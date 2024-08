- Conclusão da intervenção militar liderada pelas Forças Armadas Federais na região ocidental do Níger

Forças armadas alemãs encerraram sua missão no oeste do Níger após um mandato de oito anos e partiram da base de transporte aéreo de Niamey. Um avião militar com os 60 soldados alemães restantes pousou na base aérea de Baixa Saxônia, na Alemanha, na noite de sexta-feira. Simultaneamente, um segundo avião de transporte A400M transportou equipamentos alemães de volta de Niamey.

Essa instalação nas proximidades de Niamey foi gerenciada por até 120 forças alemãs. Ela atuou como base logística para o papel das forças militares alemãs na missão de manutenção da paz da ONU MINUSMA no Mali, que foi encerrada no final de 2023 a pedido do governo militar do Mali.

Anteriormente, o Níger era reconhecido como o último aliado europeu e americano contra o terrorismo na região do Sahel. No entanto, um golpe militar desestabilizou essa situação no ano passado. O Ministério da Defesa alemão anunciou em julho que a continuação das operações na última base alemã na África Ocidental não seria mais possível após negociações falhas com as autoridades militares de fato do Níger. Ao longo dos anos, aproximadamente 3.200 soldados alemães estiveram estacionados em Niamey.

Níger se inclina para a Rússia

Inicialmente, o Ministério da Defesa alemão pretendia manter a instalação operacional após a missão no Mali. O objetivo era preservar potenciais contingências, como missões de evacuação ou emergências, e demonstrar uma presença militar na região estrategicamente importante. No entanto, impulsionado por mudanças semelhantes, Niamey, juntamente com seus vizinhos, também se alinhou à Rússia. Pessoal militar russo, oficialmente descrito como treinadores, tem sido estacionado em Niamey há vários meses. Quase todos os outros ex-aliados foram expulsos.

Para apressar a retirada, o exército alemão estabeleceu um hub temporário de transporte aéreo na região costeira do Senegal. Após a missão, esse hub foi desmontado. Atualmente, negociações entre a Alemanha e o Senegal estão em andamento para preservar as operações do hub sem a necessidade de pessoal militar alemão, possivelmente armazenando materiais necessários lá.

A instalação nas proximidades de Niamey foi gerenciada por um número significativo de forças alemãs, incluindo até 120 mulheres. Apesar dos planos iniciais do Ministério da Defesa alemão de manter a instalação operacional, muitos ex-aliados, incluindo a Alemanha, foram expulsos de Niamey devido ao seu alinhamento com a Rússia.

Leia também: