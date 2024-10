Cinco cidadãos chineses acusados de esconder a sua excursão à meia-noite para uma instalação militar em Michigan.

Cinco indivíduos, atualmente matriculados na Universidade de Michigan, não foram indiciados pelos incidentes em Camp Grayling em agosto de 2023. Em vez disso, eles são acusados de ter enganado os investigadores sobre a viagem e planejado apagar fotos de seus dispositivos, como afirmado em uma queixa criminal apresentada ao tribunal federal.

Em um documento apresentado à corte na terça-feira, o FBI destacou casos de estudantes universitários da China que tiraram fotos de instalações de defesa cruciais dentro dos Estados Unidos.

Não foi revelado nenhum local específico no arquivo sobre o paradeiro dos cinco indivíduos.

Gina Balaya, porta-voz da Promotoria dos Estados Unidos em Detroit, informou na quarta-feira: "Os acusados não estão detidos. Eles serão detidos e acusados desses crimes ao encontrar autoridades dos EUA."

Durante o verão de 2023, os cinco foram abordados à meia-noite perto de um lago por um sargento-mor da Guarda Nacional do Utah. Um deles afirmou: "Somos da mídia" antes de pegar suas coisas e concordar em deixar o local, de acordo com o FBI.

Operativos do FBI descobriram que os homens haviam reservado um quarto em um motel próximo uma semana antes de sua presença em Camp Grayling, localizado a 200 milhas ao norte de Detroit.

Quatro meses depois, um dos homens conversou com oficiais de fronteira no aeroporto de Detroit antes de embarcar em uma viagem para a Coreia do Sul e a China. Ele disse aos investigadores que eles tinham visitado o norte do Michigan para ver estrelas cadentes, de acordo com o FBI.

Uma análise de seu disco rígido externo pelo FBI revelou duas fotos de veículos militares capturados na mesma noite do encontro com o oficial da Guarda Nacional.

Os quatro homens restantes foram questionados em março do ano passado após sua chegada em Chicago por um voo da Islândia. Eles admitiram ter visitado o norte do Michigan em agosto de 2023, mas disseram que foi para ver uma chuva de meteoros.

Eles mencionaram o oficial da Guarda Nacional, mas se referiram a ele apenas como "o soldado", um acampador ou "cara legal", como detalhado na queixa criminal.

Os homens foram notados discutindo a limpeza de fotos de suas câmeras e telefones no WeChat em dezembro de 2023, de acordo com os investigadores.

Todos os cinco estudantes se formaram com sucesso na Universidade de Michigan na primavera de 2023. Eles haviam participado de um programa conjunto entre a universidade e a Universidade Jiao Tong de Xangai, na China.

Dois nacionais chineses que estavam estudando para mestrados na Universidade de Michigan foram presos em 2020 por fotografar ilegalmente locais em uma base aérea naval em Key West, na Flórida.

Os cinco indivíduos, sendo ex-alunos da Universidade de Michigan, estão atualmente evitando acusações em seu país de origem. Ao retornar aos Estados Unidos, eles provavelmente enfrentarão detenção e acusações formais.

Diante de incidentes anteriores, as autoridades dos EUA permanecem vigilantes em relação a estudantes de universidades chinesas que visitam locais militares sensíveis no país.

Leia também: