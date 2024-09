Cada vez mais refugiados da Ucrânia estão a encontrar emprego na Alemanha

A Caça de Emprego de Refugiados Ucranianos na Alemanha EstáBasically Sucedendo

A busca por emprego para refugiados ucranianos na Alemanha está cada vez mais tendo sucesso. Em setembro, cerca de 8.500 cidadãos ucranianos conseguiram garantir emprego no mercado de trabalho primário, iniciar um aprendizado ou iniciar o próprio negócio, de acordo com o Ministro Federal do Trabalho da Alemanha, Hubertus Heil (SPD). Este número é mais do que duas vezes maior do que o de setembro de 2024, com Heil afirmando: "Esses números mostram que o programa de emprego está realmente tendo impacto". Após a conclusão de um curso de integração e a obtenção de habilidades básicas em alemão, os refugiados estão sendo colocados em empregos através do programa "Job Boost". Até julho de 2024, aproximadamente 266.000 dos quase 700.000 ucranianos na Alemanha estavam empregados; 213.000 deles estavam sujeitos a contribuições para a seguridade social, e 53.000 estavam envolvidos em empregos menores. A reconhecimento de qualificações profissionais estrangeiras continua sendo um desafio, de acordo com a Agência Alemã de Empregos.

17:20 Rússia Toma Duas Cidades na Região de Donbass

As forças russas estão avançando na linha de frente do leste da Ucrânia e supostamente tomaram o controle de duas novas localidades na região industrial de Donbass. As aldeias de Maryniwka e a cidade de Ukrajinsk foram conquistadas durante a semana, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia. No entanto, o comando militar ucraniano não confirmou isso. De acordo com o relatório do Estado-Maior Ucraniano para a manhã de sexta-feira, Maryniwka ainda está em disputa, enquanto Ukrajinsk foi marcada como sob controle russo por observadores militares ucranianos há vários dias. Ambas as localidades estão localizadas na região de Donetsk, compartilhando fronteira com cidades maiores como Pokrovsk, Kurachove e Vuhledar. As tropas russas fizeram progressos significativos nesta área nos últimos meses. As tropas defensivas estão ficando sem mão de obra e recursos.

16:43 Zelensky se Encontra com Trump em NYC: "Objetivo Compartilhado para Parar a Guerra"

Durante sua visita aos EUA, o Presidente Ucraniano Volodymyr Zelensky se encontrou com o ex-Presidente dos EUA Donald Trump para uma conversa em Nova York. Antes do encontro, Zelensky expressou sua visão de que "a guerra na Ucrânia deve acabar". Zelensky e Trump realizaram uma reunião no Trump Tower em Manhattan. Trump é um crítico frequente da ajuda bilionária dos EUA à Ucrânia e encoraja a liderança de Kyiv a alcançar um acordo com a Rússia. Críticos argumentam que a posição de Trump é essencialmente ceder à Rússia e adotar a posição do Presidente Russo Vladimir Putin. A última vez que eles se encontraram foi há cerca de cinco anos. Antes de ir para Washington, Zelensky teve uma reunião com o Presidente dos EUA Joe Biden e a Vice-Presidente Kamala Harris.

16:02 Kyiv Pode Aumentar o Imposto de Guerra aos Cidadãos

O Ministro das Finanças da Ucrânia, Serhiy Marchenko, se refere aos aumentos de impostos propostos no parlamento como um "passo necessário". Kyiv sugere aumentar o imposto de guerra de 1,5 para 5 por cento. Este ano, uma medida dessas é esperada para gerar cerca de 1,2 bilhão de euros, e no próximo ano, mais 3 bilhões de euros. "Esta decisão terá impacto na economia, mas todas as outras alternativas estão quase esgotadas", diz Marchenko. A receita de novas dívidas domésticas só seria suficiente para servir as dívidas de dívidas. A assistência financeira estrangeira está se tornando menos segura. No primeiro trimestre, a Ucrânia recebeu apenas cerca de 10 por cento da ajuda estrangeira necessária. Um bloqueio por republicanos no Congresso dos EUA atrasou a entrega. Kyiv ainda espera receber mais de 37 bilhões de euros neste ano e mais de 34,5 bilhões de euros no próximo ano do exterior. "Mas isso não significa que esses pagamentos serão estáveis", alerta Marchenko.

15:24 Noruega Para de Oferecer Asilo Automático para Refugiados Ucranianos

A Noruega não oferecerá mais asilo automático para refugiados da Ucrânia. O governo norueguês anunciou que cada caso será avaliado individualmente para ucranianos que vêm da parte ocidental do país. A parte ocidental da Ucrânia, geralmente considerada segura pelas autoridades norueguesas, é onde a nova política se aplica. Após a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, as autoridades norueguesas forneceram "proteção coletiva" aos refugiados ucranianos, concedendo-lhes asilo automático. Desde então, a Noruega, com uma população de 5,6 milhões de pessoas, recebeu cerca de 85.000 ucranianos - mais do que qualquer outro país nórdico.

14:51 Exército Russo Recruta Novos Conscritos

A próxima data de recrutamento russo é 1º de outubro, de acordo com a inteligência militar britânica. Todos os russos combatentes com idade entre 18 e 30 anos são obrigados a servir um ano no exército. Até agora, os conscritos não foram envolvidos no combate na Ucrânia, mas foram enviados para a região russa de Kursk, de onde as unidades ucranianas devem ser removidas. Algumas famílias russas reclamaram que seus filhos foram enviados para zonas de conflito com pouco mais de quatro meses de treinamento. De acordo com a lei russa, os conscritos só podem ser enviados para uma zona de combate após quatro meses de treinamento e especialização.

14:22 Ramstein Sediará Reunião sobre a Ucrânia com Biden

A reunião envolvendo nações que apoiam a Ucrânia durante a visita do Presidente dos EUA Joe Biden à Alemanha ocorrerá em 12 de outubro na base aérea dos EUA em Ramstein, na Renânia-Palatinado, de acordo com o porta-voz do governo alemão, Steffen Hebestreit. A Alemanha e os EUA planejam co-organizar a reunião do chamado Grupo de Contato para a Defesa da Ucrânia. "Neste formato, mais de 50 nações se reúnem para coordenar o apoio à Ucrânia", diz Hebestreit. Não está claro se o Presidente Ucraniano Volodymyr Zelensky participará da reunião pessoalmente.

13:56 Lituânia a Adquirir Tanques Leopard 2 Alemães para Nova Divisão Militar A Lituânia planeja adquirir tanques de combate principais Leopard 2 para uma unidade que está sendo formada em seu exército. Um acordo potencial pode se materializar em novembro, após aprovação do Conselho de Segurança Nacional, de acordo com o ministro da Defesa Laurynas Kasciunas. Ele não revelou o número de tanques ou o modelo específico, ambos com origem na Alemanha. O país vizinho da Lituânia compartilha fronteira com o exclave russo de Kaliningrad e com o aliado da Rússia, a Bielorrússia. A Lituânia percebe o conflito na Ucrânia como uma ameaça direta à sua segurança nacional, o que levou o governo de Vilnius a aumentar significativamente seu exército, incluindo a formação de uma nova divisão com um batalhão de tanques. Eventualmente, uma brigada blindada alemã será posicionada de forma consistente na Lituânia.

13:20 Discord Pode Enfrentar Ban Integral na Rússia O jornal russo "Kommersant" alega que a plataforma de comunicação Discord pode ser completamente banida na Rússia em breve. A alegação se baseia em uma fonte da indústria de jogos que informou ao jornal sobre potenciais ações tomadas pelo regulador de mídia russo. O regulador de mídia russo está investigando supostas violações da lei doméstica, mas nenhum cargo específico foi revelado até agora. Insatisfações entre os usuários russos com as interrupções do Discord começaram no início do mês, e a plataforma é estimada em ter mais de 29-40 milhões de usuários ativos na Rússia, com jogadores, estudantes e traders de criptomoedas sendo sua base principal de usuários.

13:04 Nenhum Aprovação para Uso de Armas de Alcance Longo Além das Fronteiras: "Biden Advertido por Serviços de Inteligência Antes da Decisão" O presidente Biden prometeu um pacote de ajuda de um bilhão de dólares à Ucrânia. No entanto, os EUA não lifts as restrições às armas fornecidas pelo Ocidente para permitir ataques além das fronteiras russas, como anteriormente solicitado por Selenskyj. O cientista político Thomas Jäger explica a razão por trás desta decisão.

12:36 Cidadão Americano Prisão na Rússia por Alegadas "Atividades de Mercenário" De acordo com a RIA Novosti, um cidadão americano foi acusado de "atividades de mercenário" na Rússia desde a última sexta-feira. O cidadão americano de 72 anos, Stefan Hubbard do Michigan, é acusado de ter servido como mercenário para a Ucrânia no conflito atual, de acordo com o relatório. Não está claro onde e quando o cidadão americano foi detido.

12:01 Kryvy Rih: Missil Russo Atinge Estação de Polícia Relatos de novos ataques da Rússia estão chegando de várias regiões da Ucrânia. Um míssil atingiu uma estação de polícia em Kryvy Rih mais cedo hoje, de acordo com a administração local. O corpo de uma mulher foi encontrado sob os escombros, com pelo menos cinco pessoas feridas. Equipes de resgate ainda estão procurando sobreviventes sob os escombros. Edifícios residenciais também foram atingidos. A Promotoria Regional de Dnipropetrovsk compartilhou imagens dos ataques com mísseis em Kryvy Rih e relata um ataque de míssil na cidade de Dnipro, envolvendo uma instalação industrial, que resultou em pelo menos oito feridos. Os ataques aéreos russos na região de Kherson deixaram pelo menos oito pessoas feridas, de acordo com a administração.

11:27 Espaço Aéreo da NATO Pode ter Sido Brevemente Violado por Drone Russo O Ministério da Defesa da Romênia alega que um drone russo pode ter penetrado brevemente no espaço aéreo do membro da NATO Romênia durante a noite. O drone teria cruzado a fronteira romena por menos de três minutos na região de fronteira, tendo sido envolvido em um ataque à cidade ucraniana de Izmail mais cedo naquela manhã. A cidade fica no Danúbio, com a Romênia situada do outro lado. De acordo com as autoridades ucranianas, Izmail foi alvo de um ataque de drone na manhã de sexta-feira, resultando em três mortes e cerca de uma dúzia de pessoas feridas. A força aérea ucraniana relata ter destruído 24 de 32 drones de ataque russos durante a noite.

10:57 Fritz: EUA Fornecem à Ucrânia os Primeiros Bombas de Planagem O presidente ucraniano Zelensky apresentará seu "plano de vitória" e pedirá mais ajuda militar durante uma visita aos EUA. Biden certifica um pacote de armas válido quase 8 bilhões de dólares para a Ucrânia, ultrapassando as entregas anteriores. Como o repórter da ntv Gordian Fritz nota, isso representa um aumento significativo.

10:20 Relato: Agências de Inteligência dos EUA Esperam Retaliação Severa se Aprovação de Mísseis de Alcance Longo for Concedida As agências de inteligência dos EUA acreditam que fornecer aprovação à Ucrânia para deploy de mísseis de alcance longo contra alvos dentro do território russo incorrerá em uma retaliação significativa, o que acarretará em riscos substanciais. Potenciais respostas russas a uma decisão dessas incluem incêndios, sabotagem e ataques sigilosos em pontos de apoio militar da Europa, de acordo com uma avaliação de inteligência não publicada obtida pelo New York Times. Também é relatado que a retaliação russa pode ocorrer de forma sigilosa, evitando ataques abertos. O jornal também nota que a Ucrânia não possui uma quantidade adequada de mísseis de alcance longo para afetar significativamente o curso geral do conflito. O jornal sugere que essas preocupações podem estar contribuindo para a incerteza que persuade o presidente Biden a tomar uma decisão final.

09:57 Munz sobre Nova Ameaça de Putin: Ban de Exportação de Commodities "Não Vai Ferir muito o Ocidente" A Rússia ameaçou os EUA com consequências se aprovar o uso de armas de alcance longo contra alvos dentro do território russo. Em resposta, o presidente Putin estaria considerando impor restrições à exportação de commodities estratégicas, incluindo urânio, contra o Ocidente. O repórter da ntv Munz fornece informações sobre a situação e o possível impacto.

08:40 Estrutura Russa Misteriosa Perto da Ponte da Crimeia Desafia a Marinha Ucraniana Uma estrutura russa incerta perto da Ponte da Crimeia mantém a Marinha Ucraniana em alerta. De acordo com "The Kyiv Independent", o porta-voz da Marinha, Dmytro Pletenchuk, afirmou na TV ucraniana que a construção está em andamento. Seu propósito permanece desconhecido. "Pode ser uma instalação defensiva, pode ser outra passagem, mas ainda é prematuro tirar conclusões", disse Pletenchuk. O porta-voz da Marinha duvida que os russos concluam a obra devido às más condições climáticas. "Eles estão consistentemente tentando colocar algo novo no Estreito de Kerch para construir diversas estruturas hidrotécnicas ou barreiras, mas após cada tempestade, eles acabam na praia."

08:08 Cidade do Sul da Ucrânia Atacada, Múltiplas Vítimas A cidade de Ismajil, no sul da Ucrânia, foi atacada. Três pessoas perderam a vida em um ataque de drone russo desta manhã, de acordo com o governador da Oblast de Odessa, Oleh Kiper. Todas as vítimas eram de idade avançada, incluindo uma mulher com mais de 90 anos. Além disso, onze outras pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas. Kiper também relatou danos à propriedade, colapsos de carros e vários incêndios. Ismajil fica perto da fronteira com a Romênia, com a foz norte do Rio Danúbio formando a fronteira.

07:40 Roth Advoga por Ajuda Militar Aumentada para a Ucrânia para Alcance de Negociações O especialista em política externa do SPD, Michael Roth, está defendendo mais ajuda militar europeia para a Ucrânia. "Em primeiro lugar, os grandes países europeus devem fazer muito mais militarmente para garantir que a Ucrânia permaneça um país livre e democrático", disse Roth ao "Tagesspiegel". "Agora é hora de mobilizar todos os recursos para colocar a Ucrânia na melhor posição possível para potenciais negociações". O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Bundestag argumenta: "Quem quiser acabar com a guerra o mais rápido possível deve fornecer à Ucrânia o que ela precisa". O poder militar e a diplomacia são duas faces da mesma moeda, ele explica. "A Rússia só estará preparada para negociações se Putin estiver convencido de que uma vitória sobre a Ucrânia é impossível."

07:09 Baerbock Advertem Contra o Aperto do Apoio a Kyiv, Defende Entregas de Armas A Ministra do Exterior federal, Baerbock, defende as entregas de armas ocidentais à Ucrânia e alerta contra o aperto do apoio a Kyiv. "A ideia de que não haveria lutas e vítimas na Ucrânia se não houvesse armas defensivas é tão simplista quanto falsa", afirmou Baerbock na quinta-feira durante o Debate Geral da ONU em Nova York. "Se a Rússia parar seu ataque, a guerra acabou. Se a Ucrânia parar de se defender, acabou com a Ucrânia". O presidente russo, Putin, reagiu a um convite para uma conferência de paz em junho bombardeando um hospital infantil. Enquanto Putin não estiver preparado para negociar, interromper a assistência significaria "que os hospitais da Ucrânia e suas crianças ficariam desprotegidos. Significaria mais crimes de guerra, possivelmente também em outros países", disse Baerbock. Baerbock enfatizou que a Rússia "sempre ameaçou a inviolabilidade das fronteiras dos Estados Bálticos e da Polônia".

06:45 Governo Esloveno Advertem Contra Decisões Apressadas sobre Suprimentos de Tecnologia para a Ucrânia

O governo da Eslovênia alerta contra decisões apressadas sobre o envio de armas ocidentais avançadas para o solo russo, dadas as dúvidas alemãs. "Raramente é sábio rejeitar algo de antemão", diz o primeiro-ministro Robert Golob à margem do Debate Geral da ONU em Nova York. "É um assunto controverso, mas acho que neste estágio todas as possibilidades devem ser exploradas e a que for mais adequada à situação atual deve ser escolhida", afirmou Golob em resposta a uma pergunta sobre o envio de mísseis de cruzeiro de longo alcance. Até agora, a Alemanha e os EUA resistiram principalmente a esse assunto. O chanceler Olaf Scholz recentemente descartou a entrega de armas de precisão de longo alcance à Ucrânia, mesmo no futuro.

06:11 Baerbock Pede ao Irã que Pare de Ajudar a Guerra da Rússia Contra a Ucrânia A Ministra do Exterior Annalena Baerbock pede ao Irã que pare de ajudar ao conflito da Rússia contra a Ucrânia e pare o transferência de mísseis balísticos e drones. O Ministério das Relações Exteriores compartilha isso na plataforma X. Baerbock falou com seu colega iraniano, Abbas Araktschi, à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York.

06:01 Trump Planeja Encontro com Zelenskyy em Nova York O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, planeja se encontrar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, em Nova York na sexta-feira. O encontro deve ocorrer na Trump Tower em Manhattan, disse Trump. Zelenskyy, que se encontrou com o presidente Joe Biden na quinta-feira, prorrogou aparentemente sua estadia nos EUA para se encontrar com Trump. Antes de sua viagem aos EUA, Zelenskyy afirmou que queria se encontrar com Trump, o presidente democrata Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris para apresentar seu "plano de vitória" para pôr fim à guerra na Ucrânia. [Leia mais aqui.]

04:25 Harris Promete Apoio a Zelenskyy, Advertem Contra Trump

14:08 Ukrainianos Relatam Ataques no Oeste de Kherson

As tropas russas bombardearam a localidade de Tomyna Balka a oeste da cidade de Kherson controlada pela Ucrânia na quinta-feira, de acordo com o governador da região, Prokrudin. Ele relatou uma morte feminina e um ferido no Telegram.

00:55 Reino Unido Fornecerá Mais Sistemas de Artilharia Autopropulsados à Ucrânia

O Reino Unido fornecerá mais sistemas de artilharia autopropulsados AS90 às Forças Armadas da Ucrânia. Já foram entregues 10 desses sistemas à Ucrânia, com mais 6 previstos para entrega nas próximas semanas, anunciou o Ministério da Defesa do Reino Unido.

23:33 ONU Tem Fundo Insuficiente para Ajuda aos Ucranianos este Inverno

A Organização das Nações Unidas reconheceu uma falta significativa de fundos para ajudar os ucranianos neste inverno. "Nossos níveis de financiamento estão muito baixos para esta estação", disse Karolina Lindholm Billing, representante da UNHCR na Ucrânia. A UNHCR possui atualmente apenas 47% dos fundos necessários para ajudar os milhões de deslocados ou afetados pela guerra na Ucrânia. No ano passado, a UNHCR estava com 70% do financiamento.

22:13 Biden: EUA Aumentarão Ajuda à Ucrânia

O presidente Biden prometeu aumentar a ajuda dos EUA à Ucrânia pelo resto de seu mandato. Isso fortalecerá o poder de negociação do governo de Kyiv, afirmou Biden antes de uma reunião com seu colega ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, em Washington. O mandato de Biden termina em janeiro. Ele pode ser sucedido por sua vice-presidente Harris ou pelo candidato republicano Trump, que é esperado para reduzir significativamente o engajamento dos EUA com a Ucrânia.

21:34 Ucrânia: Rússia se Preparando para Escalar Ataques na Região de Zaporizhzhia

Fontes de inteligência ucranianas relatam uma escalada esperada das atividades de ataque das forças russas na região de Zaporizhzhia. "Há uma tendência para a intensificação da situação de combate na região de Zaporizhzhia", disse um porta-voz das forças estacionadas no sul da Ucrânia na televisão nacional. "Nos últimos 24 horas, houve 5 ataques, e esperamos que esse número aumente, já que nossas informações sugerem que o inimigo está concentrando grupos de ataque perto da localidade de Pryiutne". Além disso, veículos blindados leves foram recebidos pelo lado russo, revelou o porta-voz. "Isso sugere que eles estão planejando operações ofensivas".

21:00 Biden a Zelenskyy: Rússia não Triunfará

Ao iniciar sua reunião em Washington, o presidente dos EUA, Joe Biden, garantiu ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, o apoio contínuo dos EUA. "A Rússia não triunfará, a Ucrânia sim", declarou Biden ao receber seu colega ucraniano na Sala Oval da Casa Branca: "E estaremos ao seu lado a cada passo do caminho". Leia mais sobre isso aqui.

Apesar do sucesso dos refugiados ucranianos em encontrar emprego na Alemanha, a militares russas continuam suas operações na Ucrânia, tomando o controle de duas novas localidades na região do Donbass.

Se o governo ucraniano aumentar o imposto de guerra aos cidadãos para financiar despesas militares, isso pode afetar a economia e aumentar ainda mais a pressão sobre os recursos das tropas defensivas, especialmente se a assistência financeira estrangeira se tornar menos segura.

