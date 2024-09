Como a Suprema Corte está a considerar outro desafio ao Obamacare, as próximas eleições podem determinar se a administração que o suceder escolherá mantê-lo.

Tribunais conservadores de instância deram parcialmente razão aos acusadores, rotulando certas diretivas como ilegais e potencialmente colocando em risco a cobertura gratuita para serviços seletos, como diversos exames de câncer e um medicamento cardíaco bem conhecido.

A petição do governo Biden ao Supremo Tribunal na quinta-feira para reverter essa decisão traz para primeiro plano a questão do ataque conservador à lei antes das eleições. Embora não constitua uma ameaça direta à Lei de Cuidados Affordáveis, os defensores da legislação argumentam que essas obrigações tornam mais fácil para milhões de americanos, especialmente daquelas comunidades marginalizadas, terem acesso a cuidados preventivos e melhorar seus resultados de saúde.

"Esta Corte deve examinar o caso devido a um tribunal de apelação ter declarado uma lei do Congresso ilegal, e sua razão poderia impor repercussões práticas substanciais", escreveu a Procuradora-Geral dos EUA, Elizabeth Prelogar, no último pedido aos juízes. "Milhões de americanos dependem da cobertura do seguro para serviços preventivos sem responsabilidade financeira."

O Supremo Tribunal é pouco provável que decida sobre a aceitação do caso até depois das eleições. No entanto, o recurso recente levanta a questão de saber se uma possível segunda administração Trump protegeria vocalmente as provisões de cuidados preventivos se ele vencesse as eleições. O Departamento de Justiça de Trump, durante seu mandato, recusou-se a defender a Lei de Cuidados Affordáveis em um desafio legal apresentado por estados liderados por republicanos - um caso que culminou na Suprema Corte rejeitando argumentos tanto da administração Trump quanto de uma coalizão de estados liderados por republicanos de que a lei inteira deveria ser rejeitada.

A CNN entrou em contato com a campanha Trump para comentar sobre a ação atual. A campanha Harris recusou-se a comentar.

Neste caso, os desafiantes - empresas e indivíduos do Texas - argumentaram que as obrigações que exigem que os seguradores ofereçam cuidados sem custos para serviços preventivos específicos violam o Cláusula de Nomeações. O 5º Tribunal de Apelações dos EUA, um tribunal de apelação conservador, concordou com alguns de seus argumentos, decidindo que certas diretivas pós-legislação da Força-Tarefa de Serviços Preventivos dos EUA eram ilegais.

A eliminação dos requisitos de Obamacare para cuidados preventivos gratuitos poderia tornar menos provável que os americanos procurassem exames e serviços essenciais - e até mesmo salvadores de vidas - para detecção precoce de doenças. Isso inclui exames de câncer de pulmão para certos fumantes e ex-fumantes; exames de câncer colorretal para adultos com idade entre 45 e 49 anos; o uso de estatinas para prevenir doenças cardiovasculares, bem como PrEP e referências para aconselhamento para mulheres grávidas e pós-parto com maior risco de depressão.

Se confirmado, esse precedente aplicaria-se a todos os casos apresentados perante os tribunais do Texas, Louisiana e Mississippi. O tribunal de apelações revogou partes de uma decisão de um juiz de primeira instância que teria bloqueado as obrigações em todo o país, limitando a decisão apenas aos desafiantes do caso.

No entanto, o Departamento de Justiça afirmou em seu arquivo de quinta-feira que a decisão do tribunal de apelações poderia encorajar outros tribunais do circuito a emitir ordens de alcance mais amplo que "universalmente" bloqueariam o governo federal de fazer cumprir as obrigações.

"Esta Corte também deve examinar o caso devido às consequências legais e práticas significativas da decisão do tribunal de apelações", escreveu Prelogar, argumentando que a decisão do 5º Circuito "ameaça uma parte-chave da ACA que oferece proteções de saúde para milhões de americanos".

Pela primeira vez desde sua implementação, a Lei de Cuidados Affordáveis não é o foco principal da atual campanha presidencial, embora Trump continue a expressar sua intenção de substituir a Lei de Cuidados Affordáveis por um plano melhor, e a Vice-Presidente Kamala Harris tenha repetidamente acusado-o de querer abolir a lei.

Os desafiantes são representados pela American First Legal, um grupo de defesa legal conservador liderado por ex-funcionários de alto escalão da administração Trump, incluindo o assistente da Casa Branca de Trump, Stephen Miller.

Os desafiantes também são representados por Jonathan Mitchell, ex-procurador-geral do Texas que teve um papel na elaboração da proibição de aborto do Texas baseada em enforcement privado e que também representou Trump em um caso de acesso à votação no Colorado.

Lutando pela lei na Suprema Corte

O caso atual, Braidwood Management v. Becerra, é apenas a última aflição sobre a Lei de Cuidados Affordáveis que os juízes foram solicitados a considerar.

No último caso significativo, a Suprema Corte conservadora decidiu por 7 a 2 em 2021 rejeitar os argumentos de Trump e dos estados liderados por republicanos de que a lei inteira deveria ser rejeitada porque o Congresso eliminou sua obrigação individual, que exigia que os americanos tivessem seguro de saúde ou enfrentassem uma penalidade.

Um processo judicial anterior que visava às bolsas de seguro de saúde estabelecidas sob a lei foi rejeitado pela Suprema Corte, assim como o primeiro desafio legal à obrigação individual. No entanto, uma decisão dividida do primeiro grande desafio à Lei de Cuidados Affordáveis enfraqueceu a expansão da Medicaid para mais adultos em idade trabalhadora.

À medida que a guerra legal pela lei se arrastou por mais de uma década, os republicanos geralmente recuaram de suas promessas de desmantelar a Lei de Cuidados Affordáveis por meio de legislação, após uma tentativa fracassada de revogação em 2017 que dividiu o partido e ajudou as vitórias democráticas nas eleições de meio de mandato de 2018.

No caso atual de Braidwood, um painel do 5º Circuito decidiu em junho que algumas das obrigações de cobertura de cuidados preventivos gratuitos eram inconstitucionais porque os membros da força-tarefa que as recomendaram eram o tipo de "oficiais principais" que deveriam ter sido nomeados pelo presidente e confirmados pelo Senado. A decisão manteve as recomendações da força-tarefa que existiam na época em que a Lei de Cuidados Affordáveis foi aprovada.

O pedido de revisão da Suprema Corte vem após a corte ter emitido outras decisões recentes sobre a autoridade do executivo.

"Dado o julgamento conservador do 5º Circuito sobre as obrigações de cuidados preventivos gratuitos, há preocupações sobre como uma possível administração Trump futura poderia abordar essa questão se eles vencerem as eleições."

"Além disso, a decisão da Suprema Corte sobre a aceitação do caso Braidwood Management v. Becerra poderia ter implicações significativas para a acessibilidade e a affordability dos serviços de cuidados preventivos, especialmente para comunidades marginalizadas."

