamento estadual na capital, Erfurt, é composto por pelo menos 88 cadeiras. Metade dessas cadeiras é obtida diretamente dos 44 distritos eleitorais de Turíngia, enquanto a outra metade é distribuída entre os partidos com base em suas listas estaduais, de acordo com as proporções majoritárias.

Mandatos de excesso e nivelamento podem aumentar o número total de membros do parlamento em Turíngia. Assim como nas eleições federais, os eleitores em Turíngia podem dar dois votos durante a eleição: um para um candidato em seu distrito e um para a lista estadual de um partido.

"Ao votar no lado esquerdo do cédula de voto", explica o supervisor eleitoral, "você está escolhendo um candidato específico para o parlamento estadual". O candidato com o maior número de votos locais (maioria relativa) será eleito para o parlamento estadual.

A alocação das 44 cadeiras restantes é determinada pelos votos no lado direito da cédula de voto, de acordo com o supervisor eleitoral. "Com esse voto, você está apoiando um partido específico (lista estadual)", ele acrescenta. Somente os partidos que obtiverem pelo menos 5% dos votos válidos do estado são considerados. Isso também permite que fortes candidatos locais ingressem no parlamento estadual sem estar na lista estadual de seu partido.

O voto por correspondência também é uma opção em Turíngia. O pedido correspondente deve ser submetido, no último caso, até as 18:00 do dia anterior à eleição no escritório municipal onde a residência está localizada. Em caso de doença repentina, o pedido pode ser submetido até as 15:00 no dia da eleição.

O cédula de voto preenchida com o envelope de retorno deve ser recebida no endereço especificado até as 18:00 no dia da eleição. "A responsabilidade pelo cédula de voto chegar a tempo é do eleitor", diz o regulamento.

As seções eleitorais abrirão às 8:00 no dia da eleição e fecharão às 18:00 como de costume. A contagem de votos começará imediatamente depois. Previsões preliminares sobre o resultado da eleição são esperadas logo após o fechamento das seções eleitorais, e projeções mais confiáveis provavelmente surgirão durante a noite.

O supervisor eleitoral deve anunciar um resultado eleitoral oficial preliminar após a contagem dos votos, possivelmente ainda durante a noite do dia da eleição.

Diante das eleições iminentes, os cidadãos de Turíngia têm um papel importante a desempenhar na determinação do futuro de seu estado. Essas eleições para o Parlamento de Turíngia poderiam levar a uma mudança de poder significativa, potencialmente redesenhando o cenário político de Turíngia. Com o AfD, liderado por Björn Höcke, apresentando números impressionantes nas pesquisas, há uma forte possibilidade de que Höcke possa se tornar a maior força política de Turíngia.

