Comece a sua semana de forma inteligente: Natal em Belém, caso criminal Trump, mapas do Wisconsin, Elijah McClain, Praga em luto

Eis o que mais precisa de saber para começar a sua semana de forma inteligente.

Receba "5 Things" na sua caixa de correio eletrónico

- Se o seu dia não começa enquanto não estiver a par dos últimos títulos, deixe-nos apresentar-lhe a sua nova solução matinal favorita. Inscreva-se aqui para receber o boletim informativo "5 Things".

O fim de semana que foi

- Com a aproximação do Natal, Belém deveria estar repleta de visitantes. Mas este ano, a cidade da Cisjordânia ocupada por Israel está quase deserta. O Supremo Tribunal rejeitou um pedido do advogado especial Jack Smith para acelerar os argumentos sobre se Donald Trump tem alguma imunidade contra processos federais por alegados crimes que cometeu durante o seu mandato. O Supremo Tribunal do Wisconsin decidiu que os mapas legislativos do estado, que dão vantagem aos republicanos, são inconstitucionais e ordenou que fossem traçadas novas linhas para as eleições de 2024. A decisão de 4-3 num estado-chave do campo de batalha tem implicações importantes para as eleições de 2024.- Dois paramédicos foram considerados culpados de homicídio por negligência crimin osa na morte de Elijah McClain, um homem negro de 23 anos que foi subjugado pela polícia e injetado com cetamina em Aurora, Colorado, em agosto de 2019. Jeremy Cooper e Peter Cichuniec declararam-se inocentes.- A República Checa observou um dia de luto nacional depois de o pior tiroteio em tempo de paz na história do país ter feito 14 mortos e dezenas de feridos na Universidade Charles, em Praga. Os sinos tocaram em todo o país pelas vítimas do ataque.

A semana que se segue

Segunda-feiraFelizNatal para todos os que festejam em todo o mundo! A Ucrânia vai celebrar o seu primeiro feriado oficial de Natal a 25 de dezembro, distanciando-se ainda mais das tradições da Igreja Ortodoxa Russa, alinhada com Putin, que celebra o Natal a 7 de janeiro. O parlamento ucraniano votou no verão a mudança do feriado para ajudar a Ucrânia a "abandonar a herança russa de impor a celebração do Natal a 7 de janeiro" e ajudar os ucranianos a "viver a sua própria vida com as suas próprias tradições (e) feriados".

Terça-feiraÉo Boxing Day - um feriado oficial no Reino Unido que não tem nada a ver com caixas de presentes vazias ou com dar um murro na cara de alguém - e o início do Kwanzaa, um feriado não religioso de sete dias observado nos EUA que celebra a cultura afro-americana.

De acordo com a FAA, a terça-feira deverá ser um dos dias mais movimentados da semana de Natal, com mais de 41.000 voos a transportar viajantes de volta dos seus destinos de férias.

Quarta-feiraNasequência de um telefonema na semana passada entre o Presidente Joe Biden e o Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para abordar a crise dos migrantes na fronteira EUA-México, o Secretário de Estado Antony Blinken, o Secretário de Segurança Interna Alejandro Mayorkas e a Conselheira de Segurança Interna da Casa Branca Liz Sherwood-Randall deverão deslocar-se ao México para discutir novas acções com as autoridades mexicanas. A segurança das fronteiras - que continua a ser uma vulnerabilidade para Biden em 2024 - tem estado na linha da frente este mês, com os negociadores do Senado a tentarem chegar a um acordo sobre imigração ligado ao pedido suplementar de segurança nacional da administração. Essas negociações foram interrompidas, impedindo Biden de obter ajuda adicional para a Ucrânia e Israel antes do final do ano. O pedido da Casa Branca também incluía 14 mil milhões de dólares para a segurança das fronteiras.

Quinta-feiraA SpaceXestá a planear uma dupla jornada bicoastal a 28 de dezembro. A empresa de foguetões reutilizáveis de Elon Musk espera lançar em órbita o avião espacial robótico X-37B do exército americano a bordo do seu foguetão Falcon Heavy. A janela de lançamento de quatro horas no Centro Espacial Kennedy da NASA, na Florida, abre às 19h00 ET. Algumas horas mais tarde, na Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, a SpaceX planeia lançar 21 satélites Starlink para a órbita terrestre baixa a bordo de um foguetão Falcon 9. A descolagem está prevista para as 21:09 PT.

One Thing: Missed in 2023Nopodcast One Thing desta semana, os correspondentes e repórteres da CNN relembram algumas das histórias pouco cobertas de 2023 e examinam quais temas e tendências podem ser os principais pontos de discussão em 2024. Ouça aqui.

2023: O ano em imagens

CNN Digital's 2023: O ano em imagens é uma galeria de fotografias interactiva que será actualizada semanalmente ao longo de dezembro.(Nota do editor:algumas das imagens são gráficas. Aconselha-se a discrição do utilizador).

O que está a acontecer no entretenimento

TV e streamingO46º Kennedy Center Honors anual irá ao ar na quarta-feira às 21h ET na CBS. Os homenageados de 2023 incluem o comediante e apresentador Billy Crystal, a soprano Renée Fleming, o cantor, compositor e produtor Barry Gibb, a rapper, cantora e atriz Queen Latifah e a cantora Dionne Warwick. Latifah é a primeira mulher rapper a ser homenageada na prestigiada cerimónia.

A nova série de animação em stop-motion "Pokémon Concierge" chega à Netflix na quinta-feira. Ao contrário dos vários jogos de vídeo, filmes e séries de anime, estes Pokémon não estão à procura de uma batalha, mas sim de um pouco de carinho numa estância pacífica.

Nas salas de cinemaO Natalestá a preparar-se para ser um dia de grande movimento nas bilheteiras. O primeiro é "The Color Purple", um musical que reinicia o clássico de 1985, com Halle Bailey, Fantasia Barrino, Taraji P. Henson, H.E.R, Colman Domingo, Phylicia Pearl Mpasi, Corey Hawkins e Danielle Brooks. (O filme é uma produção da Warner Bros. Pictures, que, tal como a CNN, faz parte da Warner Bros. Discovery).

Se o que precisa é de velocidade, "Ferrari", do realizador e produtor Michael Mann, com Adam Driver, nomeado para um Óscar, e Penelope Cruz, vencedora de um Óscar, chega ao grande ecrã. Driver interpreta o lendário construtor automóvel Enzo Ferrari e Cruz a sua mulher Laura Garello Ferrari.

Por último, "The Boys in the Boat" é a história dos anos 30 da equipa de remo da Universidade de Washington, desde o seu início na era da Depressão até à conquista do ouro nos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936. O filme tem como protagonista Joel Edgerton e é dirigido por George Clooney. Pense em "Carruagens de Fogo" com remos ...

O que se passa no desporto

Numápice ...Qual é o verdadeiro significado do Natal? O desporto, aparentemente. Não faltarão jogos para ver na segunda-feira a partir do meio-dia.

Na NFL, os Las Vegas Raiders defrontam os Kansas City Chiefs, seguindo-se os New York Giants e os Philadelphia Eagles, e os Baltimore Ravens e os San Francisco 49ers. Por falar nos Ravens(nunca mais?), eles são a única equipa da AFC que já garantiu o seu lugar nos playoffs. Na NFC, o San Francisco 49ers, o Dallas Cowboys e o Philadelphia Eagles já garantiram a sua presença na pós-temporada.

O basquetebol é outra tradição natalícia com cinco jogos no calendário da NBA: Milwaukee Bucks vs. New York Knicks, Golden State Warriors vs. Denver Nuggets, Boston Celtics vs. Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers vs. Miami Heat e Dallas Mavericks vs. Phoenix Suns.

E estamos a meio da época das taças de futebol universitário, com vários jogos diários, de terça-feira a sábado.

Para saber mais sobre os seus desportos favoritos, visite a CNN Sports e oBleacher Report, que - tal como a CNN - é propriedade da Warner Bros. Discovery.

Hora do questionário!

Faça o Quiz de Férias da CNN! Fique a par de tradições divertidas e fascinantes de todo o mundo. Como é que se vai sair?

Joga comigo ...

"Have Yourself a Merry Little Christmas "O quê? Estava à espera de Wham! ou Mariah Carey?(Clique aqui para ver)

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com