Conclusão dos argumentos finais no julgamento dos paramédicos na morte de Elijah McClain em 2019

Jeremy Cooper e Peter Cichuniec declararam-se inocentes das acusações de homicídio por negligência e homicídio por negligência criminosa, depois de uma dose de 500 miligramas de cetamina que administraram a McClain ter causado a sua morte, de acordo com um relatório de autópsia alterado divulgado em 2022.

As deliberações do júri terão início na quinta-feira de manhã.

Ambos os paramédicos testemunharam na segunda-feira que acreditavam que McClain estava experimentando "delírio excitado" durante seu confronto com policiais de Aurora, e seu protocolo de tratamento era administrar uma dose de cetamina que eles acreditavam ser segura e não mataria uma pessoa.

"Durante a nossa formação, foi-nos dito inúmeras vezes que esta era uma droga segura e eficaz", disse Cichuniec ao tribunal. "É o único medicamento que podemos transportar e que pode parar o que está a acontecer e acalmá-lo para que possamos controlar as suas vias respiratórias, controlá-lo e garantir a sua segurança, levá-lo ao hospital o mais rapidamente possível."

Durante as alegações finais na quarta-feira, a procuradora-geral do Colorado, Shannon Stevenson, disse que os paramédicos "não assumiram qualquer responsabilidade por nenhuma das suas acções" enquanto testemunhavam no julgamento.

"Os réus aqui, ambos fizeram todas essas coisas juntos", disse Stevenson. "Ouviram-nos dizer, ouviram os seus peritos dizer: agiram como uma equipa. Ambos decidiram administrar a cetamina. Ambos decidiram dar 500 [miligramas]. Ambos ficaram lá enquanto Elijah piorava cada vez mais e não fizeram nada. São ambos responsáveis".

Os advogados de Cooper e Cichuniec argumentaram nas suas alegações finais que McClain apresentava sinais de delírio excitado e que estavam a seguir a sua formação quando decidiram dar-lhe cetamina.

O advogado de defesa de Cooper, Michael Pellow, repetiu a declaração de Cooper de que ele "tentou comparar" o peso de McClain com o seu próprio peso, estimando que ele pesava cerca de 15 quilos a menos. Pellow disse ao tribunal que Cooper estava a tentar fazer um julgamento para estimar o seu peso "sem qualquer instrução sobre como o fazer com alguém no chão".

"Eles estavam a seguir a sua formação. Estavam a seguir os seus protocolos. Receberam instruções sobre a ampla margem de segurança. A cetamina é segura. O delírio excitado é perigoso. Foi para isso que eles foram treinados", disse Pellow.

Este é o terceiro e último julgamento decorrente da morte de McClain, depois de três agentes da polícia de Aurora terem sido também julgados pelo seu envolvimento no incidente. O agente Randy Roedema foi considerado culpado de homicídio por negligência criminosa e de agressão, tendo sido subsequentemente despedido pelo departamento. O agente Jason Rosenblatt, que tinha sido despedido em 2020, foi julgado juntamente com Roedema e absolvido de todas as acusações. O agente Nathan Woodyard foi julgado separadamente e também absolvido de todas as acusações.

A mãe de McClain, Sheneen McClain, disse à afiliada da CNN KUSA, após a absolvição de Woodyard, que ela não tem fé no sistema judiciário.

"O sistema desilude-nos, não apenas as pessoas de cor, desilude toda a gente", disse ela à KUSA. "Eles não fazem a coisa certa, fazem sempre o mínimo necessário".

As acusações contra os cinco socorristas decorrem da prisão de McClain, 23, em 24 de agosto de 2019, quando os policiais responderam a uma ligação sobre uma "pessoa suspeita" usando uma máscara de esqui, de acordo com a acusação. Os agentes confrontaram McClain, lutaram com ele no chão e colocaram-no numa imobilização da carótida quando ele regressava a casa de uma loja de conveniência com um saco de plástico com chá gelado.

Os dois paramédicos que estão a ser julgados pela morte de uma pessoa que trataram sob custódia da polícia não têm paralelo, informou anteriormente a CNN. Os paramédicos são normalmente agentes da administração local protegidos por imunidades legais, podendo ocorrer ferimentos e morte mesmo quando cumprem a sua formação médica.

É raro os agentes da polícia enfrentarem acusações criminais por encontros em serviço devido às leis que protegem o seu direito de usar a força, mas é extremamente raro os paramédicos e os técnicos de emergência médica enfrentarem quaisquer consequências - profissionais, civis ou criminais - pelas suas acções no trabalho.

Cooper e Cichuniec foram suspensos de suas funções em setembro de 2021 após serem acusados criminalmente, disse à CNN um porta-voz da Divisão de Instalações de Saúde e Serviços Médicos de Emergência do Departamento de Saúde Pública e Meio Ambiente do Colorado. O departamento tomará a decisão de remover suas certificações dependendo do resultado do julgamento, disse o porta-voz.

Paramédicos concordam que a dose de cetamina era demasiado elevada

Os advogados de defesa dos três oficiais de Aurora em julgamento culparam a morte de McClain pela decisão dos paramédicos de injetar-lhe uma dose de cetamina demasiado grande para o seu tamanho. A utilização de cetamina pelas equipas de emergência para tranquilizar pessoas contra a sua vontade suscitou controvérsia e desencadeou investigações em vários Estados.

Durante o testemunho, Cichuniec e Cooper disseram que estimavam que McClain pesava 90 quilos e deram uma dose de 500 miligramas ao homem de 23 anos, que na verdade pesava apenas 143 quilos.

Um relatório de autópsia alterado, divulgado publicamente em 2022, indicou como causa da morte de McClain "complicações da administração de cetamina na sequência de uma contenção forçada". O modo de morte era indeterminado.

Durante o interrogatório de seu advogado, Cichuniec testemunhou que, quando chegou ao local em 2019, viu três policiais de Aurora lutando no chão com McClain. A certa altura, Cichuniec disse que um dos agentes levantou McClain e bateu-lhe com o corpo no chão.

"Vi três agentes a debaterem-se mais do que em milhares de chamadas de emergência em que já participei", disse Cichuniec. Ele testemunhou que acreditava que McClain estava a sofrer de "delírio excitado" e que o único tratamento era administrar cetamina.

"Ele estava muito suado, respirava muito depressa", disse Cichuniec ao tribunal. "Não conseguia ouvir uma linguagem clara da parte dele. Parecia-me um pouco desorientado".

Cichuniec disse que Cooper acabou por administrar 500 miligramas de cetamina no deltoide direito de McClain.

Durante o interrogatório dos procuradores, Cichuniec concordou que a dosagem correcta para a sua estimativa do peso corporal de McClain deveria ter sido de 425 miligramas, mas que arredondou para 500 miligramas porque McClain estava a exibir uma agitação extra. Os procuradores mostraram então ao tribunal que não havia nada na formação anterior de Cichuniec sobre cetamina que afirmasse que deveria ser administrada uma dose maior devido a níveis mais elevados de agitação num doente.

Cichuniec também concordou com os procuradores que a dose de 500 miligramas de cetamina era cinquenta por cento superior à dose recomendada para o peso real de McClain.

Cooper repetiu o testemunho anterior de Cichuniec enquanto este estava a depor, dizendo que acreditavam que o único protocolo de tratamento era administrar a dose de cetamina que lhes tinha sido dita como segura e que não mataria uma pessoa.

No seu contrainterrogatório, a acusação mostrou a Cooper que a sua formação anterior sobre cetamina incluía avisos sobre o aumento dos efeitos secundários e dos riscos, incluindo a depressão respiratória, se fosse administrada uma overdose de cetamina.

O Procurador-Geral Adjunto Sénior Jason Slothouber também questionou Cooper sobre a razão pela qual, como se pode ouvir no vídeo do incidente mostrado em tribunal, ele nunca fez perguntas a McClain sobre o seu nome, o seu peso ou o seu estado.

Cooper disse que não falou com McClain numa tentativa de acalmar a situação e que McClain estava a falar de forma incoerente. Segundo o seu testemunho, não se lembrava de McClain ter dito "por favor, ajuda-me" enquanto Cooper estava ao seu lado.

"Eu estava a tentar prestar cuidados, cuidar de Elijah, levá-lo para o hospital em segurança", disse Cooper ao júri no final do seu depoimento.

Os paramédicos "nem sequer tentaram", diz a acusação

Durante as alegações finais, o advogado de Cichuniec, David Goddard, disse que existe um "perfil de segurança alargado, mesmo na dosagem" de cetamina.

"Não provaram, para além de qualquer dúvida razoável, que estes senhores são responsáveis pela morte de Elijah McClain; ou que estes senhores fizeram qualquer coisa para o agredir ou para lhe dar cetamina com qualquer outro objetivo que não fosse tentar tratá-lo com uma razão para acreditar que era delírio excitado", disse Goddard ao tribunal.

Nas alegações finais da acusação, Slothouber disse que os paramédicos trataram McClain como se ele fosse um "problema" e não um paciente, dizendo que foi "o pior tratamento possível" que poderia ter sido dado a McClain.

"Isto é imprudente. Não é com a intenção de matar. É a intenção de causar dor - lesões corporais e estupor. Não é com a intenção de matar, mas é selvagemente, insanamente imprudente. É o equivalente médico a pôr uma venda nos olhos, saltar para dentro de um carro e carregar no acelerador com toda a força possível", disse Slothouber.

Slothouber disse que o incidente teria resultado da mesma forma se os paramédicos chegassem ao local, dessem a McClain uma dose de 500 mg de cetamina e voltassem para a sua ambulância.

"A chave deste caso é a gravidade da situação. O facto de os arguidos nem sequer terem tentado. Quando Elijah McClain pediu "por favor, ajudem-me", deixaram-no lá. Deram-lhe uma overdose de cetamina, deixaram-no lá outra vez e isso matou-o. E é por isso que eles são culpados", disse Slothouber.

Jeremy Harlan, da CNN, contribuiu para este relatório.

