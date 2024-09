China afirma: "Não estamos envolvidos no conflito da Ucrânia"

Conselho de Segurança da ONU Instado a Intensificar Esforços de Negociações pela Paz na Ucrânia pelo Wang YiO ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, instou o Conselho de Segurança da ONU a intensificar os esforços para negociações de paz em relação à Ucrânia. Ele enfatizou a importância de aderir a três princípios: evitar qualquer expansão da zona de conflito, evitar qualquer escalada de hostilidades e evitar qualquer provocação de qualquer parte. Wang fez essas declarações durante uma reunião de alto nível do Conselho de Segurança da ONU, que também foi attended by Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy. Wang enfatizou a neutralidade da China na situação, afirmando que a China não é responsável pela crise na Ucrânia e não participa dela. A comunidade internacional frequentemente acusa a China de apoiar a guerra na Ucrânia por meio de envio significativo de armas para a Rússia.

23:09 Zelenskyy ao Conselho de Segurança: "Guerra Não Pode Desaparecer Instantaneamente"O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy expressou dúvidas sérias sobre a possibilidade de negociar com a Rússia para pôr fim ao conflito em andamento em seu país. Zelenskyy descreveu as ações da Rússia como um crime internacional durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York, olhando diretamente para o presidente russo Vladimir Putin. "Consequentemente, esta guerra não pode simplesmente desaparecer. Portanto, esta guerra não pode ser acalmada por conversas", afirmou Zelenskyy. Ele continuou defendendo medidas.

22:00 Trump sobre a Guerra na Ucrânia: "Devemos Sair"O ex-presidente dos EUA Donald Trump sugeriu que os EUA deveriam se retirar da guerra na Ucrânia. Trump reclamou que o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris, que concorreram contra ele nas eleições, arrastaram os EUA para o conflito. "Agora eles não conseguem nos tirar. Eles não conseguem fazer isso." Somente sob seu governo, segundo Trump, os EUA poderiam se retirar do conflito: "Eu cuidarei disso. Eu negociarei, eu tirarei nós. Devemos sair."

21:30 Estados Unidos Fornece Nova Ajuda Militar à UcrâniaFontes relataram que os EUA estão enviando nova ajuda militar à Ucrânia no valor de aproximadamente US$ 375 milhões. O pacote inclui munições de cluster de alcance médio, mísseis múltiplos, artilharia e veículos blindados, segundo fontes do governo dos EUA. Um anúncio dessa ajuda é esperado no dia seguinte. Este novo pacote é um dos maiores recentemente aprovados. As armas estão sendo retiradas dos estoques militares dos EUA para entregá-las à Ucrânia mais rapidamente. Desde o início da invasão russa em 2022, os EUA forneceram à Ucrânia mais de US$ 56,2 bilhões em ajuda militar.

20:54 Ucrânia Recusa Firmemente a Ocupação Temporária de seu TerritórioA Ucrânia rejeita qualquer ideia de aceitar uma ocupação temporária de seu território em busca de uma solução pacífica. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia afirmou que a retirada total do território da Ucrânia dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas é "um dos pontos fundamentais da fórmula de paz do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy". A Rússia ocupa atualmente cerca de um quinto de seu país vizinho e alega pelo menos cinco regiões administrativas na parte sudeste do país, bem como a Península da Crimeia, que foi anexada em 2014.

20:25 Rússia Pode Em breve Recrutar Suspeitos de Crime para Serviço MilitarO parlamento russo aprovou uma lei na terça-feira que permite ao exército recrutar suspeitos de crime para o conflito na Ucrânia. De acordo com a legislação aprovada pela Duma do Estado, até suspeitos não condenados podem se alistar. Se forem agraciados ou feridos em combate, suas acusações serão arquivadas. A legislação ainda precisa da aprovação da câmara alta e da assinatura do presidente Vladimir Putin. Na prática, o exército russo já vem recrutando criminosos para funções de combate. Em troca do serviço na linha de frente, eles são prometidos a libertação. Notavelmente, o grupo mercenário Wagner também recrutou lutadores dessa maneira.

19:43 Austrália Pode Fornecer à Ucrânia 59 Tanques Abrams M1A1 aposentadosDe acordo com relatórios da mídia, os soldados ucranianos podem receber em breve 59 tanques Abrams M1A1 aposentados da Austrália fabricados nos EUA para combater as forças russas invasoras. O governo australiano está colaborando com a administração Biden para enviar os tanques para o campo de batalha. Notavelmente, a comunidade ucraniana na Austrália defendeu essa medida depois de descobrir que equipamentos militares australianos surplus estavam sendo vendidos em leilões on-line para colecionadores.

18:50 Dois Adolescentes Russos Presos por Allegadamente Botar Fogo em Helicóptero MilitarEm Sibéria, dois adolescentes russos foram presos por alegadamente botar fogo em um helicóptero militar. O tribunal de Omsk ordenou a detenção por dois meses para os adolescentes de 16 anos, que são acusados de "terrorismo". Se condenados, eles podem pegar até 20 anos de prisão. De acordo com um canal do Telegram próximo às autoridades, os estudantes infiltraram-se em uma base militar no sábado e jogaram uma cockt

17:40 Presidente do Irã Peseschkian Visitará Rússia e Encontrará PutinO Presidente do Irã, Massoud Peseschkian, está programado para encontrar-se com o líder russo, Vladimir Putin, durante uma visita à Rússia em outubro. Peseschkian participará da cúpula do BRICS e terá encontros bilaterais com Putin. Um acordo de "parceria estratégica" iminente entre o Irã e a Rússia está quase completo, de acordo com uma porta-voz do governo de Teerã, sem fornecer mais detalhes.

17:07 Strack-Zimmermann Rejeita Mudança na Política da UcrâniaA presidente da Comissão de Defesa do Parlamento Europeu, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), se opôs veementemente a uma mudança na política da Ucrânia de seu partido. Após as recentes eleições, ela enfatizou a importância de explicar aos cidadãos que apoiar a Ucrânia serve "nosso próprio interesse". "Se Putin tiver sucesso (...), se permitirmos isso, não será a última guerra", disse a política do FDP no programa RTL Nachtjournal-Spezial.

16:44 Biden à ONU: "Não Vacilaremos no Nosso Apoio à Ucrânia"O Presidente dos EUA, Joe Biden, instou a Assembleia Geral da ONU a continuar apoiando a Ucrânia em sua luta contra a invasão russa. "Não vacilaremos no nosso apoio à Ucrânia", enfatizou Biden. A guerra de Putin na Ucrânia fracassou.

16:25 Carros Ucranianos na Alemanha Precisam de Registro Alemão a Partir de OutubroA partir de outubro, veículos propriedade de refugiados ucranianos na Alemanha por mais de um ano precisarão ser registrados. O governo federal estabeleceu o quadro legal para isso. Até 30 de setembro, aplicam-se provisões especiais aos veículos ucranianos nos estados federais. O novo procedimento está detalhado em um guia de perguntas e respostas criado pelo Ministério Federal de Transporte e pelos estados federais nos últimos meses. São necessários documentos como um ID pessoal com nome latino, o certificado de registro ucraniano e a prova de seguro. Documentos ucranianos digitais não são aceitos, e as placas de licença ucranianas devem ser trocadas após o registro.

15:40 Vítimas Civis em Ataques de Mísseis Russos no Leste da UcrâniaVários ataques de mísseis russos na cidade ucraniana de Kharkiv, no leste, resultaram em vítimas civis. De acordo com o governador Oleh Synyehubov, três pessoas morreram e mais de uma dúzia ficaram feridas. Um míssil guiado atingiu diretamente um prédio residencial, segundo relatórios. O prefeito Ihor Terechov havia relatado anteriormente ataques de mísseis em quatro distritos da cidade e dois prédios residenciais danificados.

15:15 Forças Armadas Alemãs Praticam Escenário de Defesa no Porto de HamburgoAs Forças Armadas Alemãs realizarão um exercício de defesa em grande escala no Porto de Hamburgo, de quinta-feira a sábado, intitulado "Red Storm Alpha". O Landeskommando Hamburgo assegurará uma parte do porto usando forças de segurança interna, incluindo o estabelecimento de um posto de controle. O objetivo é proteger a infraestrutura crítica para a defesa, manter a situação em todos os níveis e comunicar-se efetivamente com todos os participantes. O tráfego civil não será afetado pelo exercício. Após a violação das leis internacionais pela Rússia ao atacar a Ucrânia, uma guerra convencional na Europa nos próximos cinco anos é possível, de acordo com um anúncio. A NATO planeja contra-atacar isso ao enviar rapidamente tropas aliadas do oeste para o leste. "A Alemanha, devido à sua localização geoestratégica, tem o papel de um hub. Portanto, a organização de transportes militares por ferrovia, rodovia ou ar, o suprimento de comida, camas ou combustível, ou a segurança de colunas inteiras de veículos deve ser praticada para garantir um efeito de dissuasão crível", diz o anúncio.

14:30 Zelensky Pede Investimentos dos EUA na Infraestrutura Energética da UcrâniaO Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu a representantes de negócios dos EUA que invistam no setor energético da Ucrânia durante sua visita aos EUA. "O foco principal foi na preparação do sistema energético ucraniano para o inverno", escreveu Zelensky nas redes sociais. O país teme outro inverno de cortes de energia devido aos danos causados pela guerra russa. Zelensky ofereceu incentivos. "Isto é uma proposta nossa. Isto é um dos pontos do nosso plano de vitória", disse ele em um vídeo publicado. A reunião em Nova Iorque foi attended by representatives of energy, finance, and insurance companies, as well as the head of the U.S. Agency for International Development (USAID), Samantha Power.

13:55 Especialista Militar Considera Ofensiva Ucraniana em Kursk um SucessoOs especialistas militares estão divididos sobre se a ofensiva ucraniana na região russa de Kursk foi um sucesso ou um fracasso para Kyiv. O especialista militar Nico Lange considera um sucesso e escreveu no X, afirmando: "Enquanto Zelensky estiver em Nova Iorque discutindo o plano ucraniano para a paz, deve-se imaginar que ele teria que fazer isso sem a ofensiva de Kursk. Isso já mostra o valor e o sucesso da ofensiva de Kursk."

13:17 Kyiv: "Estratégia Triunfo" Inclui Proposta de Adesão à NATOA "Estratégia Triunfo" do Presidente Volodymyr Zelensky para Kyiv inclui uma proposta para a Ucrânia ingressar na NATO. Os aliados do país atacado pela Rússia devem estender um convite à Ucrânia para ingressar na aliança militar ocidental, ignorando a ameaça de escalada de Moscou, disse Andriy Yermak, chefe do escritório de Zelensky, durante uma aparição em Nova Iorque. A estratégia inclui aspectos militares e diplomáticos. A Rússia justificou sua guerra contra a Ucrânia, entre outros motivos, devido à aspiração de Kyiv de ingressar na NATO.

12:42 Após as Declarações de Paz de Zelenskyj: Rússia Persevera na GuerraDespite os esforços de Kyiv para negociar, Moscou mantém-se comprometido com seus objetivos de guerra na Ucrânia. "Assim que esses objetivos forem alcançados, de uma forma ou de outra, a operação militar especial será concluída", disse Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, referindo-se ao brutal conflito russo-ucraniano que já dura 2,5 anos. Ele respondeu às declarações de Zelensky durante sua viagem aos EUA, onde o presidente ucraniano mencionou que o fim da guerra pode estar mais próximo do que se esperava. Zelensky está apresentando sua estratégia de "vitória" nos EUA para pressionar Moscou a negociar. Os objetivos da Rússia incluem, pelo menos, controlar as regiões ucranianas de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. Moscou também visa impedir que a Ucrânia se junte à NATO. No passado, também foi sugerido o derrubamento do governo de Kyiv. Muitos especialistas acreditam que o objetivo final da Rússia é controlar toda a Ucrânia.

11:59 A Situação em Wuhledar Agrava-se - Rússia Provavelmente Usando Táticas SujasA situação em torno da cidade de Wuhledar é crítica e está piorando, segundo o Deepstate, um canal ligado ao exército. "Os russos estão tentando cercar a cidade enquanto a reduzem a escombros com artilharia e outros meios." O Deepstate não relata a entrada de tropas russas (entrada a partir das 09:27). "Aguentar até o fim significa colocar os restos de nosso exército acima do custo de Wuhledar, o que é inaceitável. Devíamos ter pensado nas consequências antes, mas agora é tarde demais. Os soldados da 72ª Brigada não estão desistindo e estão resistindo apesar de tudo." De acordo com a Nexta, uma mídia europeia, a Rússia está novamente empregando a tática de "terra queimada" ao atacar fortemente Wuhledar por ar:

11:15 Imagens de Satélite de Alta Resolução Revelam Extenso Danos em Depósitos de Munições da RússiaA Ucrânia recentemente realizou vários ataques notáveis em depósitos de munições, destruindo grandes quantidades de foguetes, munição de artilharia e outros suprimentos da Rússia. Imagens de satélite de alta resolução da Maxar mostram a extensão dos últimos ataques em Oktyabrsky e Toropets:

10:46 Ataques Devastadores em Saporizhzhia: Um Morto, Vários Feridos e Danos SignificativosOs ataques russos na cidade sudeste ucraniana de Saporizhzhia deixaram uma pessoa morta e seis outras feridas, de acordo com as autoridades. A área foi atingida por "ataques aéreos maciços" dentro de duas horas após a meia-noite de segunda-feira, informou o serviço de emergência estadual. "Uma pessoa morreu e seis outras ficaram feridas, incluindo uma menina de 13 anos e um menino de 15 anos", escreveu Ivan Fedorov, governador da região de Saporizhzhia, no Telegram. Edifícios residenciais e instalações de infraestrutura também foram incendiados. De acordo com um funcionário da administração da cidade, 74 blocos de apartamentos e 24 casas particulares foram danificados em várias partes da cidade.

10:07 Munz sobre a Tripulação do Porta-Aviões Russo: "Porta-Aviões Provavelmente Não Navegará Novamente" A tripulação do porta-aviões russo "Admiral Kuznetsov" está sendo deployada para a frente, de acordo com um relatório da Forbes. O navio é notório por sua série de falhas, explica Munz, correspondente da ntv de Moscou. O deployment da tripulação pode ser outro indício das dificuldades financeiras da Rússia.

09:27 Cidadela da Resistência: Wuhledar Está em Perigo? Tropas Russas Disse Serem EntrarTropas russas começaram a tomar a cidade oriental ucraniana de Wuhledar, de acordo com meios de comunicação estatais e blogueiros. "Unidades russas entraram em Wuhledar - o cerco da cidade começou", escreve Yuri Podolyaka, um blogueiro de guerra pró-russo de origem ucraniana. Outros blogueiros de guerra pró-russos também relatam o ataque. Meios de comunicação estatais russos relatam que a cidade, localizada na região de Donetsk, está sendo cercada e os combates estão ocorrendo a leste do assentamento. O especialista militar coronel Reisner diz à ntv.de que as tropas russas estão se aproximando de Wuhledar de várias direções como uma pinça. "Wuhledar está em risco de ser cercada. Pode-se supor que a 72ª brigada mecanizada, equipada com tanques e veículos de combate, não será capaz de segurar a área."

08:59 Rússia e Ucrânia Engajam-se em Guerra de Drones à NoiteA defesa aérea russa relatou ter abatido 13 drones ucranianos durante a noite, de acordo com a TASS, uma agência de notícias estatais russas, citando dados do Ministério da Defesa da Rússia. Seis foram interceptados nas regiões de Belgorod e Kursk, e um na região de Bryansk. Enquanto isso, a Força Aérea Ucraniana relata que a Rússia atacou com 81 drones e quatro mísseis durante a noite, com 79 drones abatidos ou forçados a cair. Não há relatórios de baixas ou danos.

**08:17 A Posição Clara da Dinamarca sobre Ataques de Longo Alcance Contra a Rússia O primeiro-ministro da Dinamarca, Mette Frederiksen, está incentivando os aliados da Ucrânia a aprovarem o uso de armas ocidentais com alcance estendido contra a Rússia. "Vamos pôr fim à discussão sobre linhas vermelhas", sugere Frederiksen em uma entrevista à Bloomberg. Ela enfatiza que a linha vermelha mais importante já foi cruzada - a invasão russa da Ucrânia. Frederiksen reiter

07:38 Mortos de Soldados Russos Escondidos para Reduzir Custos de Compensação De acordo com uma ligação relatada pela inteligência militar ucraniana, soldados russos mortos em campo de batalha estão sendo enterrados secretamente e declarados desaparecidos para evitar o pagamento de altas compensações às suas famílias. "Eles matam, a luta continua, está quente, eles começam a feder, então a gente enterra eles bem ali, e depois eles são considerados desaparecidos. E se eles estão desaparecidos, a família não recebe nada. Entendeu?" diz um homem a um residente da região russa de Belgorod na ligação relatada. O suposto valor da compensação por cada soldado morto varia de US$ 67.500 a US$ 116.000.

06:59 Nenhum Sinal de Ambições de Paz da Rússia

Apesar do presidente ucraniano Zelensky promover seu "plano de vitória" nos EUA, não há indicação de que a Rússia pretenda pôr fim ao conflito. O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) relata que a Rússia continua a expressar desinteresse em um acordo de paz que não inclua a completa rendição da Ucrânia e a destruição do estado ucraniano. Recentemente, altos oficiais russos expressaram reservas sobre participar da próxima cúpula de paz, e o porta-voz do Kremlin, Peskov, reafirmou que a Rússia não está preparada para discutir qualquer outra condição além da rendição da Ucrânia, referindo-se à NATO e ao Ocidente como inimigos. O ISW sugere ainda que a Rússia está usando o conceito de "planos de paz" e "negociações" apenas para pressionar o Ocidente a forçar a Ucrânia a fazer concessões antecipadas em relação à sua soberania e integridade territorial.

06:27 Zelensky: Medidas Decisivas dos EUA Podem Acelerar Fim da Agressão Russa

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acredita que ações decisivas do governo dos EUA podem acelerar o fim da agressão russa contra a Ucrânia nos próximos meses. Zelensky expressou essa opinião em uma postagem em seu canal do Telegram após encontrar-se com uma delegação bipartidária do Congresso dos EUA. Ele está atualmente nos EUA para participar das sessões da Assembleia Geral da ONU e apresentar seu "plano de vitória" ao governo dos EUA.

05:44 Tentativa de Incêndio em Helicóptero Mi-8 em Omsk por Adolescentes

Dois adolescentes tentaram incendiar um helicóptero Mi-8 em uma base aérea russa em Omsk usando uma coquetel molotov, segundo o canal Telegram Baza. Os dois adolescentes, de 16 anos, foram presos e teriam admitido ter sido oferecidos US$ 20.000 via Telegram para realizar o ataque. O helicóptero sofreu danos significativos, de acordo com a mídia russa. Há registros de tentativas semelhantes de incêndio, como a ocorrida em 11 de setembro, quando dois menores incendiaram um helicóptero Mi-8 no aeroporto de Nojabrsk, na região de Tyumen. Houve vários casos de sabotagem em várias regiões da Rússia, incluindo descarrilamentos de trens. Em janeiro, a inteligência militar ucraniana (HUR) afirmou que algumas ferrovias russas tinham sido alvo de "inimigos desconhecidos do regime de Putin".

04:44 G7 Debaterá Fornecimento de Mísseis de Alcance Longo à Ucrânia

Os ministros das Relações Exteriores do G7 discutirão a possibilidade de fornecer mísseis de alcance longo à Ucrânia durante uma reunião na segunda-feira, que podem alcançar território russo. Isso foi anunciado pelo chefe da política externa da UE, Josep Borrell, na Assembleia Geral da ONU. Também foi relatado que a Rússia está recebendo novas armas, incluindo mísseis iranianos, apesar das negações de Teerã.

03:50 Zelensky: "A Paz Pode Estar Mais Próxima do que Pensamos" O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expressa otimismo quanto a uma resolução próxima do conflito com a Rússia. "Acho que estamos mais perto da paz do que pensamos", diz Zelensky em uma entrevista à emissora de TV americana ABC News. Ele enfatiza a importância do apoio contínuo dos EUA e de seus parceiros nos esforços da Ucrânia para alcançar a paz.

02:50 Vítimas de Ataques Russos em Saporizhzhia As forças russas realizaram uma série de ataques contra a cidade sudeste ucraniana de Saporizhzhia à noite, causando uma morte e ferindo cinco pessoas, incluindo uma menina de 13 anos. Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas em ataques anteriores à cidade durante o dia e a noite anterior. Duas casas foram destruídas, enquanto o tipo de arma used

00:28 Cidadão Americano Condenado na Rússia por Tentativa de Kidnapping de CriançaUm cidadão americano recebeu uma sentença de seis anos de prisão na Rússia por tentar levar seu filho russo para fora do país sem o consentimento da mãe, de acordo com o tribunal. Um tribunal em Kaliningrad considerou o homem culpado de tentativa de "sequestro". Ele cumprirá sua pena em um campo de trabalho. De acordo com a sentença, o cidadão americano tentou levar seu filho de quatro anos para fora do país sem obter o consentimento da mãe em julho de 2023. Ele supostamente tentou cruzar a fronteira com a Polônia com a criança através de uma floresta, mas foi parado pelos guardas de fronteira. As relações entre os EUA e a Rússia têm sido gravemente prejudicadas devido ao conflito na Ucrânia.

23:14 Mortes Relatadas Após Ataque em Vilarejo Russo Próximo à Fronteira com a UcrâniaUm ataque a um vilarejo russo perto da fronteira com a Ucrânia resultou em três mortes, segundo autoridades locais. O vilarejo de Archangelskoe, a cinco quilômetros da fronteira, foi atingido por forças ucranianas na segunda-feira, de acordo com o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, no Telegram. Dois adultos e um adolescente foram mortos, e dois mais, incluindo uma criança, ficaram feridos, de acordo com a declaração do governador.

22:13 Zelensky Elogia Apoio da Alemanha após Encontro em Nova IorqueO presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu o apoio da Alemanha após um encontro com o chanceler alemão, Olaf Scholz, em Nova Iorque. "Agradecemos profundamente o apoio da Alemanha", escreveu Zelensky no Twitter. "Juntos, salvamos muitas vidas e certamente temos o potencial de aumentar ainda mais a segurança em toda a continente europeu". No entanto, Scholz reiterou a posição da Alemanha contra fornecer armas avançadas à Ucrânia.

21:35 Forbes: Tripulação do Almirante Kuznetsov Enviada para a Guerra, Porta-Aviões em Mau EstadoO único porta-aviões da Rússia, o "Almirante Kuznetsov", enfrentou vários problemas desde seu lançamento nos anos 1980, incluindo poucos despliegues e vários incidentes. De acordo com a Forbes, soldados do contingente de 15.000 da tripulação do Almirante Kuznetsov foram enviados para a guerra na Ucrânia, mas não em seu porta-aviões. Em vez disso, eles estão servindo como um batalhão separado. A deterioração do Almirante Kuznetsov é citada como uma das razões para o recrutamento frequente de novos combatentes pela Rússia, estimado em 30.000 por mês. O Almirante Kuznetsov, atualmente ancorado perto da costa de Murmansk, pode se tornar uma fixture permanente lá.

