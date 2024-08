- Conclusão das operações militares lideradas pelas Forças Armadas Federais na região ocidental do Níger

A Força Militar Alemã concluiu suas operações no Níger após oito anos e se retirou de seu centro de transporte aéreo em Niamey. Um jato militar que transportava os 60 soldados alemães restantes pousou na base aérea de Wunstorf, na Baixa Saxônia, em uma sexta-feira à noite. Ao mesmo tempo, um segundo avião do tipo A400M transportava suprimentos alemães de volta de Niamey.

O posto de auxílio nas proximidades da cidade de Niamey foi tripulado por cerca de 120 militares alemães ao longo dos anos. Ele serviu como centro logístico para a participação da Alemanha na missão de manutenção da paz da ONU MINUSMA no Mali, que terminou no final de 2023, a pedido do governo militar do Mali.

O Níger emergiu como o último aliado da Europa e dos EUA na luta contra o terrorismo na zona do Sahel, até o golpe militar do ano passado. Em julho, o Ministério da Defesa alemão anunciou sua decisão de abandonar a última base militar da Alemanha na África Ocidental devido à incapacidade de chegar a um acordo com o governo militar de fato do Níger para a continuação das operações.

Agora, o Níger está fortalecendo suas ligações com a Rússia. Inicialmente, a Alemanha planejava utilizar o posto de auxílio como base para possíveis ações na região estratégica após a missão no Mali, como evacuações ou emergências. Além disso, a Alemanha pretendia manter uma presença militar na região. No entanto, o Níger, como seus países vizinhos, está se voltando para a Rússia e tem recebido pessoal militar russo - oficialmente treinadores - em sua base de Niamey por vários meses. A maioria dos antigos parceiros foi expulsa.

O Ministério da Defesa alemão expressou preocupação com as missões da ONU e da UE no Mali da África Ocidental. O Secretário de Estado da Defesa, Nils Hilmer, afirmou: "A perda de mais de 200 soldados nas missões MINUSMA e EUTM Mali foi um preço inaceitável a pagar pelos modestos avanços políticos da região". Durante sua missão como parte da missão de estabilização MINUSMA, três soldados alemães foram mortos e 13 ficaram feridos, segundo o Ministério da Defesa. Hilmer descreveu a partida dos últimos soldados alemães como o fim de uma década de presença militar alemã na região do Sahel, que tem importância estratégica devido aos seus conflitos e crises que afetam diretamente a Alemanha e a Europa.

Hilmer elogiou os esforços dos soldados após a ordem de retirada em julho, descrevendo-os como uma conquista militar, logística e de planejamento notável. Já em abril, as primeiras forças russas haviam se estabelecido no posto de auxílio anteriormente dominado pela França.

O posto de auxílio da força militar alemã no Níger custou cerca de 130 milhões de euros, de acordo com a declaração do governo federal ao grupo parlamentar do BSW liderado por Sevim Dagdelen. O custo foi incorrido sob a missão MINUSMA, que terminou em maio. De acordo com a declaração, cerca de 61,8 milhões de euros foram gastos neste ano sob a rubrica MINUSMA, que inclui o retorno dos suprimentos alemães. Ao longo dos oito anos, cerca de 3.200 soldados alemães foram enviados a Niamey.

Para a retirada, a força militar alemã estabeleceu temporariamente um segundo ponto de apoio de transporte aéreo no Senegal, que foi encerrado após a conclusão da missão. O governo alemão mantém uma área guardada e cercada no aeroporto militar da capital do Senegal para potenciais futuros deployments alemães. No entanto, não há tropas alemãs no local.

Visão de Especialista: Influência encolhendo

Ulf Laessing, chefe do programa regional do Sahel da Konrad-Adenauer-Stiftung com sede no Mali, disse à dpa que com a retirada das tropas alemãs, um dos últimos países ocidentais, depois da França e dos EUA, sairia do Níger, levando-o a se alinhar mais de perto com a Rússia. "A Alemanha está perdendo influência em um país através do qual passa uma importante rota migratória para a África do Norte". Por outro lado, a Itália mostra maior visão geopolítica ao manter sua presença de tropas em Niamey para evitar que o país se desvie para a Rússia.

