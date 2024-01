Christie defende a sua candidatura à Casa Branca após críticas de Sununu

"Desde que Chris começou a trabalhar para Nikki Haley e se tornou empregado de Nikki Haley, não é mais o mesmo Chris Sununu", disse Christie, que é amigo de Sununu há mais de uma década, a Anderson Cooper, da CNN, no programa "AC360".

"Chris Sununu foi um dos maiores críticos de Donald Trump neste país", disse ele, acrescentando mais tarde: "Este é um cara que disse que Donald Trump é inadequado. Tudo coisas que o seu candidato não está disposto a dizer" e acusou Sununu de abandonar "os seus princípios para tentar obter algum favor político dentro do seu próprio estado".

Os comentários de Christie surgem numa altura em que os candidatos presidenciais do Partido Republicano tentam distinguir-se nas últimas semanas antes das caucuses de Iowa. No domingo, Sununu, que apoiou a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley nas primárias republicanas, sugeriu que a candidatura do ex-governador de Nova Jersey à Casa Branca havia chegado a um "beco sem saída" e que ele deveria desistir.

Christie disse a Cooper que acha que Sununu escolheu apoiar Haley "com base num conjunto de sondagens naquele momento", perguntando: "Que indicações é que ele tem de que ela quer vencer Donald Trump?"

"Já agora, como é que Chris Sununu defende o que ela disse sobre a Guerra Civil? Não percebo", prosseguiu, criticando o facto de Haley não ter mencionado a escravatura como causa da Guerra Civil numa assembleia municipal de New Hampshire e o esforço subsequente para limpar a sua resposta.

Os representantes de Sununu não quiseram comentar a entrevista. A CNN entrou em contacto com a campanha de Haley para comentar o assunto.

Na terça-feira, Sunnu disse que "Chris atingiu seu limite, se você quiser" e que ele "fala a verdade sobre Trump, mas isso é muito diferente de se traduzir em votos para uma indicação para se tornar presidente dos Estados Unidos".

"Não estou a dizer ao Chris que ele tem de sair, certo?" disse Sununu após um evento de campanha de Haley em Rye, New Hampshire. "Não estou a ligar ao Chris Christie e a dizer que tem mesmo de sair. Acho que ele é suficientemente inteligente para ver o que está escrito na parede e saber que tem aqui uma grande oportunidade não só de apoiar a Nikki, mas de fazer algo realmente importante para o país e para o partido e começar a fazer-nos avançar".

Em sua entrevista com Cooper, Christie também pesou sobre o líder do Partido Republicano, dizendo que acha que a Suprema Corte dos EUA rejeitaria "muito rapidamente" o argumento de Trump de que ele tem imunidade contra processos federais por supostos crimes que cometeu enquanto estava no cargo - uma questão fundamental no processo criminal de subversão eleitoral de 2020 do advogado especial contra o ex-presidente.

Pressionado sobre se ele acredita que o tribunal superior aceitará o caso, Christie disse que acha que os juízes podem "dar as costas da mão" e "dizer para esquecer e seguir as decisões dos tribunais inferiores".

"Não acredito que haja um argumento real", afirmou. "Pensem no aspeto prático da questão. Que um presidente pode literalmente fazer qualquer coisa. E se não for impugnado e destituído por isso, escapa a qualquer tipo de responsabilidade criminal ou civil. Não faz qualquer sentido".

Ebony Davis, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com