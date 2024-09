Chamas que envolvem Creta

Devido a um incêndio na área em torno do famoso destino turístico de Platanias, no oeste de Creta, numerosos turistas tiveram que ser removidos de suas instalações hoteleiras. De acordo com o anúncio do corpo de bombeiros, helicópteros e equipes profissionais estão ativamente trabalhando para apagar as chamas e recuperar o controle.

De acordo com a estação de rádio local da emissora grega ERT-Chania, principalmente vegetação seca estava em chamas, mas a fumaça era bastante intensa. As evacuações de hotéis foram ordenadas como medida preventiva, relatou a estação, fornecendo adicionalmente imagens e fotos de turistas deixando seus hotéis em busca de segurança. O site zarpanews.gr também apresenta esses vídeos.

A origem do fogo não estava clara inicialmente. A agência de proteção civil alerta que o risco de incêndio na Grécia - apesar de algumas chuvas significativas - persistirá até o final de outubro.

Visitantes que ficam em outros hotéis nas proximidades foram aconselhados a ficar dentro de casa devido à disseminação da fumaça. Para ajudar a combater a situação, várias cidades vizinhas ofereceram abrigo temporário a esses turistas deslocados.

Leia também: