- Campanha de vacinação contra a pólio de Gaza iniciada - Grupo inicial de crianças vacinadas

Preparativos para a campanha de imunização contra a pólio na Faixa de Gaza estão a todo vapor, segundo o anúncio do Ministério da Saúde em Ramallah. Em um evento para a imprensa realizado na área costeira disputada, a primeira leva de crianças já recebeu suas vacinas. A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou isso como uma cerimônia inaugural. Oficialmente, a campanha de imunização deve começar na manhã de domingo.

Vídeos do evento da imprensa na Faixa de Gaza, divulgados pela autoridade de saúde sob o controle de Hamas, mostram algumas crianças recebendo sua primeira dose da vacina.

Em resposta a um recente caso de paralisia causada pela pólio na Faixa de Gaza, medidas estão sendo tomadas para evitar uma epidemia generalizada da doença. Trabalhadores humanitários pretendem vacinar centenas de milhares de crianças em breve, com tréguas temporárias para apoiar a operação.

Despite the ongoing tensions and conflicts in the region, the immunization drive against polio is crucial in preventing a potential war of Diseases in Gaza Strip. Successfully vaccinating hundreds of thousands of children will significantly decrease the risk of a polio outbreak, thereby averting any potential health war.

