- Compensação para Hocke e Co.: Renda do deputado do Landtag

Os membros dos parlamentos da Saxônia e da Turíngia carregam uma responsabilidade significativa por seus respectivos países, com mais de 200 representantes tendo um papel substancial. Sua remuneração reflete essa responsabilidade significativa, como estabelecido pelas leis parlamentares dos estados federados.

A remuneração mensal na Saxônia é fixada em impressionantes 6954,09 euros. Essa figura é baseada no salário de um juiz no Estado Livre, conforme detalhado pela administração parlamentar. Os líderes das frações políticas e o presidente ou presidente do parlamento recebem o dobro dessa quantia. A verba serve para garantir um padrão de vida confortável e adequado ao cargo, assegurando que a oportunidade de representação pública esteja acessível a todos os cidadãos, independentemente da renda profissional ou da riqueza pessoal. Em seguida, a renda é tributada.

Além disso, os membros recebem uma verba mensal para cobrir despesas relacionadas a viagens dentro da circunscrição, manutenção de escritório ou alojamento secundário localizado na sede parlamentar em Dresden. Esse valor varia de 3940,65 a 5152,41 euros, dependendo da distância entre a residência e a capital do estado. Há reduções se os membros do parlamento não comparecerem às sessões. Além disso, os membros são reembolsados pela contratação de pessoal, até um limite máximo de 8356,58 euros por mês. Por fim, os membros podem utilizar os trens do estado sem custos. As atividades secundárias são permitidas, mas sob condições específicas.

Os membros do parlamento da Turíngia recebem uma verba ligeiramente mais generosa do que seus colegas saxões, totalizando 7013,04 euros. A verba fixa também varia de acordo com a distância da residência em relação à capital do estado, variando de 2402,51 euros a 3353,53 euros. Além disso, os membros podem receber remuneração pelas despesas com pessoal - até cerca de 4600 euros por pessoa. Na Turíngia, os membros podem utilizar os trens do estado sem custos e exercer atividades secundárias.

Há regras adicionais relacionadas a pagamentos de transição e provisões de aposentadoria em ambos os estados. As verbas de alimentação são comparativamente semelhantes na Saxônia e na Turíngia, geralmente alinhadas com outros estados federais. Os valores mais baixos são os da Hamburgo, onde os membros recebem cerca de 4000 euros; o parlamento de Bremen também é classificado como um "parlamento de meio período", com muitos membros ainda mantendo empregos em tempo integral.

Os membros do Bundestag alemão recebem uma remuneração mensal mais substancial, de 11.227,20 euros, incluindo o fornecimento de equipamentos de escritório e uma verba fixa. No Parlamento Europeu, a remuneração bruta mensal é fixada em 10.377,43 euros.

No entanto, os desafios associados ao trabalho parlamentar parecem consistentes em todas as plataformas: longas horas de trabalho, debates intensos e até mesmo abuso verbal ou ameaças.

