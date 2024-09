Críticos no campo da saúde expressam preocupação com a percebida "tática de luto" na gestão do Coronavirus.

No debate atual sobre políticas de semáforo e coronavírus, alguns grupos de defesa dos pacientes vêm expressando preocupações de que questões cruciais possam estar sendo negligenciadas. Eles estão se concentrando especificamente na segurança dos residentes de lares de idosos e na vacinação compulsória.

Eugen Brysch, membro do conselho da Fundação Alemã de Proteção ao Paciente, critica a coalizão de semáforo por estar transformando o enfrentamento do coronavírus em um "desastre". Brysch acredita que é normal cometer erros, mas não quando se recusa a aprender com eles. Ele enfatiza a necessidade de avaliar criticamente as medidas contra o coronavírus em instituições de longo prazo, sugerindo que a proteção dos residentes tem sido insuficiente.

Vistas semelhantes foram expressas anteriormente pela Diakonie, que pediu que o impacto da crise do coronavírus no cuidado de idosos fosse abordado. Segundo eles, a vacinação temporária obrigatória para funcionários de cuidados de saúde causou danos de longo prazo.

Desacordo dentro da coalizão de semáforo sobre políticas de coronavírus

Brysch também sugere rever o requisito de vacinação em instituições anteriormente decidido no Bundestag. Ele argumenta que a ideia politicamente popular de que pessoas vacinadas não podem transmitir o vírus é falsa.

Brysch também desafia a coalizão de semáforo a explicar por que "estratégias de teste adequadas e pessoal adicional" estavam faltando em lares de idosos, já que muitos trabalhadores da saúde estavam desempregados na época.

Atualmente, há um desacordo dentro da coalizão de semáforo sobre como gerenciar as políticas de coronavírus. Em oposição às sugestões do SPD para um conselho de cidadãos com participantes selecionados aleatoriamente, o FDP exige uma comissão parlamentar de inquérito do Bundestag. Em resposta, o gerente parlamentar do FDP, Stephan Thomae, afirmou que o partido "não está disponível" para o conselho de cidadãos favorito do SPD.

A decisão da coalizão de semáforo de manter o requisito de vacinação em instituições está sendo criticada por Eugen Brysch, que acredita que ela ignora a possibilidade de que pessoas vacinadas possam transmitir o vírus. Além disso, Brysch questiona a ausência de estratégias de teste adequadas e pessoal adicional em lares de idosos durante a pandemia, destacando o desacordo dentro da coalizão.

Leia também: