Cronologia de alegações de corrupção federais enfrentadas pelo prefeito de Nova York Eric Adams

Prefeito Adams, que assumiu o cargo em janeiro de 2022 como o 110º líder da cidade, está sendo investigado por ter recebido viagens luxuosas e vantagens de um oficial turco. Em troca, alega-se que ele pressionou o Corpo de Bombeiros da Cidade de Nova York a pular uma inspeção de incêndio antes de permitir que um edifício consular turco abrisse, de acordo com uma denúncia federal de 57 páginas revelada na quinta-feira.

As acusações remontam ao mandato de Adams como presidente do distrito de Brooklyn, que durou mais de uma década.

A denúncia detalha 23 atos de má conduta, ocorrendo entre 2016 e outubro de 2023. Esses atos incluem coordenar doações falsas e submeter declarações financeiras enganosas ao Conselho de Financiamento de Campanha da Cidade de Nova York.

Em uma conferência de imprensa na quinta-feira, Adams declarou: "Estou ansioso para me defender e defender as pessoas desta cidade, como sempre fiz durante toda a minha carreira profissional".

A seguir, uma cronologia das acusações contra Adams na denúncia:

Outubro de 2016 - Outubro de 2017

Após viajar para a Turquia em 2015 e estabelecer ligações ilícitas, um alto oficial diplomático turco apresentou Adams a um executivo sênior de uma companhia aérea turca que opera na área da Cidade de Nova York, de acordo com a denúncia.

Em três viagens consecutivas - uma em 2016 e duas no ano seguinte - a denúncia afirma que Adams solicitou e aceitou viagens gratuitas ou heavily discounted da companhia aérea como parte da busca de influência do oficial turco.

Outubro de 2016: Adams aceitou uma atualização gratuita para a classe executiva para si e seu parceiro, aumentando o custo dos bilhetes para cerca de $15.000, antes de sua viagem à Índia em uma companhia aérea turca.

Antes da atualização, o parceiro de Adams havia comprado passagens de economia para a viagem, com um valor aproximado de $2.286.

Julho e agosto de 2017: Adams aceitou passagens de classe executiva com um valor superior a $35.000 da companhia aérea, cobrindo viagens para Nice, França; Istambul, Turquia; Colombo, Sri Lanka; e Pequim, China, para si, um parente próximo e um assessor.

Adams também desfrutou de uma estadia heavily discounted no hotel St. Regis Istanbul durante a viagem, uma propriedade de cinco estrelas pertencente a uma rica empresária turca que havia oferecido com frequência a Adams estadias de luxo gratuitas ou heavily discounted e contribuições para sua campanha para prefeito de 2021.

A conta de Adams para sua estadia de duas noites no suite Bentley do hotel foi de menos de $600, em comparação com o custo aproximado real de $7.000, de acordo com a denúncia.

Outubro de 2017: Adams e seu assessor, que o acompanhou nas viagens de julho e agosto de 2017 e serviu como seu liason com as comunidades asiáticas-americanas da Cidade de Nova York, viajaram para o Nepal via Istambul e Pequim.

Adams supostamente aceitou passagens de classe executiva com um valor superior a $16.000 para si e seu assessor para voos entre Nova York, Istambul e Pequim, bem como os voos de retorno.

Investigadores federais afirmam que Adams tentou mascarar os benefícios de viagem luxuosos que recebeu. De acordo com a denúncia, Adams "tentou criar um rastro de documentação falso sugerindo que havia pago por seus voos de 2017 na companhia aérea turca, quando na verdade não havia pago".

Janeiro de 2018 - Dezembro de 2020

Janeiro de 2018: Meses antes de uma viagem a Budapeste, Hungria, via Istambul em janeiro de 2018, o parceiro de Adams comprou passagens de economia para si e Adams em uma companhia aérea turca, com um valor aproximado de $1.120 cada, de acordo com a denúncia.

Em dezembro de 2017, Adams supostamente instruiu um assessor a pedir ao gerente da companhia aérea que atualizasse os bilhetes para a classe executiva.

A atualização foi fornecida gratuitamente, e os bilhetes foram avaliados em mais de $14.000, de acordo com a denúncia. A denúncia acusa Adams de não divulgar o desconto de viagem ao Conselho de Conflitos de Interesses da Cidade de Nova York em 2018.

Novembro de 2018: Durante o mandato de Adams como presidente do distrito de Brooklyn, ele e um membro da equipe se encontraram no Brooklyn Borough Hall com um rico nacional turco - identificado na denúncia como "Empresário-1" - que possuía uma universidade turca com fins lucrativos, de acordo com as autoridades federais.

Empresário-1 ofereceu contribuir com fundos para a campanha para prefeito de 2021 de Adams, mas Adams sabia que, sendo um nacional turco, ele estava proibido de participar de eleições americanas. Adams supostamente instruiu seu membro da equipe a solicitar as contribuições ilícitas oferecidas por Empresário-1, segundo a denúncia.

Janeiro de 2019: Adams e seu parceiro foram para a Turquia, Jordânia e Omã. Durante sua estadia em Istambul, um executivo da companhia aérea turca ofereceu ao parceiro de Adams uma atualização gratuita da classe econômica para a executiva, com um valor aproximado de $7.000, diz a denúncia.

Enquanto estava lá, um rico empresário turco - referido na denúncia como "Empresário-3" - concordou em contribuir com $50.000 ou mais para a campanha de 2021 de Adams em uma tentativa de ganhar influência com Adams, que ele acreditava que poderia se tornar um dia presidente dos EUA.

Dezembro de 2020: Adams supostamente solicitou e recebeu doações de palhaços de um empresário que gerenciava uma empresa de construção na área da Cidade de Nova York, de acordo com a denúncia.

O empresário, que exercia influência "em uma comunidade étnica diferente" na cidade, contribuiu com $10.000 para a campanha de 2021 de Adams ao doar $2.000 pessoalmente e reembolsar quatro de seus funcionários um total de $8.000 por suas doações, de acordo com a denúncia.

Maio de 2021: De acordo com as acusações, Adams participou de um evento organizado por uma figura do governo turco, junto com sua equipe, e aceitou doações disfarçadas de uma figura importante na comunidade empresarial turca da Cidade de Nova York, que administrava outra empresa de construção, apelidada de "Empresário-5" na denúncia.

Aqueles meses, as autoridades afirmam que Adams submeteu uma declaração enganosa ao Conselho de Financiamento de Campanha ocultando as doações de palhaços de "Empresário-5".

Junho de 2021: De acordo com as acusações, Adams solicitou passagens de avião executiva com desconto, estadias em hotéis de luxo e transporte, incluindo um voo doméstico, carro e motorista.

Ele é acusado de solicitar, segundo as autoridades, uma estadia gratuita em hotel e o uso gratuito de uma sala VIP na área executiva de uma companhia aérea turca para o evento de arrecadação de fundos do Fundo Adams.

Agosto de 2021: De acordo com as alegações, Adams instruiu um membro da equipe a obter contribuições estrangeiras de uma universidade turca.

Setembro de 2021: A acusação afirma que Adams pressionou o Corpo de Bombeiros da Cidade de Nova York para emitir uma carta concordando com a ocupação de um novo edifício do consulado turco. As autoridades afirmam que o edifício de 36 andares foi inaugurado sem uma inspeção do FDNY.

“Na época, o edifício teria falhado em uma inspeção do FDNY”, diz a acusação. “Em troca de viagens gratuitas e outras propinas relacionadas a viagens em 2021 e 2022 fornecidas pelo funcionário turco, (Adams) fez o que foi instruído”, continua.

No mesmo mês, as autoridades alegam que Adams solicitou e aceitou “passagens de avião executiva com desconto” para si e um associado em voos de ida e volta de Nova York para o Paquistão.

A CNN entrou em contato com a Casa Turca e o Corpo de Bombeiros da Cidade de Nova York.

Outubro de 2021: As autoridades afirmam que Adams apresentou “uma declaração de divulgação falsa” à Junta de Financiamento de Campanhas ocultando doações de palha de uma universidade turca.

Novembro de 2021: Adams supostamente solicitou e aceitou um carro e motorista gratuitos e uma refeição em um restaurante de luxo em Istambul.

Janeiro de 2022 - Outubro de 2023

Janeiro de 2022: De acordo com as acusações, Adams teve uma reunião com um empresário turco identificado na acusação como “o Promotor” e concordou em aceitar fundos estrangeiros para sua campanha de 2025. “O Promotor” arranjou contribuições disfarçadas para ambas as campanhas de Adams, segundo a acusação.

Julho de 2022: O conselheiro sênior de Adams e outro membro da equipe se reuniram com um funcionário turco na Casa Turca e identificaram o funcionário sênior “como o ponto de contato do funcionário turco para ‘problemas pendentes’ da Casa Turca, como ‘aprovações do FDNY’”, de acordo com a acusação.

Julho de 2022: O funcionário turco arranjou upgrades para a classe executiva de uma companhia aérea turca para associados próximos de Adams, segundo o documento.

Setembro de 2023: De acordo com as alegações, Adams compareceu a um evento de arrecadação de fundos onde agradeceu doadores estrangeiros por contribuições de dinheiro estrangeiro para sua campanha de 2025 feitas através de doadores disfarçados.

Outubro de 2023: Adams supostamente compareceu a um evento de arrecadação de fundos onde dirigiu um membro da equipe para coordenar doações disfarçadas de uma pessoa referida na acusação como “Empresário-6”, membro da comunidade turco-americana de Nova York.

A CNN's Evan Perez, Mark Morales, Kara Scannell, Brynn Gingras, Gloria Pazmino, Eric Levenson, Artemis Moshtaghian, Nicki Brown e Jeff Winter contribuíram para esta reportagem.

Em resposta às acusações, o prefeito Adams afirmou que espera defender-se e os cidadãos de Nova York durante toda a sua carreira profissional. Apesar de ter aceitado várias viagens gratuitas ou com desconto de uma companhia aérea turca entre 2016 e 2017, o prefeito Adams não declarou esses benefícios de viagem ao Conselho de Conflitos de Interesses da Cidade de Nova York.

