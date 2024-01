Como é que o novo distrito da deputada Lauren Boebert se compara com o antigo, em 4 gráficos

Em vez de procurar a reeleição no 3º Distrito, onde reside atualmente, Boebert concentrou-se no 4º Distrito, que fica do outro lado do estado. A mudança evita uma desforra potencialmente desafiadora com o democrata Adam Frisch, que a financiou mais do que ela durante o outono, e coloca Boebert em um distrito com demografia e política mais favoráveis à sua eleição.

Veja mais sobre a comparação entre os dois distritos.

O pivô de seu atual distrito mais moderado para o novo é um passo atraente para alguém como Boebert, que se aliou à ala Donald Trump do partido e lutou contra a eleição do deputado Kevin McCarthy como presidente da Câmara quando os republicanos assumiram o controle da Câmara em 2023.

O 4º tem uma parcela maior de eleitores republicanos e uma parcela 9.1 pontos percentuais maior de residentes brancos em comparação com o 3º, de acordo com as Comissões Independentes de Redistritamento do Colorado.

O 4.º Distrito, ancorado no Condado de Douglas e abrangendo as planícies rurais do Leste, é também mais rico do que o antigo distrito de Boebert - ou qualquer outro distrito do estado. Quatro por cento das famílias no Distrito 4 relataram renda abaixo do nível de pobreza, em comparação com 8,8% das famílias no Distrito 3, de acordo com o Census Bureau.

Nas intercalares de 2022, Boebert derrotou Frisch por pouco, com 546 votos, na corrida mais renhida do ano para a Câmara dos Representantes do Partido Republicano. Em comparação, o deputado republicano Ken Buck - cuja vaga em breve Boebert está de olho no 4º - venceu seu oponente democrata por mais de 86.000 votos, ou 24,3 pontos percentuais.

Embora esteja a concorrer no distrito mais conservador do estado, Boebert ainda não tem uma vitória garantida. A conservadora polarizadora tem estado envolvida numa série de escândalos durante o seu mandato, associando-se ao movimento de conspiração QAnon e fazendo comentários anti-muçulmanos contra a colega deputada Ilhan Omar. Boebert enfrenta um campo republicano primário lotado no 4º Distrito, incluindo um apresentador de rádio e um membro da legislatura estadual.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com