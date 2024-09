Cinco menores detidos na Inglaterra após agressão letal

Após um violento ataque a um idoso na Inglaterra, a polícia prendeu cinco menores, com idades entre 12 e 14 anos, suspeitos de homicídio. Atualmente, estas três meninas e dois meninos estão sendo interrogados, segundo informações vazadas pela Polícia de Leicestershire.

O homem de 80 anos sofreu ferimentos graves durante uma briga com um grupo de jovens no Parque da Cidade de Braunstone, em Leicester, na noite de domingo. Ele acabou falecendo em decorrência dos ferimentos no hospital. Suspeita-se que os jovens envolvidos fugiram do local antes da chegada dos serviços de emergência.

A polícia não compartilhou mais informações e pediu ao público que forneça qualquer testemunho relevante. "Nossos oficiais estão investigando vigorosamente as circunstâncias deste incidente", disse a Inspetora-chefe Emma Matts. "Já prendemos várias pessoas enquanto tentamos entender o que aconteceu". Na Inglaterra, crianças com dez anos ou mais podem ser responsabilizadas por condutas criminosas.

Os cinco menores estão sendo questionados sobre seu envolvimento no ataque ao idoso no Parque da Cidade de Braunstone. Apesar da gravidade do ataque, é importante lembrar que estas pessoas ainda são menores e seus futuros podem ser significativamente impactados pelo resultado da investigação.

