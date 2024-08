- Competição competitiva entre CDU e AfD na arena política da Saxónia

Uma pergunta intrigante paira no ar antes do dia da votação na Saxônia: qual partido emergirá como o mais forte na região? Uma pesquisa da Forsa, realizada em nome da RTL, revela que a diferença entre a CDU, liderada pelo Ministro-Presidente Michael Kretschmer, e a AfD diminuiu. A CDU atualmente está em 33%, enquanto a AfD registra 31%, o que representa um aumento de 1% desde a pesquisa inicial em início de agosto. A diferença entre os dois partidos é mínima, caindo dentro da margem de tolerância para pesquisas representativas.

Interessantemente, o SPD na Saxônia também mostra um aumento de 1%, passando de 6% para 7%. Por outro lado, o BSW, liderado por Sahra Wagenknecht, sofreu uma queda de 1%, agora com 12%. As figuras dos Verdes (6%) e da Esquerda (3%) permaneceram inalteradas. O FDP continua abaixo da marca de 3%, o que o coloca ao lado de outros partidos cujo total coletivo seria de 8%.

AfD lidera as pesquisas na Turíngia

Na Turíngia, as mudanças em comparação com a pesquisa de início de agosto são nominais. A AfD, liderada por Björn Höcke, mantém sua posição de liderança com 30%. A CDU também vê um pequeno aumento para 22%. A Esquerda, sob a liderança do Ministro-Presidente Bodo Ramelow, também experimenta uma melhora ligeira, passando de 13% para 14%. Em contraste, o BSW perde 1% (17%). As figuras do SPD permanecem constantes em 7%. Os Verdes continuam a não atingir a marca para entrar no parlamento estadual com uma pontuação de 4%. Os partidos restantes, incluindo o FDP, atualmente representam 6%.

Os reflexos do ataque de faca em Solingen nas eleições parecem ser menos significativos do que initially antecipado. Na Saxônia, apenas 18% acreditam que o ato terrorista tem um impacto substancial em sua decisão de voto. Enquanto isso, na Turíngia, os efeitos de Solingen podem ser mais pronunciados: 35% afirmam que tem um efeito significativo, 48% relatam uma influência menor e 9% relatam nenhum impacto.

A Forsa reconhece que a formação de opinião em ambos os estados permanece incompleta. Os apoiadores da AfD e do BSW geralmente evitam o voto pelo correio, optando em vez disso pelo voto nas urnas, o que lhes deixa espaço para mudar de ideia antes da contagem final.

Os dados foram coletados pela Forsa para a RTL Alemanha entre 27 e 29 de agosto de 2024, através do painel online e por telefone Forsa-Omninet, representativo da população. Os tamanhos da amostra para a Saxônia e a Turíngia são de 1012 e 1005 respondentes, respectivamente. A margem de erro de tolerância para ambas as pesquisas é de +/- 3 pontos percentuais. Stern faz parte da RTL Alemanha.

