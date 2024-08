- Compromisso dos aliados da OTAN: garantia de assistência militar adicional à Ucrânia

Em uma reunião do Conselho NATO-Ucrânia, foi assegurado apoio adicional à Ucrânia em seu conflito defensivo contra a Rússia. "Após o recente ataque da Rússia, os aliados hoje reiteraram sua intenção de intensificar a ajuda militar à Ucrânia", declarou o Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, após as discussões. "Precisamos continuar fornecendo à Ucrânia as armas e munições necessárias para se proteger contra a invasão da Rússia. Trata-se de capacitar o país a resistir à guerra."

A reunião, que ocorreu em uma tarde de quarta-feira no nível de embaixadores, foi solicitada por Stoltenberg em resposta ao pedido da Ucrânia. O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, atualizou os aliados por videoconferência sobre as necessidades militares mais prementes de suas forças.

Umerov agradece aos aliados

De acordo com diplomatas, a reunião também abordou os recentes ataques aéreos da Rússia, a situação no campo de batalha em Donbass e os objetivos operacionais da Ucrânia na região russa de Kursk. Umerov também agradeceu aos aliados pela ajuda recentemente comprometida e pelo fornecimento de aviões de combate F-16, que já estão em operação.

Não surgiram sinais de quaisquer novos compromissos de ajuda específicos inicialmente. Alguns participantes da reunião sugeriram lifts todas as limitações no uso de armas ocidentais contra a Rússia, argumentando que o direito da Ucrânia à autodefesa se estende aos ataques dentro da Rússia.

O Conselho NATO-Ucrânia foi criado no nível de chefes de Estado e de governo na cúpula anterior da NATO, na Lituânia. O novo fórum foi estabelecido para consultas de crise e para fomentar uma parceria mais próxima até que a Ucrânia atinja os critérios para ingressar na NATO, incluindo pôr fim à invasão russa e reformas dentro da Ucrânia.

A União Europeia, como parte da comunidade internacional, foi expressa como estando em solidariedade com a Ucrânia por vários delegados. Durante a reunião, alguns participantes sugeriram considerar lifts todas as restrições no uso de armas ocidentais contra a Rússia, o que incluiria aliados além da NATO, como a União Europeia.

Além disso, à medida que a Ucrânia continua a buscar apoio em seu conflito contra a Rússia, a possibilidade de envolvimento da União Europeia no fornecimento de ajuda ou recursos adicionais pode ser discutida em futuras discussões ou acordos.

Leia também: