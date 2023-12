Cão afugenta alce que atacou o dono num trilho de caminhada no Alasca, dizem as autoridades

O incidente ocorreu na tarde de 18 de dezembro em Soldotna, no Alasca, enquanto o homem e o seu cão passeavam no trilho de Tsalteshi, informaram os agentes da polícia estatal num comunicado de imprensa na quinta-feira.

Ao saírem do bosque, as autoridades dizem que um alce atacou o homem sem aviso prévio, atirou-o ao chão e deu-lhe vários pontapés.

Ele conseguiu chegar a uma árvore e a um banco de neve enquanto o seu cão ladrava e afugentava o alce, publicou a Tsalteshi Trails Association no Facebook.

Os quilómetros de trilhos são utilizados para caminhar, correr, fazer caminhadas, andar de bicicleta e praticar esqui de fundo, de acordo com o sítio Web da associação.

"Estamos aliviados por saber que o homem e os seus cães estão bem!", disse a associação no Facebook. "Por favor, tenham um cuidado extra, mantendo-se atentos à vida selvagem."

Embora considerado menos perigoso do que os ursos, os alces atacam mais pessoas no Alasca do que os ursos todos os anos, de acordo com o Departamento de Pesca e Caça do Alasca.

A associação de trilhos aconselhou outras pessoas a evitarem a área durante o resto do dia, uma vez que os alces estavam provavelmente na área e potencialmente "ainda stressados" após o incidente.

"Se esta é a mesma vaca rabugenta deste verão, não tem muita paciência para as pessoas que gritam com ela ou tentam fazê-la mexer-se", disse a associação, referindo-se a um alce anteriormente agitado avistado nos trilhos.

Havia pelo menos quatro alces na área quando o homem foi atacado, de acordo com as tropas estaduais.

O homem foi para um hospital depois de sofrer ferimentos que não ameaçavam a vida, disseram as autoridades.

Fonte: edition.cnn.com