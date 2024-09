Cinco pessoas ficaram feridas após uma explosão relatada em um tribunal na Califórnia.

Uma pessoa de interesse foi detida e está sendo interrogada, enquanto a situação permanece tumultuada após a explosão, supostamente causada por um dispositivo explosivo caseiro, declarou Raquel Zick, porta-voz do escritório do xerife do condado de Santa Barbara, por meio de uma transmissão online.

Cinco indivíduos estão recebendo atendimento médico no Hospital Regional Marian, de acordo com o comunicador do hospital, Sandy Doucette.

"Entre eles, três mantêm condições estáveis, enquanto os outros dois estão em um estado mais otimista. Estamos priorizando o bem-estar deles e fornecendo tratamento e apoio de primeira linha", ela comunicou à CNN.

Informações preliminares sobre o ocorrido não estavam imediatamente disponíveis, e um motivo ainda não foi identificado.

Zick sugeriu que os caminhos adjacentes ao tribunal sejam evitados e isolados, pedindo ao público que mantenha distância da área.

Além do Tribunal Superior do Condado de Santa Barbara, localizado em Santa Maria, centros urbanos como a Prefeitura de Santa Maria, a biblioteca e vários escritórios governamentais locais anunciaram fechamento temporário, com o porta-voz da cidade, Mark van de Kamp, explicando a razão como uma investigação "sobre uma explosão envolvendo uma bomba".

Santa Maria fica na Costa Central da Califórnia, a cerca de 160 milhas ao norte de Los Angeles.

O Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, responsável pela segurança do tribunal em todo o condado de L.A., anunciou sua prontidão para uma vigilância reforçada e patrulhas aumentadas nos e ao redor dos tribunais por meio de uma mensagem nas redes sociais, expressando, no entanto, sua consciência de não haver ameaças atuais.

