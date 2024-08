Choque entre navios filipinos e chineses no Mar do Sul da China

A disputa sobre as reivindicações territoriais entre a China e as Filipinas no Mar da China Meridional ainda está aumentando. No fim de semana, ambas as nações se acusaram mutuamente após uma colisão entre dois navios em uma seção contenciosa do mar movimentado. A guarda costeira chinesa afirmou que um navio filipino deliberadamente colidiu com um navio chinês perto do Recife Sabina. Enquanto isso, a guarda costeira filipina pintou um quadro completamente diferente do incidente.

O Recife Sabina fica dentro da zona econômica exclusiva de 200 milhas náuticas das Filipinas. No entanto, a guarda costeira chinesa acusou a tripulação do navio filipino de navegar ilegalmente na região.

A China instou as Filipinas a recuar imediatamente. A guarda costeira chinesa prometeu implementar todas as medidas necessárias "para proteger firmemente a soberania territorial e os direitos e interesses marítimos da nação". Por outro lado, a guarda costeira filipina alegou que o lado chinês ignorou as regulamentações marítimas para evitar uma colisão e executou manobras arriscadas, resultando em danos à propriedade. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Incidentes semelhantes quase se tornaram rotina na área mais ampla em torno das altamente contestadas Ilhas Spratly. O governo chinês reivindica quase todo o Mar da China Meridional - incluindo áreas também reivindicadas pelas Filipinas, Brunei, Malásia, Taiwan e Vietnã. Em 2016, um tribunal arbitral internacional decidiu que as reivindicações da China não tinham base legal. No entanto, a administração de Pequim não reconhece essa decisão.

A República Popular da China construiu sete ilhas artificiais no Mar da China Meridional. Algumas dessas ilhas apresentam radar, aeroportos e mísseis superfície-ar. O mar, que transporta mercadorias com um valor aproximado de $3 trilhões anualmente, é significativo para o transporte marítimo internacional. Além disso, reservas suspeitas de petróleo e gás e áreas de pesca renomadas podem ser encontradas em determinadas partes do mar.

A acusação da guarda costeira chinesa de navegação ilegal pelo navio filipino pode ter alimentado o sentimento de culpa da guarda costeira filipina em relação ao incidente. Independentemente do jogo de culpas, ambas as nações devem buscar evitar uma maior escalada e manter a paz no Mar da China Meridional para evitar potenciais consequências ambientais e humanitárias.

