Conclusões da decisão histórica do Colorado segundo a qual Trump não é elegível para o cargo com base na "proibição de insurreição" da 14ª Emenda

A decisão, tomada por 4-3, retira Trump das eleições primárias republicanas no Colorado, que estão agendadas para a Super Terça-feira, no início de março. No entanto, os juízes do Colorado suspenderam a decisão para que Trump possa recorrer ao Supremo Tribunal dos EUA, o que poderia até preservar seu lugar na votação primária do estado se o recurso não for resolvido rapidamente.

De muitas maneiras, a decisão histórica responsabiliza Trump por tentar anular a eleição de 2020 e fornece uma punição política por seu comportamento antidemocrático. A decisão é também uma enorme justificação para os grupos liberais e académicos constitucionais de todos os tipos que defenderam essas acções judiciais da 14ª Emenda, apesar das suas longas probabilidades.

Mas Trump domina a arte de converter reveses legais em reviravoltas nas sondagens. Hoje, já se encontra numa posição mais forte para derrotar o Presidente Joe Biden do que há um ano, antes de ter sido acusado criminalmente em quatro jurisdições. E ele e os seus aliados do Partido Republicano entraram em alta velocidade na terça-feira à noite, jogando a carta da vítima e protestando contra a decisão.

Aqui estão as principais conclusões da decisão e o que vem a seguir:

Trump envolvido em insurreição, diz o tribunal

O principal tribunal do Colorado confirmou as conclusões do juiz de primeira instância de que o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos EUA foi uma insurreição e que Trump "se envolveu" nessa insurreição.

Estes são obstáculos legais fundamentais que os opositores precisavam de ultrapassar antes de Trump poder ser retirado de qualquer votação, em grande parte porque o texto da 14ª Emenda não define efetivamente uma "insurreição" nem especifica o que significa "participar" numa insurreição.

Os juízes também confirmaram a decisão de que o discurso de Trump de 6 de janeiro na Ellipse não estava protegido pela Primeira Emenda. Trump tem defendido, sem sucesso, este argumento em tribunais estaduais e federais, que consideraram que ele incitou à violência quando disse aos apoiantes para "irem até ao Capitólio" e "lutarem como o diabo" para "recuperar o nosso país".

"O Presidente Trump incitou e encorajou o uso da violência e de acções ilegais para perturbar a transferência pacífica do poder", escreveram os juízes na opinião da maioria de 134 páginas.

A "proibição de insurreição" aplica-se a Trump

Os juízes romperam com a juíza de primeira instância em uma questão fundamental, revertendo sua decisão controversa de que a "proibição de insurreição" se aplica a todos os cargos, exceto a presidência.

A Seção 3 da 14ª Emenda diz que insurrecionistas que quebraram o juramento não podem servir como senadores, representantes, eleitores presidenciais, "ou ocupar qualquer cargo, civil ou militar, nos Estados Unidos ou em qualquer Estado". Mas não menciona a presidência.

Essa imprecisão textual é a razão pela qual o juiz de primeira instância manteve Trump na cédula de 2024. Mas o tribunal superior discordou. E este foi o ponto fulcral da sua decisão de desqualificar Trump.

"Parece mais provável que a Presidência não esteja especificamente incluída porque é tão evidentemente um 'cargo'", disse o tribunal, acrescentando que "uma conclusão de que a Presidência é algo diferente de um cargo 'sob' os Estados Unidos está fundamentalmente em desacordo com a ideia de que todos os funcionários do governo, incluindo o Presidente, servem 'nós, o povo'".

O Supremo Tribunal dos EUA terá a última palavra

Toda a gente sabe que esta não é a palavra final. O caso vai ser levado ao Supremo Tribunal dos EUA.

Ninguém sabe como é que os juízes vão lidar com o caso. Com que rapidez decidirão aceitar o recurso? Irão realizar audiências? Com que rapidez emitirão uma decisão final? As respostas a estas perguntas terão implicações para o calendário político, com as caucuses do Iowa a darem início à época das primárias do Partido Republicano daqui a menos de um mês.

Com a vitória surpreendente do Colorado, a dinâmica mudou. Trump está agora do lado perdedor do caso e precisa que o principal tribunal do país lhe devolva o seu lugar nas eleições. Isso significa que vai pedir ao Supremo Tribunal dos EUA - com a sua supermaioria conservadora e com três juízes nomeados por ele - que mantenha a sua campanha viva.

"Trata-se de uma decisão extraordinária e sem precedentes", afirmou Derek Muller, um especialista em direito eleitoral da Faculdade de Direito de Notre Dame, que apresentou um relatório sobre o caso, no qual faz uma análise jurídica das principais questões em causa, mas que é neutro quanto à elegibilidade de Trump.

"Isto coloca toda a campanha eleitoral de Trump em sério risco legal", acrescentou. "E o Supremo Tribunal vai ser chamado a ouvir este caso que altera as eleições, algo que tenho a certeza que tem pouca vontade de ouvir."

A decisão pausada é uma boa notícia para Trump

A decisão diz que se Trump recorrer ao Supremo Tribunal até 4 de janeiro, o que é quase certo, então a decisão será suspensa até que o mais alto tribunal do país anuncie se vai aceitar o caso - e, se o fizer, até que dê a sua decisão final.

O dia 4 de janeiro é um dia antes de a lei estadual exigir que a Secretária de Estado do Colorado, Jena Griswold, certifique a lista de candidatos para as primárias presidenciais republicanas de 5 de março.

Griswold, uma democrata, disse que acredita que Trump incitou a insurreição, mas não tomou uma posição sobre a elegibilidade de Trump ao abrigo da 14ª Emenda. Na terça-feira, ela disse no programa "Anderson Cooper 360" da CNN que vai "seguir qualquer decisão do tribunal".

Os juízes do Colorado disseram que Griswold "continuará a ser obrigado a incluir o nome do presidente Trump na votação das primárias presidenciais de 2024 até o recebimento de qualquer ordem ou mandato da Suprema Corte". Portanto, mesmo que ele permaneça na cédula primária e ganhe a indicação do Partido Republicano, isso significa que ele ainda pode ser desqualificado para a eleição geral - e todos os outros estados estarão observando o desenrolar da situação.

Os dissidentes oferecem um caminho para a vitória de Trump

As dissidências do tribunal, que se dividiu fortemente em 4-3, oferecem algumas bases legais para que Trump anule a decisão histórica quando, inevitavelmente, recorrer ao Supremo Tribunal dos EUA.

Um juiz concluiu que um candidato não deve ser desqualificado ao abrigo da 14ª Emenda se não tiver sido condenado por insurreição, que é um crime federal. (Trump está a enfrentar outras acusações criminais, mas não de insurreição, no seu processo federal de subversão eleitoral). Outro juiz levantou preocupações sobre o devido processo legal e disse que apenas o Congresso tem o poder de aplicar a proibição. Trump já havia levantado alguns desses argumentos no caso.

Apesar de Trump ter criticado o tribunal de sete membros por só ter nomeados democratas, a sua equipa também está a aceitar os dissidentes. Os pontos de discussão que circularam pela campanha de Trump na terça-feira destacaram um comentário contundente do juiz Carlos Samour.

"Estou envolvido no sistema judicial há trinta e três anos, e o que aconteceu aqui não se assemelha a nada que eu tenha visto num tribunal", escreveu Samour na sua dissidência.

Os juízes do Colorado sabiam que a história estava a ver

A opinião da maioria reconheceu logo de início que o caso os obrigava a "viajar em território desconhecido" e que o caso "apresenta várias questões de primeira impressão".

De facto, os juízes nunca se pronunciaram sobre estas questões porque nunca precisaram de o fazer. Nunca houve a possibilidade, nem sequer remota, de um presidente que se tornou insurrecional voltar a candidatar-se. O caso fornece mais um lembrete solene de como Trump fez história ao se tornar o primeiro presidente a tentar permanecer no poder depois de perder.

"Não chegamos a estas conclusões de ânimo leve", escreveu a maioria. "Estamos conscientes da magnitude e do peso das questões que temos agora perante nós. Estamos igualmente conscientes do nosso dever solene de aplicar a lei, sem medo ou favor, e sem nos deixarmos influenciar pela reação do público às decisões que a lei nos obriga a tomar."

Devan Cole, Holmes Lybrand e Alayna Treene, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

