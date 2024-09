China convida figuras políticas africanas para o Fórum China-África

China Recebe Líderes Africanos com Grande Solenidade: Na segunda-feira, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, estava entre os líderes africanos que receberam uma recepção extravagante antes do Fórum China-África, que a China considera o maior evento diplomático do país desde o surto de COVID-19. Mais de uma dúzia de líderes africanos está prevista para participar na cimeira que se realiza na quarta-feira. Já estavam em vigor medidas de segurança rigorosas em Pequim na segunda-feira.

Bandeiras enfeitavam as ruas da cidade, proclamando que "África e China estão selando um futuro mais brilhante juntas". A China é a segunda maior economia global e o principal parceiro comercial da África, com o volume bilateral de comércio a atingir quase $152 bilhões no primeiro semestre do ano.

O fórum visa reforçar o controlo económico e influência da China na África. A República Popular tem investido extensivamente em projectos económicos no continente, enviando um grande número de trabalhadores chineses para executar projectos mega que visam melhorar os recursos dos países anfitriões, como cobre e ouro. A iniciativa Cinturão e Rota da China levou à construção de portos, ferrovias, aeroportos e parques industriais na África. No entanto, a iniciativa enfrenta críticas internacionalmente por empurrar nações mais fracas para a dívida e dependência da China.

De acordo com uma investigação realizada pela Universidade de Boston, os empréstimos da China aos países africanos atingiram um pico de cinco anos de $4,2 bilhões no ano passado, com Angola, Etiópia, Egito, Nigéria e Quénia a serem os principais tomadores de empréstimos. No entanto, a quantia de empréstimos caiu significativamente em relação ao pico de 2016 de cerca de $27 bilhões. Os especialistas acreditam que a liderança da China está cada vez mais preocupada com os investimentos substanciais no estrangeiro devido à fragilidade da sua economia doméstica. Ramaphosa foi um dos primeiros convidados para a cimeira a aterrar em Pequim e manteve uma reunião com o presidente chinês, Xi Jinping, na segunda-feira. A oficina de Ramaphosa revelou que o chefe de Estado tenciona concluir vários acordos durante a sua estadia de quatro dias para fortalecer a cooperação económica e acordo de cooperação técnica.

Na segunda-feira, Xi também manteve uma reunião bilateral com o presidente da República Democrática do Congo, Felix Tshisekedi. A China tem grandes interesses nas explorações mineiras de terras raras e outros minerais no país da África central. No entanto, surgiram preocupações de segurança nos locais dos projectos, com pelo menos quatro trabalhadores chineses a serem mortos em julho. O Fórum de Cooperação China-África realiza-se esta quarta-feira no meio de uma luta pelo poder cada vez mais acirrada entre a China e os EUA pela influência e poder económico na África. Washington alerta repetidamente para os impactos prejudiciais da crescente presença da Beijing. Em 2022, a Casa Branca afirmou que a China "está a perseguir os seus próprios interesses económicos e geopolíticos enquanto erosiona a transparência e a abertura".

