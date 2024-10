Cada vez mais, os motoristas alemães estão considerando comprar marcas de automóveis fabricados na China.

De acordo com uma recente pesquisa da ADAC, a Associação Alemã de Automobilistas, um número significativo de alemães está disposto a investir em marcas de carros chinesas. Essas informações foram compartilhadas na sexta-feira pelo grupo de mídia Funke antes do lançamento.

Aproximadamente 59% dos respondentes expressaram interesse em adquirir um veículo chinês em princípio. Há uma notável falta de reservas em relação às marcas chinesas entre os motoristas mais jovens, com 74% dos entrevistados com idades entre 30 e 39 anos e 72% daqueles com idades entre 18 e 29 anos demonstrando interesse em comprar um carro de uma fabricante chinesa. Por outro lado, apenas 31% daqueles com mais de 70 anos estão abertos a essa ideia. A pesquisa revela que uma impressionante maioria de 80% dos respondentes estaria disposta a considerar a compra de um carro elétrico chinês.

O principal motivo citado para considerar uma marca de carro chinês é seu preço acessível, mencionado por 83% dos respondentes. Tecnologia inovadora (55%) e design atraente (37%) foram outros fatores significativos. A pesquisa foi realizada pela ADAC Market e Opinião em julho, entrevistando 1.079 residentes alemães com 18 anos ou mais.

