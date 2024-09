Compreender a importância da flexibilidade e das concessões

No início da semana parlamentar, o Bundestag comemora o seu 75.º aniversário desde a primeira sessão. A presidente do Bundestag, Baβ, destaca a importância dos debates políticos e da participação pública. Durante um discurso de um historiador, a AfD tem dificuldade em manter a compostura.

Baβ comemorou o 75.º aniversário do parlamento defendendo a democracia. "Muitos já não confiam na política para resolver os seus problemas", afirmou na sala plenária do Bundestag em Berlim. "Isso dá vantagem àqueles que exploram a raiva e o medo, que menosprezam o nosso país e promovem soluções simples."

Aos membros do parlamento e a todos os cidadãos, Baβ fez um "pedido no 75.º aniversário do nosso parlamento": "Usemos o poder do compromisso para gerar boas e sustentáveis soluções no interesse do povo!" A insatisfação com algumas decisões políticas não deve levar à "irreconciliabilidade", afirmou a presidente do Bundestag. "Portanto, todos somos chamados a recordar com mais frequência a necessidade do compromisso."

Enfrentando os problemas do dia a dia

Apesar de todos os desafios, é importante não esquecer a capacidade do Bundestag de superar crises nos últimos 75 anos. "Estou convencida: A nossa democracia é robusta e resistente a todos aqueles que querem prejudicá-la", continuou Baβ. "Uma grande maioria dos alemães considera a democracia a melhor forma de governo. Isso também foi demonstrado pelas encorajadoras manifestações no início do ano."

Neste ponto, o discurso de Baβ foi interrompido por aplausos de todas as frações, exceto a AfD. As manifestações em várias cidades alemãs no início do ano foram inspiradas por conversas dentro da AfD sobre "remigração", que se refere à expulsão de indivíduos com raízes estrangeiras. A liderança da AfD nega ter tais planos.

Baβ reconheceu que muitas pessoas estão desencantadas com o funcionamento da democracia. "Nós, como políticos, somos desafiados a abordar as dúvidas sobre a democracia ao abordar os problemas concretos do dia a dia das pessoas", disse ela - e acrescentou: "sem levantar expectativas que não podemos cumprir, sem soluções rápidas, sem a ilusão de que só precisamos explicar melhor as nossas ações."

Incentivar a participação política

"Para pontuar a lacuna entre as pessoas e os seus representantes, também devemos tornar a participação política mais agradável e descobrir novas formas de participação", disse a presidente do Bundestag. "Devemos explorar esse engajamento cívico como uma fonte de força poderosa para a nossa democracia."

Baβ recordou que os oponentes da democracia também estavam presentes no primeiro Bundestag eleito em 1949 - "da extrema-direita e da extrema-esquerda". O "maior logro" desses primeiros membros do Bundestag foi demonstrar a eficácia da democracia parlamentar - "porque os inimigos da constituição foram expulsos do parlamento".

O ex-ministro do Interior federal Gerhart Baum, no seu discurso, recordou o ceticismo de observadores estrangeiros. Eles duvidavam se os alemães conseguiam gerir a democracia. "Sim, eles provaram. Eles conseguem gerir a democracia", enfatizou Baum. "Agora devem provar que conseguem defender ativamente a democracia."

A historiadora Christina Morina, no seu discurso, alertou para os courants anti-democráticos. A lógica do sentimento populista e extremista anti-parlamentar ganhou mais tração através das redes sociais do que o seu apoio eleitoral sugere. Esta lógica é seguida por "aqueles que declaram a migração como a mãe de todos os problemas, que elevam a proximidade ao povo como a medida de todas as políticas, que tentam justificar as demandas por referência ao 'povo'", disse Morina. O seu discurso foi várias vezes interrompido por vaias da fracção da AfD, o que a fez pausar brevemente.

A evento foi assistido pelo presidente federal Frank-Walter Steinmeier, pelo chanceler Olaf Scholz e por vários outros representantes do governo. O primeiro Bundestag alemão foi constituído a 7 de setembro de 1949, na então capital de Bonn. Oito anos depois da reunificação, o Bundestag mudou-se para o edifício do Reichstag em Berlim em 1999, onde tem estado desde então.

