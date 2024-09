China e Brasil expressam preocupação com ameaça russa de usar armas nucleares

A Finlândia anuncia a formação de um centro de comando da NATO em Mikkeli, a menos de 200 quilômetros da fronteira russa. Quase um ano e meio após se juntar à aliança, a Finlândia envia um "sinal à Rússia de que somos um membro integral da NATO e que a NATO tem um papel significativo na defesa finlandesa", diz o Ministro da Defesa Antti Häkkänen. A nova sede da Europa do Norte para as forças terrestres da aliança será construída em Mikkeli, com numerosos funcionários de vários países para serem estacionados lá. Häkkänen acrescenta que a sede do Exército Finlandês já está localizada em Mikkeli.

19:06 Vídeo de Pokrovsk: "Vocês transformaram esta cidade em uma cidade fantasma"

A cidade de Pokrovsk, na região de Donetsk, vem sendo atacada pelas forças armadas russas há semanas. A maioria dos residentes já evacuou a área. As forças ucranianas permanecem, já que linhas ferroviárias estratégicas passam pela cidade.

18:32 Autoridades alemãs fecham serviço de streaming de TV russa ilegal

Despite the EU ban, a couple from Karlsruhe offered various sanctioned Russian TV channels through the internet, reports the customs office. The suspects are a 37-year-old German man and his 42-year-old Ukrainian wife. The couple is accused of providing various sanctioned Russian TV channels. They are believed to have earned around 120,000 euros through the streaming service. The couple is currently on the run, and a conviction could result in a prison sentence of at least one year.

China, Brasil e outros países pedem para não usar ou ameaçar armas nucleares contra a Ucrânia

"We call for the abandonment of the use or threat of weapons of mass destruction, particularly nuclear, chemical, and biological weapons," a joint statement reads. Twelve nations express their "deep concern" about the risk of "escalation" in Ukraine: "Civilian infrastructure, including peaceful nuclear facilities and other energy facilities, should not be the target of military operations." The appeal comes after Russian President Vladimir Putin's threats this week. He declared that Russia could employ nuclear weapons in the event of severe air attacks on Russian territory and that any attack supported by a nuclear power could be considered a "joint" aggression. Zelenskyy had also claimed that Russia was planning to attack Ukrainian nuclear reactors.

18:51 Trump expressa esperança de acabar com a guerra após encontro com Zelensky

Após um encontro entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o candidato à presidência dos EUA Donald Trump em Nova York, o republicano oferece uma perspectiva cautelosamente otimista sobre o fim do conflito. "É um quebra-cabeça complexo", diz ele, "mas nós vamos resolver." Trump reafirma sua posição bem conhecida de que tem uma solução para o conflito na Ucrânia. O ex-presidente é um forte crítico da ajuda bilionária dos EUA a Kyiv e poderia mudar completamente a política dos EUA em relação à Ucrânia se reeleito. Trump já pressionou a liderança em Kyiv para assinar um acordo com a Rússia e criticou pesadamente Zelensky. Antes do encontro de hoje, Trump disse sobre sua relação com Zelensky: "Temos uma boa relação, e como vocês sabem, também tenho uma boa relação com o presidente Putin." Zelensky respondeu, surpreso, que esperava que sua relação fosse a mais forte.

17:56 Mais refugiados ucranianos na Alemanha encontram emprego

A busca por emprego de refugiados ucranianos na Alemanha está se tornando cada vez mais bem-sucedida. Em setembro, 8.500 ucranianos encontraram emprego, começaram um aprendizado ou se tornaram autônomos, de acordo com o Ministro do Trabalho Hubertus Heil (SPD). Isso é mais do que o dobro do número de setembro de 2023: "Esses números mostram que o estímulo ao emprego está claramente funcionando", diz Heil. O "estímulo ao emprego" permite que os refugiados sejam colocados em empregos após a conclusão de um curso de integração e a aquisição de habilidades básicas em alemão. Até julho de 2024, cerca de 266.000 dos aproximadamente 700.000 refugiados ucranianos na Alemanha estavam empregados; 213.000 deles estavam sujeitos a contribuições para a seguridade social, e 53.000 estavam em empregos menores. No entanto, ainda há desafios com o reconhecimento de qualificações profissionais estrangeiras, de acordo com a Agência Federal de Emprego.

17:20 Forças russas afirmam capturar cidades em Donbass

O Exército russo está fazendo progressos nas linhas de frente no leste da Ucrânia e relatou ter tomado duas localidades adicionais na região industrial de Donbass. As aldeias de Marynivka e a cidade de Ukrajinka foram ocupadas, de acordo com o Ministério da Defesa russo. Não há confirmação do comando militar ucraniano. O relatório da equipe geral ucraniana para a sexta-feira de manhã descreve Marynivka como contestada. A situação está mais clara com Ukrajinka, que foi marcada como controlada pelos russos pelos observadores militares ucranianos há dias. Ambos os locais estão na região de Donetsk nas linhas de frente entre as cidades maiores de Pokrovsk, Kurakhove e Vuhledar. As tropas russas ganharam terreno nesta área nos últimos meses. Os defensores estão sentindo a pressão com tropas e suprimentos insuficientes.

16:43 Zelensky Se Reune com Trump em Nova Iorque: "Objetivo Compartilhado"Durante sua viagem aos Estados Unidos, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se encontra com o candidato à presidência republicano Donald Trump para uma conversa em Nova Iorque. "Compartilhamos a crença de que o conflito na Ucrânia precisa terminar", diz Zelensky antes do encontro. Zelensky e o ex-presidente interagem na Trump Tower em Manhattan. Trump é um crítico conhecido da ajuda bilionária dos Estados Unidos à Ucrânia e aconselha a liderança em Kyiv a negociar um acordo com a Rússia. Críticos acusam o ex-presidente de ceder essencialmente à Ucrânia, adotando a posição do presidente russo Vladimir Putin. Eles se encontraram pela última vez há cerca de cinco anos. Zelensky já havia discutido assuntos com o presidente dos EUA Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris em Washington na quinta-feira.

16:02 Kyiv Obrigada a Aumentar Impostos de Guerra para CidadãosO ministro das Finanças da Ucrânia, Serhiy Marchenko, descreve os aumentos de impostos em discussão no parlamento como uma "medida obrigatória". Kyiv considera aumentar um imposto de guerra de 1,5 para 5 por cento. Este ano, isso deve gerar aproximadamente 1,2 bilhão de euros, e no próximo ano, cerca de 3 bilhões de euros. "Esta decisão terá impacto na economia, mas todas as outras opções alternativas estão praticamente esgotadas", explica o ministro. A receita de novos títulos domésticos só seria suficiente para honrar as dívidas de títulos existentes. A ajuda financeira estrangeira está se tornando menos segura. No primeiro trimestre, a Ucrânia obteve apenas cerca de 10 por cento da ajuda estrangeira necessária. A obstrução republicana no Congresso dos EUA atrasou sua prestação. Apesar disso, Kyiv ainda espera receber mais de 34,5 bilhões de euros do exterior no próximo ano. "No entanto, isso não implica que esses pagamentos serão estáveis", alerta Marchenko.

15:24 Noruega Cancela Asilo Automático para Refugiados UcranianosA Noruega não concederá mais asilo automático a refugiados da Ucrânia. O governo de Oslo afirma que agora decidirá caso a caso para ucranianos que vêm da parte ocidental do país. A parte ocidental da Ucrânia, que fica longe das linhas de frente, é considerada geralmente segura pelas autoridades norueguesas. Após a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, as autoridades norueguesas concederam refúgio coletivo aos refugiados ucranianos e lhes concederam automaticamente asilo. Desde então, o país de 5,6 milhões de habitantes recebeu cerca de 85.000 ucranianos, mais do que qualquer outro país nórdico, segundo o governo de Oslo.

14:51 Exército Russo se Prepara para Novo AlistamentoDe acordo com a inteligência militar britânica, a próxima data de alistamento na Rússia é 1º de outubro. Todos os russos aptos para o combate com menos de 30 anos devem servir um ano no exército. Até agora, os recrutas não estiveram lutando na Ucrânia, mas foram enviados para a região russa de Kursk, de onde as unidades ucranianas devem ser expulsas. Relatos sugerem que algumas famílias russas reclamaram que seus filhos tiveram que lutar com menos de quatro meses de treinamento. De acordo com a lei russa, os recrutas só podem ser enviados para uma zona de conflito após quatro meses de treinamento e especialização.

14:22 Ramstein Sediá Reunião com Biden pelo Apoio à UcrâniaO encontro de nações que apoiam a Ucrânia durante a visita do presidente dos EUA Joe Biden à Alemanha ocorrerá em 12 de outubro na base da Força Aérea dos EUA em Ramstein, na Renânia-Palatinado. Isso foi anunciado pelo porta-voz do governo, Steffen Hebestreit. De acordo com ele, a Alemanha planeja sediar a reunião do chamado Grupo de Contato para a Defesa da Ucrânia junto com os EUA. "Neste formato, mais de 50 estados se reúnem para coordenar o apoio à Ucrânia", diz Hebestreit. Não está claro se o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy estará presente pessoalmente.

13:56 Lituânia Planeja Adquirir Tanques Leopard 2 para Nova DivisãoA Lituânia planeja adquirir tanques Leopard 2 para uma nova divisão de seu exército. O contrato para isso pode ser finalizado em novembro, após a decisão final do Conselho de Segurança Nacional, diz o ministro da Defesa Laurynas Kasciunas. Ele não especifica o número de unidades ou qual variante do tanque, produzido na Alemanha, está envolvida. A Lituânia, membro da NATO e da UE, faz fronteira com o enclave russo de Kaliningrad e com o aliado da Rússia, a Bielorrússia. A guerra na Ucrânia é vista como uma ameaça direta à segurança nacional na Lituânia. Como resultado, o governo em Vilnius está armando pesadamente seu exército. Entre outras coisas, uma nova divisão militar deve ser estabelecida, que também incluirá um batalhão de tanques. No futuro, uma brigada mecanizada das Forças Armadas alemãs deve ser permanentemente estacionada na Lituânia.

13:20 Discord Pode Ser Totalmente Bloqueado na RússiaO plataforma de comunicação Discord pode ser completamente bloqueada na Rússia em breve. Isso é relatado pelo jornal russo "Kommersant" e se baseia em uma fonte da indústria de jogos familiarizada com a situação. A autoridade russa de supervisão de mídia está considerando esse passo devido a supostas violações da lei russa, segundo o jornal. Não são mencionadas acusações específicas no relatório do jornal. Já no início do mês, os usuários russos relataram dificuldades com o Discord. De acordo com o "Moscow Times", entre 29 e 40 milhões de pessoas na Rússia usam ativamente o Discord. A plataforma é especialmente popular entre gamers, estudantes e traders de criptomoedas.

13:04 Sem Aprovação para Armas de Alcance Longo: "Biden Advertido por Serviços de Inteligência Antes da Decisão"O presidente Biden prometeu outro pacote de ajuda bilionária à Ucrânia.

12:36 Americano acusado de "atividades mercenárias" na RússiaSegundo a agência de notícias do estado RIA Novosti, um americano foi acusado de "atividades mercenárias" na Rússia desde a última sexta-feira. O homem de 72 anos é acusado de ter "lutado como mercenário do lado da Ucrânia no conflito armado", de acordo com a agência. O indivíduo acusado é identificado como o cidadão americano Stefan Hubbard, do estado de Michigan. Ele reside na Ucrânia desde 2014. O relatório não especifica quando ou onde o americano foi detido. A RIA Novosti afirma que o americano foi escoltado para o tribunal em Moscou pela polícia militar.

12:01 Mísseis russos atingem estação de polícia em Kryvyj RihRelatos dos regiões sul e central da Ucrânia sugerem novos ataques russos. Um míssil atingiu uma estação de polícia em Kryvyj Rih nesta manhã, de acordo com as autoridades locais. Os restos de uma mulher foram encontrados sob os escombros, e pelo menos cinco outras pessoas ficaram feridas. Os serviços de emergência ainda estão trabalhando para localizar sobreviventes. Edifícios residenciais também foram afetados. A Promotoria Regional de Dnipropetrovsk publicou fotografias dos ataques de mísseis em Kryvyj Rih.

De acordo com relatórios ucranianos, houve outro ataque de míssil na cidade de Dnipro na noite passada, causando danos a uma instalação industrial. Pelo menos oito pessoas sofreram ferimentos em bombardeios aéreos russos na região de Kherson, de acordo com as autoridades locais.

11:27 Possível intrusão de espaço aéreo da NATO por drone russoUm drone russo pode ter entrado brevemente no espaço aéreo romeno durante a noite, de acordo com o Ministério da Defesa da Romênia. O drone "por um período muito curto, menos de três minutos", teria cruzado o espaço aéreo romeno na área da fronteira. O drone teria sido envolvido em um ataque à cidade ucraniana de Izmail no sul. As autoridades ucranianas afirmam que Izmail foi alvo de um ataque de drone na manhã de sexta-feira, resultando na morte de três pessoas e vários feridos. A força aérea ucraniana afirma ter abatido 24 dos 32 drones de ataque russos durante a noite.

10:57 Entrega de bombas guiadas à Ucrânia pelos EUAO presidente Zelensky viaja aos EUA para apresentar seu "plano de vitória" e solicitar mais ajuda militar. Biden selou um pacote de armas para a Ucrânia valued em quase US$ 8 bilhões. Em comparação com as entregas anteriores, "isso é uma parte significativa", diz o repórter da ntv Gordian Fritz.

10:20 Agências de inteligência dos EUA esperam retaliação severa se a Ucrânia usar mísseis de longo alcanceAs agências de inteligência dos EUA esperam repercussões significativas se a Ucrânia utilizar mísseis ocidentais de longo alcance para atingir alvos profundamente dentro da Rússia, de acordo com um relatório do "New York Times", citando uma avaliação de inteligência não revelada. A aprovação para isso pelo Ocidente pode resultar em severas represálias, incluindo possíveis ataques mortais a instalações de apoio militar dos EUA e europeus. As agências também consideram operações de inteligência sigilosas como uma possível resposta da Rússia. O "New York Times" relata que as agências de inteligência dos EUA acreditam que a Ucrânia não possui mísseis de longo alcance suficientes para alterar significativamente o curso do conflito. A decisão do presidente Biden é relatada como desafiadora devido ao resultado incerto e ao alto risco envolvido.

09:57 Munz sobre nova ameaça de Putin: Exportação de recursos "não vai machucar muito o Ocidente"A Rússia ameaça os EUA com consequências se permitir o uso de armas de longo alcance contra alvos russos. O presidente Putin está considerando restrições de exportação em recursos estratégicos, incluindo urânio, como retaliação contra o Ocidente. O repórter da ntv Munz explica o contexto e as implicações.

08:40 Marinha ucraniana intrigada com estrutura russa perto da Ponte da CrimeiaUma estrutura russa não identificada perto da Ponte da Crimeia está intrigando a Marinha ucraniana. A estrutura está em construção, de acordo com o porta-voz da Marinha ucraniana, Dmytro Pletenchuk, como relatado pelo "The Kyiv Independent" na TV ucraniana. Sua função é desconhecida. "Pode ser uma instalação defensiva, pode ser outra passagem, mas ainda é cedo para tirar conclusões", afirmou Pletenchuk. Ele não acredita que os russos a concluirão devido às más condições climáticas. "Eles continuam tentando colocar algo novo no Estreito de Kerch para construir diversas estruturas hidrotécnicas ou barreiras, mas após cada tempestade, elas acabam na praia." A ponte conecta a Rússia à península da Crimeia, anexada pela Rússia.

08:08 Cidade ucraniana na fronteira com a Romênia sob ataque, vários feridosA cidade de Ismajil, no sul da Ucrânia, foi atacada. Três pessoas morreram em um ataque de drone russo nesta manhã, de acordo com o governador da Oblast de Odessa, Oleh Kiper. Todos os vítimas eram idosos, incluindo uma mulher com mais de 90 anos. Onze outras pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas. Kiper também relatou edifícios e veículos danificados, além de vários incêndios. A cidade de Ismajil fica na fronteira com a Romênia, com a foz norte do rio Danúbio formando a fronteira. [Leia mais aqui.]

07:09 Baerbock: Sem armas, hospitais e crianças ficariam vulneráveisA Chanceler Alemã Baerbock justifica o envio de armas para a Ucrânia e alerta contra a redução do apoio a Kyiv. Ela afirma que a ideia de que não haveria conflito ou mortes na Ucrânia sem armas defensivas é puramente fictícia. "Se a Rússia parar sua agressão, a guerra termina. Se a Ucrânia parar de se defender, é o fim da Ucrânia", declara durante a Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque na quinta-feira. O presidente russo Putin, em resposta a um convite para uma conferência de paz em junho, retaliou com o bombardeio de um hospital infantil. Enquanto Putin não estiver disposto a negociar, a interrupção da ajuda significaria "que os hospitais da Ucrânia e suas crianças ficariam vulneráveis. Significaria mais crimes de guerra, potencialmente até em outros países". Baerbock destaca que a Rússia violou repetidamente a inviolabilidade das fronteiras dos Estados Bálticos e da Polônia.

06:45 Eslovênia: Armas de longo alcance para Kyiv não devem ser descartadasO governo esloveno alerta contra decisões precipitadas sobre o uso de armas ocidentais de longo alcance no território russo devido à dúvida alemã e à resistência dos EUA. O primeiro-ministro Robert Golob afirma: "Não é sábio dizer que algo é fora de questão antes de discutir". Ele acredita que todas as opções devem ser consideradas neste estágio e a mais adequada escolhida para a situação atual.

06:11 Baerbock pede ao Irã que pare de apoiar a guerra da RússiaA Chanceler Alemã Annalena Baerbock pede ao Irã que pare de apoiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia e proíba o envio de mísseis balísticos e drones. O Ministério das Relações Exteriores alemão anunciou isso na plataforma X. Baerbock discutiu esse assunto com seu colega iraniano Abbas Araktschi na Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque.

06:01 Trump planeja se encontrar com ZelenskyO ex-presidente dos EUA Trump planeja se encontrar com o presidente ucraniano Zelensky na sexta-feira em Nova Iorque. O encontro ocorrerá na Trump Tower em Manhattan, de acordo com Trump. Zelensky permanecerá nos EUA além de sua reunião de quinta-feira com o presidente Joe Biden para se encontrar com Trump. Antes de sua visita aos EUA, Zelensky havia expressado seu desejo de se encontrar com Trump, Biden e a vice-presidente Kamala Harris para apresentar seu "plano de vitória" para pôr fim à guerra na Ucrânia.

04:25 Harris Promete Apoio a Zelensky e Alertas Contra um Oponente Não Identificado

A candidata à presidência democrata Harris promete apoio ao presidente ucraniano Zelensky e alerta contra a vitória de um oponente não identificado. "Meu apoio ao povo da Ucrânia é inabalável. (...) Eu continuarei a apoiar a Ucrânia e trabalharei para garantir que a Ucrânia vença nesse conflito e viva em segurança e prosperidade", diz durante a visita de Zelensky a Washington. Ela expressa preocupação de que a guerra não possa ser concluída sem a participação da Ucrânia. No entanto, há alguns nos EUA que buscam impor um fim à guerra, forçando a Ucrânia a ceder grandes porções de seu território, aceitar a neutralidade e abrir mão das garantias de segurança de outros países. Essas propostas são semelhantes às do líder do Kremlin, Putin, ela argumenta, e constituem um convite à rendição.

02:08 Ucrânia Relata Bombardeios a Oeste de Kherson

As forças russas atacaram repetidamente o assentamento de Tomyna Balka a oeste da cidade ucraniana de Kherson controlada pelo governo, segundo o governador regional Prokrudin. Uma mulher morreu e outra pessoa ficou ferida, como foi relatado no Telegram.

00:55 Reino Unido Enviará Mais Sistemas de Artilharia Autopropelidos para a Ucrânia

O Reino Unido enviará outra remessa de sistemas de artilharia autopropelidos AS90 para as forças de defesa da Ucrânia. Já foram entregues 10 desses sistemas à Ucrânia, com mais seis esperados nas próximas semanas, como anunciou o Ministério da Defesa britânico.

23:33 ONU Lutando para Prover Ajuda aos Ucranianos no Inverno

A ONU reconhece que não possui fundos suficientes para apoiar os ucranianos neste inverno. "Organizações como a nossa estão significativamente subfinanciadas nesta época do ano", diz Karolina Lindholm Billing, representante da UNHCR na Ucrânia. A UNHCR atualmente possui apenas 47% dos fundos necessários para apoiar os milhões deslocados ou afetados pela guerra na Ucrânia. No ano passado, a UNHCR estava com 70% do financiamento.

22:13 Biden: EUA Aumentarão Ajuda à Ucrânia

O presidente Joe Biden promete intensificar a ajuda dos EUA à Ucrânia durante o restante de seu mandato. Ele acredita que isso fortalecerá a posição da Ucrânia nas negociações. O mandato de Biden termina em janeiro. Ele pode ser sucedido por sua vice-presidente, Kamala Harris, ou pelo presidente republicano Donald Trump, que provavelmente reduzirá significativamente a envolvimento dos EUA com a Ucrânia.

21:34 Ucrânia: Rússia se Preparando para Aumentar Ataques na Região de Saporizhzhia

De acordo com informações de fontes ucranianas, as forças russas estão prevendo um aumento dos ataques na região de Saporizhzhia em breve. "Há uma mudança em direção ao aumento do conflito no setor da zona de combate dentro da região de Saporizhzhia", diz um representante das tropas deployadas no sul da Ucrânia em transmissão nacional. "Nos últimos 24 horas, testemunhamos cinco ataques [russos], e é provável que esse número aumente, já que nossos dados sugerem que o adversário está concentrando grupos de ataque nas proximidades de Pryiutne". Além disso, o porta-voz menciona a chegada de veículos blindados leves do lado russo. "Isso indica sua preparação para operações ofensivas."

21:00 Biden e Zelensky em Reunião: Rússia Não Tomará a Frente

No início de sua reunião em Washington, o presidente Joe Biden comprometeu o apoio inabalável dos EUA ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. "A Ucrânia prevalecerá sobre a Rússia, não o contrário", declarou Biden ao receber Zelensky na Sala Oval da Casa Branca. "E estaremos ao seu lado a cada passo do caminho."

