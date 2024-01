Como a campanha de Biden espera que 2024 seja menos sobre Biden e mais sobre um contraste com Trump

Ou, como alguns dos assessores mais jovens da campanha de reeleição de Biden têm brincado, trata-se de saber quando é que se deve ir "à Hitler" - quando os discursos e acções do principal candidato republicano vão tão longe que a equipa de Biden vai até uma comparação direta com o líder nazi, em vez de disfarçar os seus ataques dizendo que Trump o "papagueou".

A campanha até agora, acreditam estes assessores, tem sido essencialmente Biden a concorrer contra si próprio, e a perder - com os seus índices de aprovação abaixo dos 40%, a ansiedade sobre a sua idade e a divisão democrata sobre a forma como lidou com a guerra entre Israel e o Hamas. Mas vêem as próximas semanas das campanhas das primárias republicanas como uma oportunidade para persuadir os influenciadores e os meios de comunicação social a pensarem na corrida nos seus termos.

"Temos este momento, no primeiro trimestre, em que ele continua a fazer-se de extremista MAGA para conseguir apoio na sua própria base", disse à CNN um assessor sénior da campanha sobre Trump, pedindo anonimato para discutir a estratégia interna. "Embora ele possa ser bem sucedido nesse esforço, se fizermos o nosso trabalho, vamos salientar que tudo o que ele está a dizer é extremo e impopular".

Os assessores de campanha de Biden farão isso enquanto os assessores da Casa Branca finalizam o discurso do presidente sobre o Estado da União, previsto para o início de fevereiro, com o objetivo de capitalizar em sua maior audiência nacional do ano para definir uma agenda que ele pode levar rapidamente para a campanha - incluindo a proteção do Obamacare, expandindo os esforços para aliviar a dívida dos estudantes e os custos de habitação e medidas fiscais, como um imposto mínimo de 25% para bilionários e quadruplicando o imposto de recompra de ações.

E enquanto a campanha oficial para além dos eventos de angariação de fundos ainda está a meses de distância para Biden, estão a ser planeados eventos para levar convenientemente o presidente a estados de batalha para discursos oficiais sobre as suas realizações.

Mas os aliados democratas estão ansiosos por ouvir Biden defender-se mais a si próprio - e a um segundo mandato - agora. Se pedirmos a muitos membros democratas do Congresso para identificarem qual é a agenda do segundo mandato de Biden, eles admitem que estão perplexos. Tendem a insistir que os democratas têm de falar melhor sobre o que já fizeram. Alguns optam por "terminar o trabalho", o slogan do lançamento da campanha de Biden que até ele abandonou.

Para o deputado Steven Horsford, que preside o Congressional Black Caucus e foi um dos primeiros apoiantes de Biden na corrida de 2020, parte do argumento tem de ser fazer com que o argumento anti-Trump pareça imediato e não académico - mas ele não acha que isso seja suficiente. O democrata do Nevada reuniu-se com a Casa Branca e com os líderes da campanha de reeleição - incluindo a principal conselheira de Biden, Anita Dunn - para os pressionar a deixarem de usar a "Bidenomics", argumentando que a frase está demasiado centrada no presidente e não em apelar aos eleitores.

Horsford disse que, embora Biden não tenha uma oposição significativa nas primárias, o facto de a votação estar prestes a começar significa que ele está atrasado na apresentação de uma agenda mais clara para o segundo mandato: "É altura de falar sobre isso".

Apesar de várias pessoas envolvidas terem dito à CNN que muitas operações de campanha continuam bloqueadas, na Casa Branca e em Wilmington, os assessores insistem que os planos interligados estão a tomar forma há meses. Eles rejeitam os principais doadores, que se queixaram a assessores reunidos num hotel caro de DC em meados de dezembro de que a campanha não parece ter uma estratégia para além de esperar para responder a Trump - e que não tem qualquer estratégia se outro candidato conseguir a nomeação. E rejeitam os muitos defensores e membros do Congresso que dizem não conseguir identificar pormenores sobre a agenda de Biden para um segundo mandato.

Para começar o ano, Biden vai passar o aniversário do ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA em Filadélfia. E a vice-presidente Kamala Harris vai dar início a uma digressão nacional falando sobre o direito ao aborto no Wisconsin a 22 de janeiro, o aniversário da decisão Roe v. Wade, no que os democratas acreditam que será um tema definidor da campanha.

Entretanto, os líderes da campanha para inscrever Biden nas primárias de New Hampshire, a 23 de janeiro - onde optou por não participar na votação devido a uma disputa técnica - disseram à CNN que esperam que uma cavalgada de democratas com futuras ambições presidenciais comece a aparecer em seu nome.

Traçar contrastes com Trump e o seu partido

Se Trump se tornar o candidato republicano, os assessores de Biden dizem que vão capitalizar a situação única de um ex-presidente que está a tentar regressar à Casa Branca, colocando os holofotes em partes do seu currículo que acreditam que os eleitores consideram repulsivas, bem como nas promessas que não cumpriu no cargo. A palavra "receitas" é muito utilizada. E se outro dos republicanos emergir, Biden e seus assessores argumentarão que o candidato é indistinguível de Trump na fidelidade ao que o presidente gosta de chamar de extremismo republicano MAGA.

"Não há distância zero entre essas pessoas na visão de mundo insana e perigosa que defendem", disse o assessor sénior da campanha. "Nossa capacidade de desenvolver um contraste não muda com base em quem tem a nomeação neste momento."

A resposta desastrada da ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley sobre a escravatura como causa da Guerra Civil, argumentam estes assessores, é a mais recente demonstração de como até a suposta principal alternativa a Trump pode ser confundida com outro republicano MAGA.

Ainda assim, com as sondagens primárias a convencerem os assessores de Biden de que é quase certo que Trump será o nomeado, uma das principais prioridades para eles será exortar os americanos - e particularmente os principais meios de comunicação social - a verem 2024, que já está repleto de datas legais de Trump decorrentes de 91 acusações criminais, não como um "julgamento do século" e um circo de Trump. Em vez disso, querem que as pessoas vejam aquilo a que Biden começou a chamar uma eleição de "ponto de inflexão", com visões claramente diferentes para a presidência e para o futuro do país.

"Trump consome muito oxigénio neste momento. Mas a maior parte desse oxigénio neste momento é sobre o que está em jogo para ele - o que pode ou não acontecer a Donald Trump, e muito pouco sobre o impacto que isso vai ter no povo americano", disse o assessor sénior da campanha. "Temos de nos certificar de que se trata do mal que ele vai infligir ao povo americano".

Embora os assessores de Biden esperem passar algum tempo a contrastar as personagens dos candidatos - por exemplo, apontam para a mensagem de Natal de Biden que cita as Escrituras e a lista de pessoas que Trump deveria "apodrecer no inferno " - dizem que o seu foco principal não será o comportamento de Trump, mas o seu historial como presidente e o que ele está a dizer que fará se for novamente presidente.

Acreditam que têm ainda mais oportunidade de fazer comparações ponto a ponto com o historial de Biden de realizar coisas que Trump disse que faria, incluindo a aprovação de uma lei de infra-estruturas bipartidária que iniciou centenas de novos projectos, reduzindo os preços dos medicamentos e criando empregos.

Ou ainda os cortes de impostos de Trump, que a campanha de Biden assinalou no sexto aniversário, pouco antes do Natal. "Os americanos foram apresentados e venderam uma versão do que esta lei poderia realizar, e a economia e as famílias de classe média receberam algo muito diferente", disse Brian Deese, o primeiro diretor do Conselho Econômico Nacional de Biden, em uma ligação com os repórteres, acrescentando mais tarde que a promessa de que os cortes de impostos se pagariam por si mesmos era "irrealista no momento em que foi proferida, e não foi o que aconteceu".

O vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Bruce Reed, apontou para eventos recentes em que Biden pediu aos membros da audiência que levantassem a mão se achassem que o código tributário é justo. Indo para 2024, disse Reed, Biden "realmente quer ter um debate nacional sobre justiça tributária".

A deputada Alexandria Ocasio-Cortez, a principal progressista de Nova York, disse que abordar as questões econômicas é crucial, mas pediu a Biden que não se encurralasse para falar apenas sobre isso.

"Não se trata apenas de reduzir custos e combater a inflação para os americanos comuns, mas também de ter uma visão maior sobre o clima e os cuidados de saúde", disse ela.

Parte do calor está fora de Biden, argumentou Ocasio-Cortez, já que ele pode apontar para ações que ele queria, mas que o Congresso não apoiou para argumentar que os democratas deveriam controlar mais cadeiras na Câmara e no Senado.

"Agora ainda é uma grande oportunidade para esclarecer, aprofundar e também reviver muito disso", disse Ocasio-Cortez à CNN, porque "temos que ganhar essas eleições para que isso aconteça".

Joel Benenson - um dos principais conselheiros da campanha de Hillary Clinton em 2016, que não conseguiu fazer com que os eleitores vissem Trump como tóxico e fora de sincronia com os valores americanos - comparou a tarefa da campanha de Biden a escrever uma sinfonia que não se desvanece no ruído de fundo.

"Não se quer despejar tudo de uma vez - quer-se criar esta cacofonia da qual ele não possa escapar", disse Benenson à CNN.

Elaborar um Estado da União tendo em mente a campanha

As propostas políticas de qualquer presidente em exercício que esteja a concorrer à reeleição tendem a ser afastadas da Casa Branca. Para Biden, com os mesmos conselheiros de topo a dirigir a Ala Presidencial e a campanha, isso é ainda mais verdade.

Talvez até aprovem algumas leis, dizem os conselheiros de Biden, insistindo que as vitórias inesperadas que obtiveram no verão de 2022 podem ser um modelo de como a pressão das eleições iminentes leva o Congresso a agir. Mais provavelmente, porém, eles estarão envergonhando o Congresso por não fazer mais, tanto em sua agenda mais partidária quanto na "agenda de unidade" que eles dizem que estará mais uma vez no Estado da União deste ano. Biden vai apelar aos republicanos e aos democratas para que finalmente actuem em questões sobre as quais deveriam estar de acordo: enfrentar a crise do fentanil, aumentar a assistência aos veteranos, abordar a saúde mental, expandir a privacidade dos dados e procurar uma cura para o cancro.

Biden também espera ter momentos como os do discurso de 2023, quando conseguiu que os republicanos aplaudissem quando exigiu que não houvesse cortes no Medicare e na Segurança Social, ou quando a deputada do Partido Republicano da Geórgia, Marjorie Taylor Greene, se levantou com um casaco com pelo branco para gritar "Mentiroso!" - ambos os casos, disseram depois os assessores de Biden, não foram ensaiados, mas encantaram-nos pelo facto de parecerem funcionar em benefício do Presidente.

Reed, que supervisiona grande parte da agenda de política interna da Casa Branca, disse à CNN que a mentalidade para 2024 é pensar simultaneamente na execução de uma agenda de quatro anos e na criação de uma agenda de segundo mandato, apesar de um janeiro definido por impasses convergentes no Congresso sobre a prestação de mais ajuda à Ucrânia e Israel, abordando o aumento da crise migratória na fronteira e evitando mais um fechamento do governo.

"Temos muita coisa que esperamos fazer este ano e muito mais para fazer nos próximos anos", disse Reed.

Embora ele e outros na folha de pagamento do governo não respondam ou tentem apoiar Trump diretamente, disse Reed, certos eventos e declarações dos candidatos republicanos continuarão a orientar as respostas e propostas oficiais de Biden.

"O presidente continuará a mostrar que é o presidente para todos os americanos e continuará a fazer tudo ao seu alcance para unir o país e restaurar a alma do país", disse Reed. "Isso significa enfrentar políticas extremas divisivas, bem como retórica divisiva e odiosa."

Fonte: edition.cnn.com