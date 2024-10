Buschmann defende a transformação das normas de direito de família

Questões de direito de família frequentemente são marcadas por fortes emoções, o que pode dificultar sua resolução de forma justa. Uma proposta do Ministro da Justiça Buschmann visa agora fortalecer os direitos das crianças e das pessoas não casadas, principalmente. Também são propostas atualizações nas obrigações de manutenção do cônjuge.

Essa reforma prevista do direito de família visa tornar mais simples para pais não casados serem reconhecidos em disputas de guarda. Essa disposição está incluída em um rascunho do Ministro Federal da Justiça Marco Buschmann para uma regulamentação revisada da guarda de crianças, que foi disponibilizado para a Agência Alemã de Notícias. De acordo com isso, um homem receberá automaticamente o status de guarda compartilhada após o reconhecimento da paternidade, se nenhum dos pais contestar a guarda compartilhada dentro de um mês sem fornecer motivos.

Os direitos das crianças também serão reforçados. Por exemplo, uma criança com pais divorciados teria direito a solicitar uma revisão de uma acordo de guarda existente quando fizer 14 anos. O rascunho também destaca o direito da criança de ter informações sobre sua ascendência.

Originalmente, Buschmann pretendia apresentar seus rascunhos para revisões das leis de guarda de crianças, manutenção e paternidade ao gabinete durante o outono. No entanto, alguns membros da coalizão do semáforo ainda veem a necessidade de alinhamento. Em uma tentativa de renovar o processo, o Ministério da Justiça agendou uma reunião com representantes da administração da justiça dos estados para 25 de outubro. Esses rascunhos também foram distribuídos junto com o convite da Secretária de Estado Angelika Schlunck.

Oportunidades de Adoção para Casais Não Casados

Os observadores da reforma iminente também podem notar aqueles com uma aspiração de adoção. Uma liberalização é proposta aqui. No futuro, casais não casados também seriam permitidos a adotar uma criança juntos. O rascunho sugere que a adoção por um adulto solitário seria uma opção para casais casados e não casados.

Notavelmente, os pais também podem se beneficiar de uma mudança proposta pelo Ministério da Justiça, cujos detalhes são conhecidos há vários meses. De acordo com isso, o pai ou mãe que assume pelo menos 29% das responsabilidades de cuidado em casos onde não há acordo de rotina de alternância 50:50 terá que pagar menos pensão alimentícia no futuro, com o cálculo da parcela sendo determinado pelo número de noites de sono.

