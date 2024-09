Com base nas descobertas da Ifo, há uma diminuição notável no espaço de escritório nas empresas alemãs devido ao trabalho remoto.

Empresas alemãs, segundo um estudo do Ifo, estão reduzindo seus espaços de escritório devido ao aumento da confiança no trabalho remoto. "Aproximadamente 6,2% das empresas já reduziram seu espaço de escritório, e outras 8,3% pretendem fazê-lo nos próximos cinco anos", afirmou o analista do Ifo, Simon Krause. São principalmente as empresas que ocupam uma grande parte do espaço de escritório que agora estão reduzindo.

As maiores corporações e prestadores de serviços dominam o consumo de espaço de escritório na Alemanha, de acordo com os dados. Cerca de 25% das empresas desses setores já reduziram ou pretendem reduzir sua pegada. "Com base em nossas descobertas, esperamos uma queda de longo prazo na demanda por espaço de escritório de cerca de 12% devido ao trabalho remoto", explicou Krause.

"Apesar de algumas empresas pressionarem pelo retorno aos escritórios tradicionais, o trabalho remoto se tornou uma prática comum", observou Krause. A porcentagem de trabalho remoto permaneceu relativamente constante nos últimos dois anos: cerca de 25% dos funcionários trabalham remotamente pelo menos ocasionalmente, e cerca de um terço das empresas oferece essa opção.

O impacto no espaço de escritório está apenas começando a se materializar devido à natureza de longo prazo dos contratos de aluguel, de acordo com o instituto de Munique. Esse mudança representa outro desafio para o setor imobiliário.

O instituto de Munique destacou que o impacto no espaço de escritório está apenas começando devido aos contratos de aluguel de longo prazo, já que muitas grandes corporações e prestadores de serviços, que são grandes consumidores de espaço de escritório, estão reduzindo sua pegada.

