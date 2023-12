Contagem decrescente para a liberdade: O significado dos serviços da "noite de vigília" da véspera de Ano Novo para os negros americanos

Naquela época, Keeler disse que mal podia esperar para chegar à parte do serviço religioso em que todos diziam: "Feliz Ano Novo!"

"Eu só me lembro de pensar: 'Cara, estou cansada'", disse Keeler à CNN, acrescentando que a meia-noite já passava muito da hora de dormir de sua infância.

Mas agora, a jovem de 35 anos, que é membro da Igreja Batista Mount Zion em Triangle, Virgínia, disse que espera ansiosamente pela "noite de vigília" todos os anos.

A tradição negra americana de passar a véspera de Ano Novo em oração e comunhão remonta à Guerra Civil e está profundamente enraizada na tão esperada alvorada da liberdade para os africanos escravizados e nas suas esperanças para o futuro.

"Há tanta coisa por que temos passado no último ano. Tenho familiares que não vão estar presentes em 2024", disse Keeler. "É apenas a lembrança disso e a recordação de uma forma positiva em torno de pessoas positivas."

Contagem decrescente para a liberdade

Depois de as tropas da União terem travado o avanço da Confederação na Batalha de Antietam, o dia mais sangrento da Guerra Civil e da história americana, o Presidente Abraham Lincoln emitiu a Proclamação de Eman cipação preliminar em 22 de setembro de 1862. Declarava que todas as pessoas escravizadas que viviam nos Estados em rebelião contra a União seriam libertadas a 1 de janeiro de 1863, dia em que Lincoln assinaria o documento final.

"As pessoas sabiam que, em 31 de dezembro de 1862, era a chegada de um novo dia", disse Kate Masur, professora de história da Universidade Northwestern. "Assim, a tradição da noite de vigília adquiriu um novo significado e os negros americanos em muitos lugares, nos estados livres e nos estados escravos, reuniram-se para as reuniões da noite de vigília, celebrando a chegada da liberdade."

O abolicionista Frederick Douglass estava entre os que se reuniam nessa noite de vigília, ou "Véspera da Liberdade", para aguardar ansiosamente o Ano Novo. Douglass, que ganhou legalmente a liberdade em 1846, participou numa reunião da noite de vigília no Templo de Tremont em Boston, à espera de notícias de que a Proclamação da Emancipação tinha sido oficialmente assinada, disse Emily Blanck, professora associada de História e Estudos Americanos na Universidade de Rowan.

"Estávamos à espera e à escuta como de um raio vindo do céu, que rasgasse os grilhões de quatro milhões de escravos", disse Blanck, citando a autobiografia de Douglass.

Uma ex-escrava chamada tia Phoebe Bias participou de uma reunião da noite de vigília em Washington, DC, pouco antes de sua morte. O relato de Bias sobre o serviço foi recontado no livro de 1942, "They Knew Lincoln", de John E. Washington. O livro foi republicado em 2018 com um novo prefácio de Masur.

De acordo com Washington, Bias, que havia sido escravizada na Virgínia, ouviu falar de uma "grande reunião de vigilância" em 31 de dezembro de 1862, em sua igreja "onde importantes homens brancos e de cor falariam sobre o presidente Lincoln e a Proclamação de Emancipação".

Bias contou a Washington que decidiu assistir à cerimónia, que começou por volta das 22h00 com um sermão. Depois, foi lida em voz alta uma cópia da Proclamação da Emancipação, segundo o seu relato.

À medida que o relógio da igreja se aproximava da meia-noite, os participantes choraram e rezaram para que Deus os tirasse da escravidão, segundo o relato de Bias. Eles também oraram por Lincoln.

"Eles haviam orado pela liberdade. Naquela noite, ela veio", escreveu Washington, relatando Bias. "Quando os sinos da cidade tocaram o Ano Novo - o ano da sua liberdade, homens e mulheres puseram-se de pé, gritaram de alegria, abraçaram-se, beijaram-se e choraram de alegria."

Embora a verdadeira liberdade só viesse a ser concedida quando a 13ª Emenda fosse ratificada a 6 de dezembro de 1865 e a escravatura fosse abolida, os serviços noturnos de vigia de 1862 proporcionaram um vislumbre de esperança àqueles que tinham sido mantidos em cativeiro durante séculos.

O legado da noite de vigília

Atualmente, os negros americanos continuam a reunir-se em igrejas de todo o país na véspera de Ano Novo, dando testemunhos sobre situações que ultrapassaram e rezando por bênçãos para o novo ano.

Tracy Oliver-Gary disse que também se lembra de assistir à cerimónia da noite de vigília com a sua família quando era criança em Little Rock, no Arkansas.

"Viemos de uma história em que a maioria dos afro-americanos não sabia ler nem escrever, por isso as coisas eram transmitidas oralmente, transmitidas por tradição", disse ela.

Oliver-Gary frequenta a Igreja Batista de Mount Jezreel, que foi fundada entre 1865 e 1873 e que, segundo a história da igreja, é considerada uma das mais antigas igrejas baptistas negras da área de Washington, DC.

Disse que se esforça por assistir a um serviço noturno de vigília todos os anos para fazer a sua pequena parte e manter viva a tradição.

"Há o aspeto espiritual da reflexão sobre Deus, mas há também o aspeto histórico-cultural da preservação da cultura afro-americana... A igreja negra é, para mim, o local de referência da preservação da história e da cultura negras", afirmou.

Ao longo dos anos, as tradições dos cultos noturnos de vigília evoluíram. Algumas congregações começam e terminam os serviços no início da noite. Desde a pandemia, outras mudaram para um formato virtual para que mais congregantes possam assistir a partir da segurança de casa.

Mas tanto Oliver-Gary como Keeler disseram que o significado histórico ainda permanece. Eles também acreditam que o serviço noturno de vigília, como outras tradições da cultura negra, deve continuar a ser transmitido.

"Este conceito de fé e esta crença de que, embora as coisas possam não ser como queremos, um dia melhor está para vir, tem sido um fio condutor ao longo da vida dos negros na América", disse Oliver-Gary.

Keeler concordou e disse que a Noite de Vigília continua a ser um símbolo e uma tradição poderosos para os negros americanos porque sublinha o poder da esperança.

"As tradições afro-americanas, algumas delas estão a morrer só porque algumas pessoas não compreendem o que significam ou a cultura que têm sobre nós", disse ela. "Esta é a nossa forma de cultura. Temos de a manter viva".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com