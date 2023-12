Centenas de falsas ameaças de bomba a instituições judaicas terão origem fora dos EUA, diz o FBI

"Neste momento, com base na linguagem semelhante e na técnica de correio eletrónico específica utilizada, parece que os autores destas ameaças estão ligados. Além disso, estas ameaças parecem ter origem fora dos Estados Unidos", afirmou o FBI numa mensagem dirigida às organizações judaicas nacionais, obtida pela CNN.

"Até à data, nenhuma destas ameaças por correio eletrónico envolveu dispositivos explosivos reais ou riscos credíveis de danos para os fiéis", acrescentou o FBI.

Mais de 400 instalações judaicas receberam as falsas ameaças de bomba por correio eletrónico desde sábado, informou na segunda-feira a Liga Anti-Difamação, uma organização judaica internacional sem fins lucrativos.

Oren Segal, vice-presidente do Centro de Extremismo da ADL, disse à CNN que a organização acredita que uma pessoa ou um pequeno número de pessoas estão por trás das ameaças. As mensagens enviadas por correio eletrónico continham semelhanças, incluindo a natureza das alegadas ameaças e variações no nome de um grupo que afirma ser responsável por elas, disse Segal, que tinha visto as mensagens.

Segal afirmou na segunda-feira que a série de ameaças de bomba com o objetivo de infligir medo é "uma técnica antiga que utiliza tecnologia moderna" e disse que as ameaças enviadas online são "mais baratas e fáceis de mascarar do que em qualquer outro momento da história da humanidade".

A Secure Community Network, uma organização sem fins lucrativos, também já tinha referido anteriormente que mais de 200 ameaças de bomba e "swatting calls" - chamadas de trote feitas para atrair as autoridades a um local sob o falso pretexto de que foi cometido um crime - foram feitas contra instituições judaicas. As falsas ameaças e incidentes tiveram como alvo instalações na Califórnia, Arizona, Connecticut, Colorado, Washington e outros estados, informou a rede.

Mais de 30 gabinetes do FBI em todo o território dos EUA estão a investigar as ameaças, informou o gabinete.

Anteriormente, a agência federal disse que tinha conhecimento dos boatos e que não havia informações que sugerissem uma ameaça atual e credível.

As falsas ameaças surgem poucos dias após o fim do Hanukkah e no meio de um pico de ameaças contra a comunidade judaica documentado desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza.

Desde o ataque do Hamas, a 7 de outubro, e no contexto do cerco que Israel continua a exercer sobre o enclave, os relatos de crimes de ódio e de incidentes preconceituosos contra judeus, muçulmanos e árabes aumentaram nos EUA.

Sabrina Shulman e John Miller, da CNN, contribuíram para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com