Cerimónias de luto realizadas para o estudante adolescente e professor de matemática que sucumbiu a tiros em uma escola secundária da Geórgia.

Um grupo de indivíduos, incluindo familiares próximos e conhecidos de Mason Schermerhorn, de 14 anos, e Cristina Irimie, de 53 anos, reuniram-se para se despedir em duas cerimônias à tarde separadas.

Esses indivíduos estavam entre os quatro indivíduos que perderam suas vidas em 4 de setembro na Apalachee High School, como resultado de um atirador armado com uma arma de assalto. Além de Irimie e Schermerhorn, outro professor e oito estudantes foram feridos.

O serviço ortodoxo romeno em homenagem a Irimie foi marcado por cânticos e hinos, e o serviço alternou entre inglês e romeno. O padre que presidiu declarou: "Reunimo-nos hoje para oferecer orações por uma alma nobre. Familiares enlutados, amigos, colegas e Numerous individuals across the nation and beyond are mourning the loss of a cherished wife, daughter, sister, aunt, friend, parish member, colleague, teacher, and fellow citizen."

Havia uma grande presença em homenagem a Schermerhorn na cerimônia memorial, que ocorreu em um centro cívico em Jefferson. A família de Mason pediu que os presentes usassem vermelho, sua cor favorita.

De acordo com seu obituário, Mason gostava de jogar videogames, era afeiçoado a Disney e LEGOs e prezava pelo tempo com a família. Um vizinho, Tommy Pickett, lembrou-se de sua transformação nos últimos dez anos, de um jovem curioso a um adolescente sempre sorridente.

Irimie era conhecida por ensinar crianças a dançar, além de álgebra, e era uma membro ativo da comunidade de expatriados romenos da Grande Atlanta. Seu serviço fúnebre ocorreu em uma funerária em Buford, seguido por uma refeição memorial na Igreja Ortodoxa Romena Santos Constantino e Helena.

Os funerais servem como outra oportunidade para o corpo estudantil e a equipe da Apalachee High School, com 1.900 estudantes, expressarem sua tristeza. Enquanto as outras escolas do condado de Barrow reabriram na semana passada, ainda não foi definida a data para o retorno dos estudantes da Apalachee High School.

Um funeral privado foi realizado no fim de semana passado para Richard Aspinwall, de 39 anos, professor de matemática e coordenador defensivo da escola. Aspinwall, junto com Schermerhorn, Irimie e o estudante Christian Angulo, de 14 anos, estava entre os mortos no ataque.

O serviço funerário de Angulo foi agendado para sexta-feira em uma igreja.

As autoridades locais acusaram um estudante de 14 anos, Colt Gray, de homicídio em relação aos tiroteios na escola. Seu pai também foi acusado de homicídio em segundo grau, por fornecer a arma utilizada para matar as crianças.

As autoridades declararam que o adolescente se rendeu aos oficiais da escola que o confrontaram cerca de três minutos após os primeiros tiros serem ouvidos. A Divisão de Investigação da Geórgia afirma que o adolescente escondeu a arma semi-automática na mochila e viajou de ônibus para a escola com ela.

